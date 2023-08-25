Патрисия Кларксон объяснила, почему у неё нет детей

У меня так много сестёр, у которых красивые дети! А теперь и у этих детей красивые дети... Мне нравится быть тётей, мне это нравится больше, чем... возможно, даже больше, чем актёрство, что странно.

У меня была возможность завести ребёнка, но я, во-первых, слишком любила работать, а во-вторых, имея перед глазами пример своих замечательных родителей, которые пожертвовали всем ради меня, боялась, что я так не сумею. Ведь нужно действительно посвятить себя рождению детей. Нужно быть отличным родителем, раз берёшься за такое серьёзное дело. Я чувствовала, что не смогу им быть.