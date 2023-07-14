Вежливый грабитель с куском мыла вместо гранаты обчистил кассу в российском городе

В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали о задержании "вежливого грабителя" в Гусь-Хрустальном. В час ночи 51-летний мужчина заявился в круглосуточный магазин со "взрывчаткой", которую смастерил из куска хозяйственного мыла и запала. Угрожая муляжом, мужчина вежливо попросил деньги из кассы и шоколадку с орешками. Несмотря на спокойствие и деликатность грабителя, девушка-продавщица сильно испугалась и выложила в пакет злоумышленника все деньги из кассы. Получив добычу, налётчик откланялся и скрылся. Но далеко ему уйти не удалось.