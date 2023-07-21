Мама-енот привела в гости редких малышей

Вот уже четыре года енотиха по кличке Мама наведывается в гости к Эми Уильямс. А недавно она пришла с тремя очаровательными сюрпризами.
Большинство енотов ведут ночной образ жизни, это пугливые и осторожные животные. Но эта енотиха привязалась к семьей Уильямсов и вот уже четыре года приводит свое очаровательное потомство. Она знает, что их всегда ждут угощения.
У животного есть отличительная особенность - бельмо на глазу. Каждый год пушистая приводит на крыльцо дома Уильямсов пополнение в своей постоянно растущей семье.
Вероятность появления трех детенышей-альбиносов в одном помете составляет 1 к 10 миллионам
Эми с нетерпением ждала встречи в этом году, ожидая увидеть малышей. Она не знала, что ее ждет сюрприз. Мама вышла из леса с тремя малышами-альбиносами. Столь редкое зрелище привело Эми и ее мужа в восторг, и она решила поделиться кадрами с нами.
Оказалось, еноты-альбиносы встречаются крайне редко: один детеныш на 500-750 тыс. собратьев! А вероятность появления трех детенышей-альбиносов в одном помете составляет 1 к 10 миллионам.
Уникальность белых енотов может оказаться смертельно опасной в дикой природе, поскольку они становятся более заметными для хищников. Беспокоясь за малышей, Эми связалась с несколькими заповедниками. Ее заверили, что детеныши находятся под присмотром мамы, и с ними все будет хорошо в их нынешней среде обитания.
Мама и ее малыши продолжают навещать Эми, доставляя много радости семье и пользователям социальных сетей. Клауд, Маршмэллоу и Каспер - прекрасное напоминание о том, насколько могущественной и творческой может быть природа, и как она не перестает нас удивлять.
Темная окраска на мордочке енота делает его похожим на мультяшного бандита, и это не просто проделки природы. "Маска" работает как антибликовое средство.
Эти зверьки очень умны. В 2017 году в журнале Animal Cognition было опубликовано исследование, посвященное пониманию енотами причинно-следственных связей. Восьми енотам показали цилиндр, наполненный водой, в котором находился зефир, расположенный слишком низко, чтобы его можно было достать. Исследователи продемонстрировали, что если бросать в цилиндр камешки, то лакомство окажется в пределах досягаемости. Два енота последовали совету. Третий енот нашел способ проще: он опрокинул цилиндр и съел сладость.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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