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В Москве старший брат с друзьями наказали любителя молоденьких девочек

В Москве старший брат с друзьями наказали любителя молоденьких девочек

Автор:
19 января 2024 14:37
Сообщество : Криминал
Метки: Наказали   драка   избиение   иностранный специалист   компромат   мигрант   совращение малолетней   
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Иностранному специалисту из Средней Азии на понятном ему языке объяснили, что совращать несовершеннолетних плохо и преступно.

Азизбек Акбаров приехал в Россию работать, а чтобы жизнь казалась чуть более интересной, в свободное время сидел в соцсетях и общался с девушками. Вот только взрослые дамы его не интересовали. Он довольно быстро нашёл в сети девочку и стал с ней общаться, почти сразу вырулив на интимные темы.


Бравый иностранец возжаждал личного общения, однако на свидание пришли брат девочки и его друзья. Встреча получилась короткой, но результативной.


Неизвестно, сообщил ли в полицию Азизбек Акбаров о том, что его избили - вряд ли это в его интересах, т.к. компромат в виде интимной переписки с несовершеннолетней у её родственников есть. А раз так, то его синяки - малое наказание за попытку совратить ребёнка.

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Метки: Наказали   драка   избиение   иностранный специалист   компромат   мигрант   совращение малолетней   
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31  комментарий
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10k
Леонович 2 часа назад
Красавцы хлопцы. Мало дали, под такую переписку с несовешенолетней, можно и инвалидом сделать.
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176
Александр Сканцев 2 секунды назад
НУ...бляха- муха,,,хоть одна хорошая новость с начала года!!
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9k
mbr 10 минут назад
Наказывать нужно и чиновника, который впустил этого ценного специалиста на территорию России.
Скажете что невозможно проверить всех?
Меня этот вариант устроит. Впускать только тех, кто знает русский язык, русскую культуру. Знает и уважает.
Работодатель, чиновник, любой, кто его впустил или привез, должен нести личную, персональную ответственность.

И чтобы два раза не вставать, диаспора это террористическая организация по разрушению государственности России, нужно это принять как данность. Любое проявление диаспор, должно пресекаться войсковыми операциями, по выявлению и уничтожению, в случае сопротивления террористов.

Есть Закон, есть Государство. Недоволен, пшёл. нах...й.
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4k
Руслан 13 минут назад
Посадить бы этого любителя малолеток в догонку. Только как бы устроить, чтобы люди не подставились с избиением?
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1k
Михаил 14 минут назад
Не надо было по иплу... надо было по мудям! Да так, чтобы отсохли и отвалились!
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11k
Юрий 16 минут назад
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8k
rutt 16 минут назад
Каждому кулубеку по такой писичке
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4k
Pill Полчаса назад
Хорошо, но мало.
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21k
Александр Полчаса назад
Дали Азизбеку писечки
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4k
OLDer Полчаса назад
Чотко!
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3k
Fiverknot Полчаса назад
Надо было навалять, а потом вечерком заявление в полицию отнести с фотками его переписки. Так было бы гораздо эффективнее.
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9k
Шамсуддин Полчаса назад
почему она ему давала повод говорить о письке ?
нормальный человек просто закроет тему
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13k
Проктолог-иллюзионист 39 минут назад
Не понял, его отпустили на свободу чтоли? Что за эгоистичная логика такая? Типа за нашу сестру мы отмудохали, а других пусть мацает, не наше дело?
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684
Андрей Граф 42 минуты назад
красавцы
но надо было ему все по отрезать секатором, чтобы подыхал месяц тварь
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3k
Вячеслав 50 минут назад
Изверги. .Зачем по лицу бьете? По яйцам надо по яйцам.
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5k
Maksim Piskunov 52 минуты назад
Готов к минусам, но это не правильно. Ну да, попинали, мордаху рихтанули и что? Он отдышится, отлежится и в следующий раз не станет "знакомиться" в интернете, а подстережет какую нибудь девочку в парке или подъезде. Переписка есть, встреча назначена, надо было в полицию нести. Нашли бы там как изолировать этого примата от общества на некоторое количество лет. И, вполне вероятно, что с последующей депортацией. А так урод остался опасен для общества и на свободе.
Можно минусить.
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354
deadDEVIL Maksim Piskunov 20 минут назад
Дальше носа своего не можешь смотреть!?
Эта инфа подана так, как удобнее тем, кто снимал и участвовал.
Нет никакого подтверждения того, что это чудо до сих пор ещё ходит пешком, а не под себя.
Ну и всякое такое.
Скорее всего, лично я бы за такое колени ему вывернул в обратную сторону или локти.
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Мало еще дали, надо было [мат] так что бы до старости кровью ссал
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5k
sirv Час назад
Мало отпиз----ли! Надо, чтобы еб-ло месяц у него срасталось.
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19
Igor Час назад
Не увидел жестокости, справедливость да, еще мало прописали на кастрацию таких
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24k
hebpat 2 часа назад
Правильно что узбека отмудохали, но зря записали и выложили, если будет проверка и установят личности, то узбек может и сядет, но много ему не дадут, так как по сути девочке он ничего не сделал, возможно даже не с ней переписывался, а с братом, а вот ребята могут встрять, как никак самосуд, но парни молодцы, "иностранный специалист" теперь 100 раз подумает прежде чем взяться за такое, возможно ребята предотвратили настоящую трагедию
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4k
kuchipachi 2 часа назад
Я, конечно, против насилия... Но надеюсь этому "специалисту" сильно больше досталось, чем на видео показано
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