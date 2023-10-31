<<В Канаде благодаря программам добровольной эвтаназии резко выросло число смертей>>

Ежегодный отчёт Министерства здравоохранения Канады о программе MAiD (medical assistance in dying/медицинская помощь при смерти) свидетельствует об ошеломляющем росте числа смертей. Только в 2022 году "благодаря" эвтаназии в стране умерло 13 241 человек, что на 31% больше чем в 2021 году.
В 2021 году канадский парламент принял закон Bill C-7, отменяющий требование, согласно которому с просьбой об эвтаназии могли обратиться только люди, страдающие неизлечимым заболеванием, естественная смерть которых «разумно прогнозируема». В марте 2024 года эта программа будет вновь расширена за счет включения в нее лиц, единственным основным заболеванием которых является психическое расстройство.
Критики программы MAiD говорят о том, что она стала слишком вседозволенной и даже более того, подталкивает граждан к ассистированному самоубийству по причине бедности или отсутствия медицинской помощи, - пишет канадское издание The Post.
В качестве примера были приведены два случая, когда женщины, страдающие хроническими заболеваниями, успешно подали заявку на прекращение жизни. Кроме того, на четырех канадских военных ветеранов якобы оказывалось "давление", чтобы они выбрали медицинскую помощь для ухода из жизни, со стороны сотрудника по работе с ветеранами Министерства по делам ветеранов Канады, который в настоящее время отстранен от должности.
Четвертый ежегодный отчет Министерства здравоохранения Канады о программе MAiD свидетельствует об ошеломляющем росте числа смертей в стране. С момента запуска программы в 2016 году их число увеличилось в тринадцать раз. Среди основных заболеваний, послуживших основанием для выбора MAiD, наиболее часто упоминаются онкологические заболевания (63%), а также различные респираторные, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.
Также в стране в 2022 году на 27% по сравнению с 2021 годом увеличилось число письменных запросов на MAiD (16 104), 560 из которых были признаны неприемлемыми.
Люди слишком часто стали запрашивать разрешение на эвтаназию по причине потери способности заниматься трудовой деятельностью (86,3%), потери способности выполнять повседневные действия (81,9%) и по причине неспособности контролировать боли или беспокойства, что возможность контролировать боли может быть утрачена (59,2%).
Больше всего критикуют программу добровольной эвтаназии политики-консерваторы. Они считают, что обществу навязывают "культуру смерти".
"Люди, страдающие от психических расстройств, включая депрессию, заслуживают психиатрической и социальной поддержки и консультаций", - заявил депутат-консерватор Эд Фаст, который внес законопроект против расширения MAiD. "Им необходимо найти радость и смысл жизни".
Источник:
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как по мне, то все логично, особенно что там ее не столько предлагают, сколько навязывают. а когда нацисты там совсем в раж войдут и страх потеряют, то всё будет уже происходить как в третьем рейхе - всех ненужных в утиль и никого, не о чем не спрашивая.
Заголовок: Число эвтаназий выросло в 13 раз".
Открываем статью и: "Только в 2022 году "благодаря" эвтаназии в стране умерло 13 241 человек, что на 31% больше чем в 2021 году."
У автора что с математикой?
Ведь в 13 раз - это не за один год, а с 2016 года.
Вот цитата:
"С момента запуска программы в 2016 году их число увеличилось в тринадцать раз.".
Пятый параграф
Внимание на года (2021-2022).
С момента запуска программы в 2016 году их число увеличилось в тринадцать раз.
Внимание на года (2016-2022). Ну прямым текстом 2022 не сказан, но вероятнее всего имелся в виду именно этот год. А даже если и не этот, то количество эвтаназий 2014-2017 всё одно увеличился в бесконечное количество раз
У комментатора что с Русским и Математикой?