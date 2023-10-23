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"Мне только что исполнилось 107 лет. Мой секрет долголетия прост"

"Мне только что исполнилось 107 лет. Мой секрет долголетия прост"

Автор:
23 октября 2023 07:54
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   возраст   долгожитель   жещина   здоровые   секрет   
2371
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Она видела пять британских монархов, пережила две мировые войны и две пандемии. Но в чем же секрет долгой и счастливой жизни 107-летней Эдны Уолмсли?

Эдна Уолмсли родилась 9 октября 1916 года, когда гремела Первая мировая война, и считается самой пожилой женщиной Ланкашира.

Сейчас вдова живет в доме престарелых Pendle Brook в Освальдтвистле и известна своей любовью к чаю.

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Отметив 107-й день рождения, который она охарактеризовала как "веселое время", Эдна поделилась секретом долгой жизни.

"Я живу очень долго, не так ли? Секрет долгой жизни в том, что я всегда хорошо питалась и у меня был отличный аппетит. Моя мама меня хорошо кормила. Я никогда не была голодной. И еще моя поэзия. Я всегда любила поэзию", - пояснила британка.

Эдна пережила правление короля Георга V (1910-1936), короля Эдуарда VIII (1936), короля Георга VI (1936-1962), королевы Елизаветы II (1952-2022) и теперь короля Карла III.

Уолмсли родилась на второй год Первой мировой войны, и ей было 23 года, когда началась Вторая мировая война.

Она также является одним из немногих людей, переживших две пандемии: волну испанского гриппа в 1918-19 гг. и более позднюю - COVID-19.

Всю жизнь она проработала поваром в школьной столовой.

Эдна и ее покойный муж Клиффорд воспитали троих детей - Эндрю, Адриенну и Элисон.

У нее есть три внука (Кристофер, Стивен и Николас), а также четыре правнука (Фред, Элис, Джек и Финн).

Пенсионерка любит читать и решать кроссворды. Она до сих пор может рассказать стихи, которые учила в школе.

До 90 лет Эдна занималась йогой и была заядлой путешественницей, посетила Вену и Дюссельдорф и даже в одиночку отправилась в Индию.

"У нее потрясающая долговременная память, и она способна слово в слово рассказывать стихи, которые выучила в школе. У нее острое зрение и отменное чувство юмора, и с ней очень приятно общаться", - рассказала работница дома престарелых Клэр Ротвелл.

Рекордсменкой по возрасту среди британцев является Шарлотта Хьюз, которая умерла в 1993 году в возрасте 115 лет и 288 дней.

В настоящий момент Этель Катерхэм из Суррея является самым пожилым жителем Великобритании, в августе этого года она отпраздновала 114-й день рождения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   возраст   долгожитель   жещина   здоровые   секрет   
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23  комментария
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12k
Copycat 2 часа назад
Мой секрет долголетия прост, всего две чайные ложки простого советского....

я обожаю анонсы статей на фишках)
такие что даже читать статью не хочется
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Показать 1 ответ
460
дядя Ваня 18 минут назад
Читал что половина если не больше всех долгожителей овер 100 (особенно в Японии) - это ошибки в метриках или целенаправленное завышение возраста в целью получить ништяки от государства, большую пенсию и так далее. Это примерно с 2000 года уже все чихи человека начинают храниться в базах и на серверах, а раньше тетенька при записи в одну единственную книгу учета нарисовала криво цифру - и тебе уже плюс 20 лет. И никто не докажет что это не так.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Секрет долголетия : хороший аппетит ....
Ясно....
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2k
Dimon 42 минуты назад
А что хорошего в такой долгой жизни? Здоровья по - большому счёту нет; передвижение ограничено домом престарелых; все друзья, близкие родственники и даже дети уже умерли; внукам , а тем более правнукам вы нафиг не нужны?! Правильно ведь говорят: уходить надо вовремя! Всем здоровья!
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1k
Просто чувак в интернете 48 минут назад
Да ну нахер. С 60+ уже не жизнь, а ожидание смерти.
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2k
Vadim Balabanov Час назад
"Секрет долгой жизни в том, что я всегда хорошо питалась и у меня был отличный аппетит."
"Всю жизнь она проработала поваром в школьной столовой."
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61k
pynh Час назад
Прожить 107 лет и сдохнуть в доме престарелых.
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3k
Carex Час назад
На вредном производстве не работала, в России не жила.
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−16
библейный Час назад
секрет прост: она не живет на расии
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1k
Тордион 2 часа назад
Она живет в Британии. В Британии за стариками ухаживают и это позволяет им жить подольше. А вот о долгожителях в России ни чего на фишках не рассказывают. Наверное русские старики ни на фишках ни вообще в России не очень то интересны? Нафига, если британские есть? А русские на помойке покопаются, сходят в российскую полуклинику и сдохнут в своей квартирке под дверью. Кому это интересно?...
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583
дмитрий викторович 2 часа назад
Ахренеть рецепт долгожительства- она хорошо питалась...
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484
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
Мне только что исполнилось 107 лет. Мой секрет долголетия прост, нужно только......
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484
Алексей Бляйбтрой Billi_Bons Полчаса назад
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