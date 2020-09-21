Правда ли, что Александр I подстроил собственную смерть и дожил до 88 лет? Об одной из самых живучх легенд в российской истории.
“Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер в Таганроге”, - написал о смерти императора Александра I Пушкин. На момент смерти Александру было всего 47 лет, такая внезапная и относительно ранняя кончина великого императора, победившего Наполеона, народ не устроила. К тому же в народном сознании император должен был раскаяться за убийство Павла I, совершённое пусть и не собственными руками, а руками заговорщиков. Добрый царь, по народной версии, мучился своим грехом, поэтому ушёл в монастырь единственным возможным для императора способом - подстроил собственную смерть.
Слухов о кончине государя было великое множество. Согласно одному из них, на самом деле в гробу лежит пожертвовавший жизнью за царя адъютант, сам же государь его встретит и расскажет обо всём на торжественной церемонии. Ещё говорили о том, что государя поймали враги и продали иностранцам в рабство под именем другого человека. Был слух о том, что царь просто уплыл на лодке в море. Также говорили, что император удалился в Киев, где проводит время в молитве. Историк Шильдер в своей книге о тайне смерти императора указал аж 51 слух, появившийся сразу после смерти Александра. Лет через десять в легенде о жизни Александра после смерти появился новый поворот - почившего императора признали в сибирском старце Фёдоре Кузьмиче.
Впервые мир узнал о Фёдоре Кузьмиче в 1836 году, то есть спустя 11 лет после смерти Александра. Седой мужчина около 60 лет в крестьянской старой одежде был задержан властями в Пермской губернии осенью 1836 года. Он не мог толком объяснить, кто он и куда направляется. На спине у него были следы плетей, он вполне мог быть беглым каторжником, поэтому и предстал перед судом. Из документов суда нам и известно о Фёдоре Кузьмиче. Бродяга с благородными манерами, поразившими судей, был приговорён к двадцати ударами плетей и ссылки. На суде он признался, что неграмотен, поэтому в приговоре расписывать не стал, а в Томск, где он отбывал наказание, учил детей грамоте. Скорее всего, эти подробности молва присочинила уже позже, когда старец вдруг оказался императором, но ещё до слухов о царском происхождении Фёдор Кузьмич стал местной знаменитостью. Старец молился, строго постился, работал (о его физической силе ходили легенды), учил детей - за это его любили и уважали. Казак Сидоров построил ему келью, куда со всей округи к нему шли крестьяне за духовной помощью. Потом один священник, который когда-то жил в Петербурге и видел много раз императора Александра, стал всем рассказывать тайну старца. Слава Фёдора Кузьмича сразу же выросла в десятки раз, и он покинул обжитую келью в станице Белоярской, как только закончился срок его ссылки.
На фото выше посмертная маска Александра I.
На фото выше посмертная маска Александра I.
Согласно житию старца Фёдора Томского (ФК был канонизирован в 1984 году), после Белоярской он 10 лет жил у крестьянина, бывшего каторжника, в селе Зерцалы, затем ещё у одного крестьянина в Краснореченске и, наконец, оказался в Томске у купца Хромова, где и скончался в 1864 году на 89-м году жизни. Где бы старец ни жил, к нему продолжали ходить люди, к нему приезжали издалека знатные и знаменитые особы (известно, что к нему приезжал Лев Толстой, а также якобы визит старцу нанёс Николай I). Старец ещё и чудеса творить начал и предсказывать. Количество доказательств, то есть слухов, царского происхождения старца росло в геометрической прогрессии: он свободно говорил по-французски; плакал, когда пели песни о войне 1812 года; рассказывал о Кутузове, Багратионе и других героях Отечественной войны; знал детали жизни петербургского высшего общества; долго рыдал и молился, когда узнал о кончине Николая I и пр. Всё больше и больше людей признавали в могучем старце с благородными манерами императора.
