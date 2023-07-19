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Хвостики в очках: модный аксессуар для наших любимцев

Хвостики в очках: модный аксессуар для наших любимцев

Автор:
19 июля 2023 15:22
Сообщество : Животные
Метки: Питомец   взгляд   глаза   защита   кот   круто   собака   тёмные очки   фото   цвет   
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Солнцезащитные очки не только защищают глаза от слепящего света и предупреждают появление морщинок, но и служат стильным аксессуаром. К тому же за непроницаемыми стёклами не видно глаз. И сложно понять, о чём думает собеседник.

А в случае с братьями нашими меньшими это сделать ещё сложнее. Ведь те их них, что примерили тёмные очки, могут не только вызвать улыбку, но и стать причиной комплекса хозяина. Который начнёт всерьёз размышлять о том, что его кот или пёс выглядит гораздо круче, нежели он сам.

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Метки: Питомец   взгляд   глаза   защита   кот   круто   собака   тёмные очки   фото   цвет   
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1  комментарий
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Lexx Полчаса назад
"От морщинок"? Серьёзно? По вашему все собаки, на старости лет, превращаются в шарпеев, кошки в сфинксов?)))
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