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Патрисия Кларксон объяснила, почему у неё нет детей

Патрисия Кларксон объяснила, почему у неё нет детей

Автор:
25 августа 2023 15:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бездетей веселей   бездетность   звезды   знаменитости   родительство   селебрити   чайлдфри   шоу бизнес   
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Известная американская актриса Патрисия Кларксон в недавнем интервью рассказала о том, почему решила отказаться от детей. Зачем чего-то стесняться и скрывать очевидное? Тем более сейчас, когда ей уже 63 года.


Объяснение вышло честное и логичное. Кларксон дала его, когда выступала в программе iHeartPodcast «Стол для двоих с Брюсом Боззи», записанной до забастовки голливудских актёров.


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У меня так много сестёр, у которых красивые дети! А теперь и у этих детей красивые дети... Мне нравится быть тётей, мне это нравится больше, чем... возможно, даже больше, чем актёрство, что странно.


У меня была возможность завести ребёнка, но я, во-первых, слишком любила работать, а во-вторых, имея перед глазами пример своих замечательных родителей, которые пожертвовали всем ради меня, боялась, что я так не сумею. Ведь нужно действительно посвятить себя рождению детей. Нужно быть отличным родителем, раз берёшься за такое серьёзное дело. Я чувствовала, что не смогу им быть.


Любопытно, что некоторые из самых полюбившихся зрителям ролей Патрисии Кларксон, обладательницы премий «Эмми» и «Золотой глобус», — те, в которых она изображает мать. Однако, несмотря на это, актриса смирилась с тем фактом, что «родилась без этого гена», «гена родительства».



Родители актрисы также поддержали её решение остаться бездетной. Об этом она рассказала Guardian в 2013 году. Да, они переживали, что она «проснётся в 50 лет и будет несчастна». Но, шутит Патрисия, «я проснулась в 50 лет на шпильках и в стрингах», намекая на то, что жизнь одними детьми не ограничивается.


Конечно, Кларксон не единственная знаменитость, которая рассказала о своем решении остаться бездетной. Киану Ривз в интервью журналу Esquire в 2017 году сказал, что смирился с тем фактом, что никогда не создаст собственную семью и останется бездетным.


«Я слишком… уже слишком поздно. Всё кончено. Мне 52 года. У меня не будет детей», — сказал он тогда, сильно удивившись тому, что в 2016 году у 80-летнего Мика Джаггера родился очередной ребёнок.


Некоторые поклонники актёра предполагают, что причина, по которой Ривз решил воздержаться от рождения детей или создания новой семьи, может быть связана с эмоциональным стрессом, который он пережил в 1999 году. Его дочь Ава родилась мёртвой, а месяц спустя его подруга Дженнифер Сайм погибла в ДТП.


65-летняя Опра Уинфри, известнейшая телеведущая, рассказала в интервью журналу People, что она просто не создана для родительства. Да, она обдумывала перспективы замужества и рождения детей со своим давним партнёром Стедманом Грэмом, но в конечном итоге решила не идти ни под одному из этих путей. И ни капельки не жалеет.


По словам Опры, материнские чувства она всё же испытывает: занимаясь с девочками из Южной Афраки в Академии лидерства Опры Уинфри. «Эти девочки заполняют ту нишу, в которой у меня могла бы находиться материнская любовь. На самом деле эмоций очень много, они меня переполняют», — признаётся она.


Ну а круче всех на тему чайлд-фри высказалась известная британская актриса Хелен Миррен.


В мире слишком много людей. Это мой вклад в экологию, — сказала она в 2011 году.


Дело не в том, что я не люблю детей. Они забавные, и я просто обожаю их, но я никогда не хотела их иметь. В какой-то момент я действительно пыталась этого захотеть… Я подумала, может, мне стоит. Но так и не смогла себя убедить.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бездетей веселей   бездетность   звезды   знаменитости   родительство   селебрити   чайлдфри   шоу бизнес   
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14  комментариев
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594
ruslan d 2 часа назад
Ну это не для всех история ...
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4k
Дмитрий Круглов 4 минуты назад
Не ужели не нашлось никого, кто согласился бы родить ребенка для Киану Ривз?
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13k
Ivan 36 минут назад
А мужик хотел двух сыновей...


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32k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
мда, судя по интригующей затравке она должна была признаться что рептилоид
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2k
Вадим Курбатов Час назад
Вот все говорят, что нужно рожать, много рожать, больше детей... А, собственно, кому нужно-то? Жирным рожам, чье богатство простые смертные должны защищать (или приумножать) в перерывах платя налоги? По мне, так в мире и так уже слишком много людей. Какая польза миру, природе, Земле от такого количества людей? Своей деятельностью человечество только вред наносит всему вокруг, уничтожая все, к чему прикосается.
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18k
Михаил Гривин Час назад
Вот так и выглядит естественный отбор в условиях отсутствия естественных ограничивающих факторов. Просто часть популяции становится чайлдфри, небинарными, гендерно-непонятными или другими каким впопуасами. Выживут слесаря, электрики, инженеры, программисты, водители - они-то такой хернёй не страдают
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8k
Уретра Брежнева Час назад
Это что ещё за Мальвина ?
На хера это тут ?
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53k
smakido Час назад
"... Когда же смерть нарушит образ твой
. пусть будет кто-то на тебя похож.
. Оставь же сына, юность хороня,
. он встретит утро завтрашнего дня! "(В. Шекспир)
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну чтож, значит этот генотип ущербен, раз его носитель так легко слил усилия тысяч своих предков.
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