Сам же ФК якобы всегда уходил от ответов на вопросы о своём происхождении и прямо никогда не отвечал на вопрос о сходстве с почившим Александром I. Вот и на смертном одре он сказал: “Это Бог знает”, когда у него попросили назвать имя своего небесного покровителя. Так же он отказался называть имена своих родителей. Хромов после смерти старца как мог поддерживал легенду: он попросил художника сделать портрет Фёдора Кузьмича, на котором старец похож на Александра; повесил в келье копию портрета Александра и портрет ФК; рассказывал, как старец ответил ему на вопрос о правдивости легенды: “Чудны дела Твои, Господи… Нет тайны, которая бы не открылась”; рассказывал, что после смерти нашёл среди личных вещей старца свидетельство о браке Александра I, цепь андреевского ордена, императорский вензель и мешочек с исписанными полосками бумаги. Вот эти бумажки и не дают покоя историкам. Якобы ФК сказал Хромову, что в этом мешочке его тайна. В 1909 году записки из мешочка пропали, гадать над их содержанием теперь можно только по не очень качественной фотографии.
Этот портрет старца сделан сразу после его кончины, а тот портрет, на котором старец стоит (см. выше), был сделан через несколько лет после смерти ФК.
На двух бумажках с одной и с другой стороны написаны два предложения, обрывки слов, отдельные буквы, цифры и дата прибытия старца к месту ссылки (26 марта 1837 года).
По одной из расшифровок фраза "Видишили накакое васъ бѣзсловесие счастие слово изнѣсе" означает "Видишь ли, на какое молчание вас обрекло ваше счастье и ваше слово".
"Но егда убо. а. молчатъ П. нѣвозвѣщаютъ" - "Но когда Александры молчат, Павлы не возвещают".
"а. крыютъ струфианъ" - "Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий свою голову под крыло".
По одной из расшифровок фраза "Видишили накакое васъ бѣзсловесие счастие слово изнѣсе" означает "Видишь ли, на какое молчание вас обрекло ваше счастье и ваше слово".
"Но егда убо. а. молчатъ П. нѣвозвѣщаютъ" - "Но когда Александры молчат, Павлы не возвещают".
"а. крыютъ струфианъ" - "Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий свою голову под крыло".
Какой бы фантастической не казалась история с фейковой смертью Александра I, историки пока точно не решили, кто такой Фёдор Кузьмич. А всё потому, что в пользу царского происхождения ФК есть ряд доводов. Например, Александр I говорил о своём желании оставить престол на склоне лет. К тому же в последние годы жизни он устал от государственных дел. Все его масштабные реформы, о которых он мечтал в юности, либо были забыты, либо провалились. Он мог посчитать это карой за соучастие в убийстве отца, а точнее за неучастие в его предотвращении. Призраки прошлого и неудовлетворённость настоящим загнали Александра в депрессию, он больше не хотел править. Он любил путешествовать и, чтобы развеяться, решил отправиться в поездку в Крым. До Крыма он так и не доехал. Тело из Таганрога везли в Питер два месяца. Хоронили его в закрытом гробу, потому что тело неправильно забальзамировали и за два месяца успело подпортиться. Или же его и вовсе там не было. Не всё устраивает историков и в отчёте о вскрытии тела Александра. А ещё за 16 дней до смерти государя выпал из повозки и убился насмерть доставивший ему из Петербурга депешу фельдъегерь Николай Масков. Он будто бы фигурой и лицом походил на императора, вот его-то, как считают некоторые историки, и похоронили в Петропавловском соборе. Такую версию из поколения в поколение передают потомки Маскова. В доказательство приводится тот факт, что Александр назначил вдове фельдъегеря большую пенсию, и Николай I проявлял особую денежную заботу о семействе в общем-то ничем особым не отметившимся на государственной службе Николая Маскова.
Тот факт, что Александр мог много лет выдавать себя за другого человека, вписывается в его характер. Наполеон говорил, что Александр, как хороший актёр, способен сыграть любую роль. "Сфинкс, не разгаданный до гроба", - как написал о нём поэт и историк Пётр Вяземский.
