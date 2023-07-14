Вежливый грабитель с куском мыла вместо гранаты обчистил кассу в российском городе

В довесок к деньгам учтивый преступник попросил шоколадку. Впрочем, понять его можно, вкусняшки он теперь увидит нескоро.
В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали о задержании "вежливого грабителя" в Гусь-Хрустальном. В час ночи 51-летний мужчина заявился в круглосуточный магазин со "взрывчаткой", которую смастерил из куска хозяйственного мыла и запала. Угрожая муляжом, мужчина вежливо попросил деньги из кассы и шоколадку с орешками. Несмотря на спокойствие и деликатность грабителя, девушка-продавщица сильно испугалась и выложила в пакет злоумышленника все деньги из кассы. Получив добычу, налётчик откланялся и скрылся. Но далеко ему уйти не удалось.
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Девушка сразу же вызвала наряд полиции. На установление личности и местоположения преступника с предметом, похожим на гранату, были немедленно ориентированы все наружные отряды города и изучены камеры наружного наблюдения. Благодаря оперативной работе полицейских горе-грабителя удалось задержать по горячим следам.
Задержанный признался, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. Его добычей стали 18 тысяч рублей, к моменту задержания он успел потратить только 3 тысячи. Теперь незадачливому налётчику грозит до 10 лет колонии по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
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