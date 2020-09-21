Какой бы фантастической не казалась история с фейковой смертью Александра I, историки пока точно не решили, кто такой Фёдор Кузьмич. А всё потому, что в пользу царского происхождения ФК есть ряд доводов. Например, Александр I говорил о своём желании оставить престол на склоне лет. К тому же в последние годы жизни он устал от государственных дел. Все его масштабные реформы, о которых он мечтал в юности, либо были забыты, либо провалились. Он мог посчитать это карой за соучастие в убийстве отца, а точнее за неучастие в его предотвращении. Призраки прошлого и неудовлетворённость настоящим загнали Александра в депрессию, он больше не хотел править. Он любил путешествовать и, чтобы развеяться, решил отправиться в поездку в Крым. До Крыма он так и не доехал. Тело из Таганрога везли в Питер два месяца. Хоронили его в закрытом гробу, потому что тело неправильно забальзамировали и за два месяца успело подпортиться. Или же его и вовсе там не было. Не всё устраивает историков и в отчёте о вскрытии тела Александра. А ещё за 16 дней до смерти государя выпал из повозки и убился насмерть доставивший ему из Петербурга депешу фельдъегерь Николай Масков. Он будто бы фигурой и лицом походил на императора, вот его-то, как считают некоторые историки, и похоронили в Петропавловском соборе. Такую версию из поколения в поколение передают потомки Маскова. В доказательство приводится тот факт, что Александр назначил вдове фельдъегеря большую пенсию, и Николай I проявлял особую денежную заботу о семействе в общем-то ничем особым не отметившимся на государственной службе Николая Маскова.

Тот факт, что Александр мог много лет выдавать себя за другого человека, вписывается в его характер. Наполеон говорил, что Александр, как хороший актёр, способен сыграть любую роль. "Сфинкс, не разгаданный до гроба", - как написал о нём поэт и историк Пётр Вяземский.