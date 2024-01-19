В Москве старший брат с друзьями наказали любителя молоденьких девочек

Иностранному специалисту из Средней Азии на понятном ему языке объяснили, что совращать несовершеннолетних плохо и преступно.
Азизбек Акбаров приехал в Россию работать, а чтобы жизнь казалась чуть более интересной, в свободное время сидел в соцсетях и общался с девушками. Вот только взрослые дамы его не интересовали. Он довольно быстро нашёл в сети девочку и стал с ней общаться, почти сразу вырулив на интимные темы.
Бравый иностранец возжаждал личного общения, однако на свидание пришли брат девочки и его друзья. Встреча получилась короткой, но результативной.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Неизвестно, сообщил ли в полицию Азизбек Акбаров о том, что его избили - вряд ли это в его интересах, т.к. компромат в виде интимной переписки с несовершеннолетней у её родственников есть. А раз так, то его синяки - малое наказание за попытку совратить ребёнка.
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Скажете что невозможно проверить всех?
Меня этот вариант устроит. Впускать только тех, кто знает русский язык, русскую культуру. Знает и уважает.
Работодатель, чиновник, любой, кто его впустил или привез, должен нести личную, персональную ответственность.
И чтобы два раза не вставать, диаспора это террористическая организация по разрушению государственности России, нужно это принять как данность. Любое проявление диаспор, должно пресекаться войсковыми операциями, по выявлению и уничтожению, в случае сопротивления террористов.
Есть Закон, есть Государство. Недоволен, пшёл. нах...й.
нормальный человек просто закроет тему
Так ребята вычисляют этих уродов обычно.
Можно минусить.
Заявление - это отдельно, а здесь он с лестницы упал.
Эта инфа подана так, как удобнее тем, кто снимал и участвовал.
Нет никакого подтверждения того, что это чудо до сих пор ещё ходит пешком, а не под себя.
Ну и всякое такое.
Скорее всего, лично я бы за такое колени ему вывернул в обратную сторону или локти.
Так что в короткий срок этот ублюдок снова будет на улицах. И вполне вероятно, что, имея этот опыт, не будет больше рисковать, а будет нападать на девочек в безлюдных местах, дай бог чтобы он их иставлял в живых, а не "заметал бы следы"
Творя самосуд надо думать о последствиях.