77-летнего отшельника решили выгнать из его пещеры

Теперь Министерство охраны окружающей среды Израиля объявило, что постройка отшельника незаконна и вредит природе. Пожилой мужчина заявил, что будет бороться за свое право остаться.

«Я не уйду отсюда. Я готов, чтобы меня здесь похоронили. Мне некуда идти, у меня нет другого дома», — сказал он.