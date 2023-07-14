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77-летнего отшельника решили выгнать из его пещеры

77-летнего отшельника решили выгнать из его пещеры

Автор:
14 июля 2023 20:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   Средиземное море   дом-пещера   евреи   отшельник   своими руками   
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Отшельник из Израиля получил уведомление правительства с требованием о выселении из пещеры, в которой он прожил более 50 лет, и отказался покидать ее.

В 1973 году Ниссим Кахлон, которому сейчас 77 лет, поселился в небольшой пещере на берегу Средиземного моря около города Герцлия. Первое время он жил в палатке на пляже и выдалбливал песчаник, расширяя пространство для будущего обиталища.

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За полвека израильтянин превратил пещеру в уникальный дом со сложным подземным лабиринтом, мозаичным полом и лестницами. Жилище мужчины стало местом притяжения для любознательных местных жителей и туристов.


Впервые Кахлона решили выгнать из пещеры еще в 1974 году, но он проигнорировал приказ о выселении. Он утверждает, что с тех пор и до 2022 года от властей не поступало жалоб по поводу его дома. Более того, хотя израильтянин так и не получил разрешения на строительство, несколько десятилетий назад городской совет подключил его пещеру к электросети.


Теперь Министерство охраны окружающей среды Израиля объявило, что постройка отшельника незаконна и вредит природе. Пожилой мужчина заявил, что будет бороться за свое право остаться.


«Я не уйду отсюда. Я готов, чтобы меня здесь похоронили. Мне некуда идти, у меня нет другого дома», — сказал он.


Источник:

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Метки: Израиль   Средиземное море   дом-пещера   евреи   отшельник   своими руками   
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6  комментариев
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11k
ScorpionDS 4 часа назад
Приличная такая пещера, непонятно кому он там может мешать, уже как бы заслужил право там жить, как ни как сам все это создал за 50 лет ...
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632
Звёздный князь 21 минуту назад
ОСТОРОЖНО! МногА букАФФ!
Короче, побегал я по И-нету по теме этой ситуации. Везде сплошная копипаста. Текст один и тот же, как в этом посте. НО!!!
Всё-таки мои поиски увенчались успехом! Отыскал-таки статью с ПОДРОБНОСТЯМИ!
А подробности такие (в скобках - мой сарказм):
1) Старик прожил в пещере в Герцлии 48 лет (а не более 50, как пишут везде).
2) Сооружение вырублено в куркаровом утесе на пляже Сидна-Али в Герцлии
3) Власти требуют освободить это место до 31 октября, потому что помещение построено без архитектурного плана и без разрешений на строительство.
4) Как считает Рани Амир, директор Национального департамента по охране морской среды при министерстве охраны окружающей среды: «Это опасное и незаконное сооружение, которое было прорублено в скальной породе и наносило непоправимый ущерб прибрежному ландшафту и экологии пляжа Сидна-Али в течение более 45 лет. В результате строительства этого комплекса зафиксировано грубое нарушение множества законов и норм, а также экологических преступлений. Это беспрецедентно. Пора поставить точку в этом деле. Мы будем работать с соответствующими органами до тех пор, пока опасность не будет полностью устранена, чтобы вернуть пляжи населению и предотвратить обрушение скалы или причинение ущерба человеческим жизням».
(То есть 45 лет терпели опасность! Железные нервы у этих чиновников! А у самого строителя вообще из адамантия, раз жил в САМОМ ЭПИЦЕНТРЕ опасности!)
5) В министерстве охраны окружающей среды утверждают, что: «Сооружение включает в себя более 50 полостей и отверстий, это наносит непоправимый ущерб природному утесу и ландшафту прибрежной полосы»
6) В разосланном письме с предупреждением добавляется, что сооружение также препятствует свободному доступу людей к утесу и пляжу. Это наносит ущерб экосистеме и уникальному морскому ландшафту.
7) Кахлон смеется: «Они здесь говорят, что у меня в доме 50 комнат. Я никогда не считал комнаты или квадратные метры. Но это самое прочное сооружение, какое только может быть. Я знаю, потому что построил его сам.
Я пришел сюда до того, как построили «марину». Тогда пляж был широченным. А потом появилась эта пристань для яхт, она и разрушила море и пляжи, пляж каждый день уменьшается, а теперь виноват я? Меня обвиняют в разрушении утеса, но почему-то именно там, где я строил, утес не осыпается. Я приносил сюда много камней для укрепления утеса, чтобы конструкция всегда была устойчивой. К югу и к северу утесы все время осыпаются. В течение 40 лет здесь располагалась военная промышленность, которая сбрасывала в море опасные отходы. Очень хорошо помню желто-зеленый цвет стоков. Когда-то в море было полно рыбы, а сегодня нет ничего».
(Но вред экологии наносит СООРУЖЕНИЕ СТАРИКА! О, как! Вот кто море-то загадил!!! Паразит!!! А мы-то думали - военные...)
8) За все эти годы старик спас из моря около 50 человек.
(Вредитель экологии! Лишил рыб корма!)
9) Кахлон даже экскременты, не сбрасывает в море, а утилизируют, поливая ими землю и растения.
10) НО!!! Однако прихвостень, нанятый министерством охраны окружающей среды, в лице инженера-эксперта по безопасности зданий дал заключение, что незаконные постройки представляют опасность для жизни людей, так как порода утеса частично нестабильна, и в некоторых местах осыпается.
Помимо аспекта планирования, министерство утверждает, что на территории разбросан строительный мусор, накопившийся в результате строительства. Также была обнаружена труба, что указывает на сброс сточных вод в море. В связи с этим министерство требует немедленной эвакуации этой постройки и восстановления побережья в прежнем состоянии.
(Я думаю, что все догадались, чья же это труба на самом деле? 7-й пункт перечитайте
)
=-=-=-=
Короче, слишком офигенный "матрас" получается, поэтому кому интересно, то полный текст читайте в источнике:
https://nep.detaly.co.il/on-zhil-v-peshhere-v-gerczlii-48-let-i-teper-gosudarstvo-hochet-ego-vyselit/https://nep.detaly.co.il/on-zhil-v-peshhere-v-gerczlii-48-let-i-teper-gosudarstvo-hochet-ego-vyselit/
Однако и так понятно, кто в этой истории на самом деле негодяй и подлец (ну, уж точно не старик!)
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10k
Нико 3 часа назад
Может гуманней было бы ТАКИ в плане исключения выделить в помощь какую-нибудь молоденькую соц. работницу (пусть даже приходящую) – 77 годиков же дедушке, которому уже с каждым днём всё ближе и ближе..., а не добивать его по судам?
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10k
Vacony 3 часа назад
постройка в пещере из песчаника вредит природе ? .... О_о
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32k
MatveiVainrub 4 часа назад
Я был там . Возле его жилища . Там сверху расположен государственый исторический парк - Аполония . А снизу прямо на берегу его пещера . Добротно оборудованая . Не знаю как зимой но летом выглядит очень классно .
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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