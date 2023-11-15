Необычные, трогательные и умилительные домики для вестей и новостей

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Официальным днём рождения почтового ящика считается 2 августа 1858 года. Именно в этот день в Лондоне появился первый ящик для корреспонденции в более или менее привычном для нас виде.
Впрочем, почтовые ящики существовали и задолго до этого. К сожалению, с переходом мира на электронную почту, телефоны и мессенджеры это несколько мистическое вместилище писем и печатных изданий существенно сдало обороты. Но не везде. Многие по-прежнему любят ящики и превращают их в настоящие шедевры, вызывающие восторг и восхищение.
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