Бешенство как приговор

Хотя эта болезнь известна с древности, особых достижений в области её лечения так и не нет.
Вирус бешенства – RABV передаётся человеку при укусе заражённого животного или непосредственном взаимодействии с тканями его мозга. Вирус вызывает паралич и остановку сердца. Ежегодно от этой болезни в мире гибнет порядка 60 тыс. человек.
RABV заражает мышечные клетки, в которых начинается постепенное производство всё новых и новых вирусных частиц. Через синапсы – места контакта клетки мышечной ткани и нейрона, он проникает в периферическую, а затем и в центральную нервную систему. По достижении головного мозга и появляются симптомы бешенства, среди которых повышенное слюноотделение, странные вкусовые привычки, спутанность сознания, тревога, галлюцинации, повышенная агрессия. Затем начинается обратный путь – вирус движется назад, попадая, в том числе, в слюнные железы, чтобы попытаться обрести нового носителя. На этой стадии вылечить болезнь уже невозможно. Более чем в 99% случаев она приводит к летальному исходу.
Во время инкубационного периода, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев, происходит активация врождённого иммунитета. И часть вирусных частиц уничтожается. Но не все. Остальные глушат сигналы от белков-интерферонов, которые клетки организма начинают производить в ответ на угрозу.
Во время изучения течения болезни у животных учёные выяснили, что ослабленные штаммы вируса повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера. Он представляет собой своего рода фильтр, регулирующий проникновение в ЦНС чужеродных, вредных, опасных и ядовитых веществ и соединений, проникающих в кровь или образовавшихся в самом организме. То есть в случае с ослабленными штаммами иммунная система их замечает. Тогда как смертельные разновидности не трогают барьер, не нарушают его проходимость и долгое время остаются незаметными.
Вскрытие умерших от бешенства людей демонстрирует лишь незначительные повреждения мозга. Можно предположить, что это проявление приспособленности бешенства. Ведь если бы возбудитель действовал быстро и активно, уничтожая клетки и привлекая внимание лимфоцитов, то терял бы шанс запустить болезнь и получить в дальнейшем нового хозяина.
Существующие на настоящий момент вакцины и препараты на основе иммуноглобулинов предотвращают болезнь. Но вылечить бешенство после проявления симптомов практически невозможно. По одной версии, это происходит в связи с производством заражёнными клетками новых вирусных частиц. По другой – причина абсолютной летальности заключается в избытке оксида азота. И, наконец, третья гипотеза гласит, что при попытке остановить распространение вируса происходит нарушение структуры нейронных сетей мозга.
На настоящий момент в мире известно не более 30 случаев выздоровления. Все они – редкие и малоизученные исключения, обусловленные, видимо, индивидуальными особенностями организма.
Источник:
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Когда-то этот курс был 40 уколов, позже 20, мне кололи 10 (или 12), сейчас говорят, что уже и одного укола хватает. Вопрос только в своевременности её применения, насколько помню, надо колоть не позже 3-х суток после заражения.
По этому не совсем понятен посыл, что лечения нет? Может имеется в виду в терминальной стадии?