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Человек, который своим примером доказал связь смеха и длительности&nbsp; жизни

Человек, который своим примером доказал связь смеха и длительности жизни

Автор:
14 июля 2023 10:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Норман Казинс   болезнь   журналист   книга   коллагеноз   медицина   случай   смехотерапия   совпадение   
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О позитиве, положительном настрое и хорошем настроении и их важности мы слышим каждый день. Но это больше образные выражения, которые мало что имеют с реальностью. А история этого человека доказала, что с помощью смеха можно исцелиться и спасти свою жизнь.

Норман Казинс (1915-1990) – американский журналист, построивший блестящую карьеру (начал с рядового сотрудника и дошёл до главного редактора). В отношении подчинённых он был строгим, но справедливым руководителем. Не требовал невозможного, но настаивал на качественном выполнении своей работы.

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Поэтому под его началом тираж издания «Субботний обзор» вырос в разы. На счету Казинса масса наград, званий и премий. В общем, жизнь была бы прекрасна, если бы в один не совсем прекрасный день мужчина не почувствовал недомогание.

Началось всё с обычных признаков простуды. По прошествии недели ситуация усугубилась: Норман потерял способность двигать конечностями и шеей. Диагноз оказался неутешительным: коллагеноз, который представляет собой иммунопатологический процесс, характеризующийся системной дезорганизацией соединительной ткани.

Способность двигаться стремительно исчезала. Норман, вся жизнь которого проходила в движении, впал в отчаяние: лежал, глядя в стену, и ни на что не реагировал. Потом мужчина, который совсем не хотел превращаться в неподвижное тело и уж тем более умирать в возрасте 46 лет, вспомнил, что много читал о положительном  действии на организм положительных же эмоций. Они помогают мобилизовать внутренние ресурсы и справиться с болезнью.

Подтвержение этого встречалось у многих философов и медиков древности. Он сообщил о желании попробовать нетрадиционную методику – смехотерапию своему лечащему врачу Хитцигу, который очень тепло отнёсся к пациенту.

И поскольку терять было нечего, пациент начал терапию. Для этого он попросил перевезти себя в номер отеля (мужчина почти потерял способность двигаться) и нанял сиделку. В комнате установили кинопроектор, и Норман приступил к просмотру комедий и комедийных шоу.

Сначала особых изменений не было: беднягу душили тёмные мысли. Но как-то он увлёкся и просмеялся без перерыва 10 минут. После этого Норман проспал пару часов и обошёлся без обезболивающих.

Крохотный прогресс доказал, что смех действительно действует как обезболивающее. И мужчина продолжил терапию. Спустя месяц Казинс смог без боли пошевелить пальцами ног. А ещё через пару месяцев начал потихоньку подниматься с постели. Доктор регулярно делал анализы. И на их основе уменьшал дозу препаратов, в том числе обезболивающих.

Любую, даже самую незначительную победу он, конечно, отмечал смехом. И продолжал терапию – книги, фильмы, шоу – в ход шло всё. Процесс был медленным, но тем слаще было ощущение победы от каждого успешного шага, движения, действия.

Он вернулся к работе, музыке, спорту и активному отдыху. Спустя несколько лет встретил одного из докторов, приговоривших его в своё время к быстрой и мучительной смерти. Тот удивился, а Норман так искренне пожал ему руку, демонстрируя здоровье, что доктор сморщился от боли.

В 1976 году Казинс написал книгу «Анатомия болезни с точки зрения пациента», в которой рассказал о собственном опыте. Естественно, общество разделилось на сторонников и критиков метода. Впрочем, у Казинса не было цели коммерциализировать идею. Он просто делился опытом. А прибегать к смехотерапии или нет – это уже личный выбор каждого.

Норман отвоевал у смерти ещё четверть века. Просто посмеявшись над болезнью и смертью, заставив их отступить. А это целая жизнь, за которую можно много чего успеть.

Верите в возможности таких нетрадиционных методик?

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Метки: Норман Казинс   болезнь   журналист   книга   коллагеноз   медицина   случай   смехотерапия   совпадение   
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Uganda Час назад
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Александр Куканов 24 минуты назад
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krivsan Час назад
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