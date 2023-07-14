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Вежливый грабитель с куском мыла вместо гранаты обчистил кассу в российском городе

Вежливый грабитель с куском мыла вместо гранаты обчистил кассу в российском городе

Автор:
14 июля 2023 15:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Гусь Хрустальный   вежливость   граната   магазин   огрпбление   полиция   
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В довесок к деньгам учтивый преступник попросил шоколадку. Впрочем, понять его можно, вкусняшки он теперь увидит нескоро.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали о задержании "вежливого грабителя" в Гусь-Хрустальном. В час ночи 51-летний мужчина заявился в круглосуточный магазин со "взрывчаткой", которую смастерил из куска хозяйственного мыла и запала. Угрожая муляжом, мужчина вежливо попросил деньги из кассы и шоколадку с орешками. Несмотря на спокойствие и деликатность грабителя, девушка-продавщица сильно испугалась и выложила в пакет злоумышленника все деньги из кассы. Получив добычу, налётчик откланялся и скрылся. Но далеко ему уйти не удалось.

Девушка сразу же вызвала наряд полиции. На установление личности и местоположения преступника с предметом, похожим на гранату, были немедленно ориентированы все наружные отряды города и изучены камеры наружного наблюдения. Благодаря оперативной работе полицейских горе-грабителя удалось задержать по горячим следам.

Задержанный признался, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. Его добычей стали 18 тысяч рублей, к моменту задержания он успел потратить только 3 тысячи. Теперь незадачливому налётчику грозит до 10 лет колонии по статье "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

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Метки: Видео   Гусь Хрустальный   вежливость   граната   магазин   огрпбление   полиция   
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3  комментария
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30k
Григорий 11 минут назад
Ну и правильно, что отдала деньги. Такое сейчас раскрывают на раз и больше дурачок никого не напугает. А 3 тысячи для торговой точки не слишком великая цена.
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16k
Совранский Час назад
Синька ЗЛО!
и способ почистить население от - "не совсем вменяемых"
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33k
Fat Lynx Час назад
пипец!
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