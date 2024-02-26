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Сообщество Без кота и жизнь не та 2064 поста • 506 подписчиков подписаться
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Котопотягушки

Котопотягушки

Автор:
26 февраля 2024 15:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   инстинкт   кот   котик   мышца   нападение   поза   потягивание   фото   
1246
30

В действительности потягивание у кошек – это привет из прошлого от древних предков. Диким кошкам важно сохранять хорошую физическую форму, чтобы при необходимости в секунду сгруппироваться и броситься на врага или добычу.

Котикам домашним этого делать не нужно. О содержимом миски заботятся хозяева. Но инстинкты никуда не делись. Благодаря им мышцы пушистых остаются гибкими, а люди пополняют коллекцию фоток с потягивающимися котиками.

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Метки: Животное   Питомец   инстинкт   кот   котик   мышца   нападение   поза   потягивание   фото   
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4  комментария
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8k
Vladimir 2 часа назад
Хищный потягун

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173k
Виктор Апрель Полчаса назад
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Признаться...когда так же делает девушка, это не менее красиво, ну если девушка красивая конечно. ))
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33k
Slonyash 3 часа назад
Красота и грация!
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