Патрисия Кларксон объяснила, почему у неё нет детей

Известная американская актриса Патрисия Кларксон в недавнем интервью рассказала о том, почему решила отказаться от детей. Зачем чего-то стесняться и скрывать очевидное? Тем более сейчас, когда ей уже 63 года.
Объяснение вышло честное и логичное. Кларксон дала его, когда выступала в программе iHeartPodcast «Стол для двоих с Брюсом Боззи», записанной до забастовки голливудских актёров.
У меня так много сестёр, у которых красивые дети! А теперь и у этих детей красивые дети... Мне нравится быть тётей, мне это нравится больше, чем... возможно, даже больше, чем актёрство, что странно.
У меня была возможность завести ребёнка, но я, во-первых, слишком любила работать, а во-вторых, имея перед глазами пример своих замечательных родителей, которые пожертвовали всем ради меня, боялась, что я так не сумею. Ведь нужно действительно посвятить себя рождению детей. Нужно быть отличным родителем, раз берёшься за такое серьёзное дело. Я чувствовала, что не смогу им быть.
Любопытно, что некоторые из самых полюбившихся зрителям ролей Патрисии Кларксон, обладательницы премий «Эмми» и «Золотой глобус», — те, в которых она изображает мать. Однако, несмотря на это, актриса смирилась с тем фактом, что «родилась без этого гена», «гена родительства».
Родители актрисы также поддержали её решение остаться бездетной. Об этом она рассказала Guardian в 2013 году. Да, они переживали, что она «проснётся в 50 лет и будет несчастна». Но, шутит Патрисия, «я проснулась в 50 лет на шпильках и в стрингах», намекая на то, что жизнь одними детьми не ограничивается.
Конечно, Кларксон не единственная знаменитость, которая рассказала о своем решении остаться бездетной. Киану Ривз в интервью журналу Esquire в 2017 году сказал, что смирился с тем фактом, что никогда не создаст собственную семью и останется бездетным.
«Я слишком… уже слишком поздно. Всё кончено. Мне 52 года. У меня не будет детей», — сказал он тогда, сильно удивившись тому, что в 2016 году у 80-летнего Мика Джаггера родился очередной ребёнок.
Некоторые поклонники актёра предполагают, что причина, по которой Ривз решил воздержаться от рождения детей или создания новой семьи, может быть связана с эмоциональным стрессом, который он пережил в 1999 году. Его дочь Ава родилась мёртвой, а месяц спустя его подруга Дженнифер Сайм погибла в ДТП.
65-летняя Опра Уинфри, известнейшая телеведущая, рассказала в интервью журналу People, что она просто не создана для родительства. Да, она обдумывала перспективы замужества и рождения детей со своим давним партнёром Стедманом Грэмом, но в конечном итоге решила не идти ни под одному из этих путей. И ни капельки не жалеет.
По словам Опры, материнские чувства она всё же испытывает: занимаясь с девочками из Южной Афраки в Академии лидерства Опры Уинфри. «Эти девочки заполняют ту нишу, в которой у меня могла бы находиться материнская любовь. На самом деле эмоций очень много, они меня переполняют», — признаётся она.
Ну а круче всех на тему чайлд-фри высказалась известная британская актриса Хелен Миррен.
В мире слишком много людей. Это мой вклад в экологию, — сказала она в 2011 году.
Дело не в том, что я не люблю детей. Они забавные, и я просто обожаю их, но я никогда не хотела их иметь. В какой-то момент я действительно пыталась этого захотеть… Я подумала, может, мне стоит. Но так и не смогла себя убедить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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