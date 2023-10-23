"Мне только что исполнилось 107 лет. Мой секрет долголетия прост"

Она видела пять британских монархов, пережила две мировые войны и две пандемии. Но в чем же секрет долгой и счастливой жизни 107-летней Эдны Уолмсли?
Эдна Уолмсли родилась 9 октября 1916 года, когда гремела Первая мировая война, и считается самой пожилой женщиной Ланкашира.
Сейчас вдова живет в доме престарелых Pendle Brook в Освальдтвистле и известна своей любовью к чаю.
Отметив 107-й день рождения, который она охарактеризовала как "веселое время", Эдна поделилась секретом долгой жизни.
"Я живу очень долго, не так ли? Секрет долгой жизни в том, что я всегда хорошо питалась и у меня был отличный аппетит. Моя мама меня хорошо кормила. Я никогда не была голодной. И еще моя поэзия. Я всегда любила поэзию", - пояснила британка.
Эдна пережила правление короля Георга V (1910-1936), короля Эдуарда VIII (1936), короля Георга VI (1936-1962), королевы Елизаветы II (1952-2022) и теперь короля Карла III.
Уолмсли родилась на второй год Первой мировой войны, и ей было 23 года, когда началась Вторая мировая война.
Она также является одним из немногих людей, переживших две пандемии: волну испанского гриппа в 1918-19 гг. и более позднюю - COVID-19.
Всю жизнь она проработала поваром в школьной столовой.
Эдна и ее покойный муж Клиффорд воспитали троих детей - Эндрю, Адриенну и Элисон.
У нее есть три внука (Кристофер, Стивен и Николас), а также четыре правнука (Фред, Элис, Джек и Финн).
Пенсионерка любит читать и решать кроссворды. Она до сих пор может рассказать стихи, которые учила в школе.
До 90 лет Эдна занималась йогой и была заядлой путешественницей, посетила Вену и Дюссельдорф и даже в одиночку отправилась в Индию.
"У нее потрясающая долговременная память, и она способна слово в слово рассказывать стихи, которые выучила в школе. У нее острое зрение и отменное чувство юмора, и с ней очень приятно общаться", - рассказала работница дома престарелых Клэр Ротвелл.
Рекордсменкой по возрасту среди британцев является Шарлотта Хьюз, которая умерла в 1993 году в возрасте 115 лет и 288 дней.
В настоящий момент Этель Катерхэм из Суррея является самым пожилым жителем Великобритании, в августе этого года она отпраздновала 114-й день рождения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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я обожаю анонсы статей на фишках) такие что даже читать статью не хочется
Ясно....
"Всю жизнь она проработала поваром в школьной столовой."