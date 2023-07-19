Хвостики в очках: модный аксессуар для наших любимцев

А в случае с братьями нашими меньшими это сделать ещё сложнее. Ведь те их них, что примерили тёмные очки, могут не только вызвать улыбку, но и стать причиной комплекса хозяина. Который начнёт всерьёз размышлять о том, что его кот или пёс выглядит гораздо круче, нежели он сам.