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Необычные, трогательные и умилительные домики для вестей и новостей

Необычные, трогательные и умилительные домики для вестей и новостей

Автор:
15 ноября 2023 15:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: декор   оригинально   оформление   письмо   послание   почтовый ящик   форма   фото   цвет   
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Официальным днём рождения почтового ящика считается 2 августа 1858 года. Именно в этот день в Лондоне появился первый ящик для корреспонденции в более или менее привычном для нас виде.

Впрочем, почтовые ящики существовали и задолго до этого. К сожалению, с переходом мира на электронную почту, телефоны и мессенджеры это несколько мистическое вместилище писем и печатных изданий существенно сдало обороты. Но не везде. Многие по-прежнему любят ящики и превращают их в настоящие шедевры, вызывающие восторг и восхищение.

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Метки: декор   оригинально   оформление   письмо   послание   почтовый ящик   форма   фото   цвет   
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