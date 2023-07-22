Всевидящее котооко

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Когда человек принимает важное решение поселить в своём доме это священное животное, то он должен чётко уяснить одну вещь: жизнь никогда не будет прежней.
Ибо всевидящий взгляд всегда будет подглядывать, следить, подмечать, фиксировать. Как бы старательно не прятались жалкие человечки, от великой силы и глубины этих глаз нигде не скрыться.
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