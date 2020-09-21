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LongFishki Легенда о старце и императоре

Легенда о старце и императоре (12 фото)

Автор:
21 сентября 2020 20:02
Сообщество : Истории
Метки: longfishki   александр   император   история   легенда   николай   старец   фёдор кузьмич   
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12
Правда ли, что Александр I подстроил собственную смерть и дожил до 88 лет? Об одной из самых живучх легенд в российской истории.

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Метки: longfishki   александр   император   история   легенда   николай   старец   фёдор кузьмич   
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