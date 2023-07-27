Заброшенный недостроенный бункер дизельной электростанции метро

Этот блок совмещённой дизель-генераторной электростанции с защищённой трансформаторной подстанцией и фильтро-вентиляционными системами Гражданской Обороны Новосибирского метрополитена начли строить вероятно ещё на закате СССР или в начале 1990-х гг., а с распадом союза и последовавшей за ним тяжёлой ситуацией в стране финансирование прекратилось и в начале 2000-х гг. строительство было заморожено.