Необычные, трогательные и умилительные домики для вестей и новостей

Впрочем, почтовые ящики существовали и задолго до этого. К сожалению, с переходом мира на электронную почту, телефоны и мессенджеры это несколько мистическое вместилище писем и печатных изданий существенно сдало обороты. Но не везде. Многие по-прежнему любят ящики и превращают их в настоящие шедевры, вызывающие восторг и восхищение.