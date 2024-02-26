Котопотягушки

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В действительности потягивание у кошек – это привет из прошлого от древних предков. Диким кошкам важно сохранять хорошую физическую форму, чтобы при необходимости в секунду сгруппироваться и броситься на врага или добычу.
Котикам домашним этого делать не нужно. О содержимом миски заботятся хозяева. Но инстинкты никуда не делись. Благодаря им мышцы пушистых остаются гибкими, а люди пополняют коллекцию фоток с потягивающимися котиками.
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