Тот факт, что Александр мог много лет выдавать себя за другого человека, вписывается в его характер. Наполеон говорил, что Александр, как хороший актёр, способен сыграть любую роль. "Сфинкс, не разгаданный до гроба", - как написал о нём поэт и историк Пётр Вяземский.
Но сильнее всех этих домыслов и баек сделанное в 2015 году заключение графолога, согласно которому почерк с двух клочков бумаги из личных вещей старца соответствует почерку императора. Но и этот факт не является точкой в легенде о старце и императоре. Во-первых, графологическая экспертиза была проведена в Томске, где все уверены в том, что ФК и Александр - один и тот же человек (это важно для развития туризма). Во-вторых, есть большие сомнения в том, что графолог, проводивший экспертизу, действительно является специалистом в этой области. Так что это такой пиар-трюк для привлечения туристов в Томск. К тому же подобные экспертизы и раньше проводились, все они показали разные результаты, а внезапно пропавшие бумажки вполне могут оказаться фальсификацией.
Чтобы окончательно разобраться в этой истории надо провести генетический анализ останков императора и старца.
К могиле ФК в Томске не зарастала народная тропа. Считалось, что мёртвый продолжает творить чудеса. В 1909 году на месте захоронения старца на народные деньги построили часовню. При большевиках на том месте был устроен общественный туалет. В 1995 году кости старца были выкопаны из нечистот и перезахоронены на территории Томского Богородице-Алексиевского монастыря. Что касается костей Александра I, то неизвестно, есть они или нет. Якобы в 1921 году большевики вскрывали императорские могилы в поисках драгоценностей, но гроб Александра Павловича они нашли пустым. Тут, как и в случае со вскрытием могилы Гоголя, полно разного рода ничем не подтверждённых воспоминаний тех, кто якобы вскрывал или хотя бы при вскрытии рядом стоял, а чаще и тех, кто слышал от кого-то, чей друг рядом стоял. Тихон Шевкунов, например, приводит такие слова профессора Ангелейко: "В 1921 году отец моего друга участвовал в комиссии по изъятию церковных ценностей, в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора, комиссия не обнаружила тела в могиле Александра Первого, он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I".
С тех пор его могилу больше не вскрывали. На многочисленные просьбы историков правительство отвечает отказом.
К могиле ФК в Томске не зарастала народная тропа. Считалось, что мёртвый продолжает творить чудеса. В 1909 году на месте захоронения старца на народные деньги построили часовню. При большевиках на том месте был устроен общественный туалет. В 1995 году кости старца были выкопаны из нечистот и перезахоронены на территории Томского Богородице-Алексиевского монастыря. Что касается костей Александра I, то неизвестно, есть они или нет. Якобы в 1921 году большевики вскрывали императорские могилы в поисках драгоценностей, но гроб Александра Павловича они нашли пустым. Тут, как и в случае со вскрытием могилы Гоголя, полно разного рода ничем не подтверждённых воспоминаний тех, кто якобы вскрывал или хотя бы при вскрытии рядом стоял, а чаще и тех, кто слышал от кого-то, чей друг рядом стоял. Тихон Шевкунов, например, приводит такие слова профессора Ангелейко: "В 1921 году отец моего друга участвовал в комиссии по изъятию церковных ценностей, в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора, комиссия не обнаружила тела в могиле Александра Первого, он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I".
С тех пор его могилу больше не вскрывали. На многочисленные просьбы историков правительство отвечает отказом.
Лев Толстой, якобы посещавший старца, живо интересовался этой легендой и даже начал писать повесть “Посмертные записки старца Федора Кузьмича”, в которой старец рассказывал о своих годах на престоле. В письме великому князю Николаю Михайловичу Романову, подробно изучавшему эпоху Александра I и загадку его смерти, Толстой писал: “Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности”. Прибавляет красоты этой легенде ещё одна её версия. На самом деле ФК - никакой не император. Это человек, возможно, кто-то из декабристов, которому духовник Александра I дал задание. Выполнив это задание, тот человек сможет искупить свои грехи. Задание такое - искупить грех отцеубийства императора, притворившись Александром I.
На фото выше могила старца.
На фото выше могила старца.
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