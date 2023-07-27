Заброшенный недостроенный бункер дизельной электростанции метро

Сегодня я расскажу про заброшенную площадку недостроенного блока защищённой дизель-генераторной электростанции и фильтро-вентиляционной установки Новосибирского метрополитена, строительство которого было остановлено на начальном этапе много лет назад.
Этот блок совмещённой дизель-генераторной электростанции с защищённой трансформаторной подстанцией и фильтро-вентиляционными системами Гражданской Обороны Новосибирского метрополитена начли строить вероятно ещё на закате СССР или в начале 1990-х гг., а с распадом союза и последовавшей за ним тяжёлой ситуацией в стране финансирование прекратилось и в начале 2000-х гг. строительство было заморожено.
В начале 2010-х гг. на площадке произвели демонтаж оборудования, забетонировали и засыпали всё лишнее, а оставшийся котлован с недостроенными блоками забросили.
С тех пор эта огороженная и забытая площадка с огромным котлованом постепенно зарастает деревьями.
От ворот раньше к котловану уходила дорога из бетонных плит.
А вот и огромный ступенчатый котлован, заросший деревьями, где должны были построить основной блок ДЭС, соединяющийся с метро. В его конце виден кусок недостроенного двухэтажного блока, но в него мы заглянем попозже.
А для начала осмотрим подпорную стенку верхнего уступа котлована.
Подпорная стена верхнего уступа. После окончания строительства блока эту часть должны были закопать землёй поверх стены.
Ниже у недостроенного блока раньше выходил портал подходного тоннеля, соединяющего блок ДЭС с метро.
Теперь он почти закопан.
Сам ходок тоже наполовину засыпан и уходит вниз.
Из земли до сих пор торчит когда-то стоявшая на рельсах вагонетка.
Но т.к. строительство решили не продолжать, в ходке сделали земляную насыпь, выступающую в качестве опалубки.
И оставшуюся невостребованной часть просто залили под потолок толстой многометровой бетонной пробкой.
Выходим обратно на улицу.
И прежде чем пойдём в самое интересное, залезем в небольшой недостроенный блок у портала.
Здесь успели залить лишь пару небольших залов.
Что в них должно было быть осталось не ясным.
От самого блока ДЭС успели залить лишь пол. Раньше по бокам площадки проходили рельсы козлового крана, который исчез отсюда ещё в 2000-х гг.
Спустимся вниз.
Подпорные трубы нижней подпорной стенки котлована.
Какой-то резервуар.
Затопленные ниши непонятного нам назначения.
Кусок ракушечника, которым отделывали одну из ближайших станций метро.
Сбоку в котлован выходил закопанный большой блок.
В который можно спуститься через торчащий рядом колодец.
Спустившись в который мы оказываемся в таком большом зале с колоннами, в котором должна была располагаться мощная фильтро-вентиляционная установка на огромное количество фильтров.
Когда-то из него тоже был проход в метро, который также был залит толстенной железобетонной пробкой и о его существовании когда-то теперь напоминает лишь этот проём.
Пройдём в конец зала.
Где располагалось несколько отсеков для размещения осевых вентиляторов, защитных воздухозаборных устройств и т.д.
Для них успели сделать лишь проёмы.
А в конце находилось помещение, где уже начинали монтировать защитно-герметические двери.
Которые остались вместе с незалитой бетоном арматурной решёткой ржаветь в темноте на десятки лет.
Каждая такая дверь весит около 750 килограмм.
Вот собственно и всё, что здесь успели построить.
Ну а на этом всё.
Источник:
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