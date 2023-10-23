"Мне только что исполнилось 107 лет. Мой секрет долголетия прост"

Пенсионерка любит читать и решать кроссворды. Она до сих пор может рассказать стихи, которые учила в школе.

До 90 лет Эдна занималась йогой и была заядлой путешественницей, посетила Вену и Дюссельдорф и даже в одиночку отправилась в Индию.

"У нее потрясающая долговременная память, и она способна слово в слово рассказывать стихи, которые выучила в школе. У нее острое зрение и отменное чувство юмора, и с ней очень приятно общаться", - рассказала работница дома престарелых Клэр Ротвелл.

Рекордсменкой по возрасту среди британцев является Шарлотта Хьюз, которая умерла в 1993 году в возрасте 115 лет и 288 дней.

В настоящий момент Этель Катерхэм из Суррея является самым пожилым жителем Великобритании, в августе этого года она отпраздновала 114-й день рождения.