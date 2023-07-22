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Сообщество Без кота и жизнь не та 1667 постов • 475 подписчиков подписаться
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Всевидящее котооко

Всевидящее котооко

Автор:
22 июля 2023 20:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   взгляд   внимание   глаза   кот   кошка   наблюдение   прищур   шпион   
689
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Когда человек принимает важное решение поселить в своём доме это священное животное, то он должен чётко уяснить одну вещь: жизнь никогда не будет прежней.

Ибо всевидящий взгляд всегда будет подглядывать, следить, подмечать, фиксировать. Как бы старательно не прятались жалкие человечки, от великой силы и глубины этих глаз нигде не скрыться.

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Метки: Питомец   взгляд   внимание   глаза   кот   кошка   наблюдение   прищур   шпион   
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3  комментария
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Григорий 48 минут назад
за котов всегда зелень!
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Александр 23 минуты назад
очаровашки )
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Гомерчик 45 минут назад
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