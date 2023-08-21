Бешенство как приговор

Существующие на настоящий момент вакцины и препараты на основе иммуноглобулинов предотвращают болезнь. Но вылечить бешенство после проявления симптомов практически невозможно. По одной версии, это происходит в связи с производством заражёнными клетками новых вирусных частиц. По другой – причина абсолютной летальности заключается в избытке оксида азота. И, наконец, третья гипотеза гласит, что при попытке остановить распространение вируса происходит нарушение структуры нейронных сетей мозга.

На настоящий момент в мире известно не более 30 случаев выздоровления. Все они – редкие и малоизученные исключения, обусловленные, видимо, индивидуальными особенностями организма.