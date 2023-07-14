Человек, который своим примером доказал связь смеха и длительности жизни

Сначала особых изменений не было: беднягу душили тёмные мысли. Но как-то он увлёкся и просмеялся без перерыва 10 минут. После этого Норман проспал пару часов и обошёлся без обезболивающих.

Крохотный прогресс доказал, что смех действительно действует как обезболивающее. И мужчина продолжил терапию. Спустя месяц Казинс смог без боли пошевелить пальцами ног. А ещё через пару месяцев начал потихоньку подниматься с постели. Доктор регулярно делал анализы. И на их основе уменьшал дозу препаратов, в том числе обезболивающих.

Любую, даже самую незначительную победу он, конечно, отмечал смехом. И продолжал терапию – книги, фильмы, шоу – в ход шло всё. Процесс был медленным, но тем слаще было ощущение победы от каждого успешного шага, движения, действия.

Он вернулся к работе, музыке, спорту и активному отдыху. Спустя несколько лет встретил одного из докторов, приговоривших его в своё время к быстрой и мучительной смерти. Тот удивился, а Норман так искренне пожал ему руку, демонстрируя здоровье, что доктор сморщился от боли.