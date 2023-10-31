<<В Канаде благодаря программам добровольной эвтаназии резко выросло число смертей>>

В 2021 году канадский парламент принял закон Bill C-7, отменяющий требование, согласно которому с просьбой об эвтаназии могли обратиться только люди, страдающие неизлечимым заболеванием, естественная смерть которых «разумно прогнозируема». В марте 2024 года эта программа будет вновь расширена за счет включения в нее лиц, единственным основным заболеванием которых является психическое расстройство.

Критики программы MAiD говорят о том, что она стала слишком вседозволенной и даже более того, подталкивает граждан к ассистированному самоубийству по причине бедности или отсутствия медицинской помощи, - пишет канадское издание The Post.

В качестве примера были приведены два случая, когда женщины, страдающие хроническими заболеваниями, успешно подали заявку на прекращение жизни. Кроме того, на четырех канадских военных ветеранов якобы оказывалось "давление", чтобы они выбрали медицинскую помощь для ухода из жизни, со стороны сотрудника по работе с ветеранами Министерства по делам ветеранов Канады, который в настоящее время отстранен от должности.