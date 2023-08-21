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Бешенство как приговор

Бешенство как приговор

Автор:
21 августа 2023 14:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: RABV   бешенство   болезнь   вирус   возбудитель   действие   заражение   медицина   механизм   
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Хотя эта болезнь известна с древности, особых достижений в области её лечения так и не нет.

Вирус бешенства ­­­– RABV передаётся человеку при укусе заражённого животного или непосредственном взаимодействии с тканями его мозга. Вирус вызывает паралич и остановку сердца. Ежегодно от этой болезни в мире гибнет порядка 60 тыс. человек.

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RABV заражает мышечные клетки, в которых начинается постепенное производство всё новых и новых вирусных частиц. Через синапсы – места контакта клетки мышечной ткани и нейрона, он проникает в периферическую, а затем и в центральную нервную систему. По достижении головного мозга и появляются симптомы бешенства, среди которых повышенное слюноотделение, странные вкусовые привычки, спутанность сознания, тревога, галлюцинации, повышенная агрессия. Затем начинается обратный путь – вирус движется назад, попадая, в том числе, в слюнные железы, чтобы попытаться обрести нового носителя. На этой стадии вылечить болезнь уже невозможно. Более чем в 99% случаев она приводит к летальному исходу.

Во время инкубационного периода, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев, происходит активация врождённого иммунитета. И часть вирусных частиц уничтожается. Но не все. Остальные глушат сигналы от белков-интерферонов, которые клетки организма начинают производить в ответ на угрозу.

Во время изучения течения болезни у животных учёные выяснили, что ослабленные штаммы вируса повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера. Он представляет собой своего рода фильтр, регулирующий проникновение в ЦНС чужеродных, вредных, опасных и ядовитых веществ и соединений, проникающих в кровь или образовавшихся в самом организме. То есть в случае с ослабленными штаммами иммунная система их замечает. Тогда как смертельные разновидности не трогают барьер, не нарушают его проходимость и долгое время остаются незаметными.

Вскрытие умерших от бешенства людей демонстрирует лишь незначительные повреждения мозга. Можно предположить, что это проявление приспособленности бешенства. Ведь если бы возбудитель действовал быстро и активно, уничтожая клетки и привлекая внимание лимфоцитов, то терял бы шанс запустить болезнь и получить в дальнейшем нового хозяина.

Существующие на настоящий момент вакцины и препараты на основе иммуноглобулинов предотвращают болезнь. Но вылечить бешенство после проявления симптомов практически невозможно. По одной версии, это происходит в связи с производством заражёнными клетками новых вирусных частиц. По другой – причина абсолютной летальности заключается в избытке оксида азота. И, наконец, третья гипотеза гласит, что при попытке остановить распространение вируса происходит нарушение структуры нейронных сетей мозга.

На настоящий момент в мире известно не более 30 случаев выздоровления. Все они – редкие и малоизученные исключения, обусловленные, видимо, индивидуальными особенностями организма.

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Метки: RABV   бешенство   болезнь   вирус   возбудитель   действие   заражение   медицина   механизм   
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8  комментариев
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Поведение волка при бешенстве.
Ссылка youtu.be
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10k
Dabus 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
куджо Полчаса назад
На ютубе есть видео медицинское, человек дал согласие на запись. Видео не доя слабонервных.. Конец печален. Там помойму понедельные записи...
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6k
heta Час назад
Вакцина же существует давным-давно. В детстве кусала бродячая собака. Кололи курс из 10 или 12 ежедневных уколов в живот и потом еще два контрольных через две недели и месяц. Как потом оказалось - кололи зря... Хотя почему зря? Курс прививок гарантировал иммунитет на несколько лет
Когда-то этот курс был 40 уколов, позже 20, мне кололи 10 (или 12), сейчас говорят, что уже и одного укола хватает. Вопрос только в своевременности её применения, насколько помню, надо колоть не позже 3-х суток после заражения.
По этому не совсем понятен посыл, что лечения нет? Может имеется в виду в терминальной стадии?
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Да достаточно много болячек врачи вылечить не могут от слова совсем. Тот же диабет (мерзкая болезнь, симптомов и нет, а организму песец!).
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14k
Kostick 2 часа назад
впечатлительным не смотреть.
Ссылка youtu.be
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