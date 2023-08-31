Эволюция безоара: от волшебного средства до серьёзной болезни

В древности эти неприметные камешки, которые внешне даже близко не тянут на драгоценные, стоили очень дорого. Поскольку обладали способностью спасти от самых опасных ядов.
Безоары стали распространяться по Европе с лёгкой руки мавританских медиков. Ведь в Средние века мода на отравление неугодных набирала обороты. Аристократы и даже монаршие особы, зная о такой моде, даже принимали яды в маленьких дозах, чтобы приучить организм к отраве и избежать в случае чего смерти.
Безоар следовало опустить в кубок с вином (а травили обычно с его помощью, ибо благородно). И камень активно впитывал в себя мышьяк. Применялась и порошковая форма, в связи с чем многие дошедшие до наших дней целебные инструменты покрыты царапинами. Помимо отравления это средство лечило… Да что только не лечило – педикулёз, переломы, холеру и депрессию, поэтому любой уважающий себя и, конечно, состоятельный гражданин должен был иметь при себе такую штучку. Обычно камни превращали в украшения – кольца, кулоны, а дома хранили в футляре или на подставке.
До наших дней дошла история об эксперименте французского хирурга Амбруаза Паре (1510-1590), который считается одним из отцов современной медицины.
Один придворный повар иногда подворовывал. И был пойман на попытке присвоить себе королевское столовое серебро. Путь у бедняги был один – на виселицу. Но Паре предложил альтернативу: воришка принимает яд, а потом безоар. И если выживет, то больше претензий к нему не будет. Мужчина согласился, но прожил после эксперимента лишь несколько часов. Так Паре доказал на практике, что безоар как противоядие полностью бесполезен.
Такая ценная штуковина представляла собой всего лишь конкремент – плотный камень, формируемый в полостных органах и выводящих протоках желез. Объект формировался в основном в желудках жвачных животных путём постепенного наслоения солей на твёрдый фрагмент растения или случайно съеденный клочок шерсти. Похожим способом происходит зарождение жемчуга.
Когда опытным путём была доказана бесполезность этой штуковины, то от их использования отказались. И камешки стали представлять исключительно культурно-историческую ценность.
Но на этом история не закончилась. Поскольку эстафетную палочку перехватили уже люди. В основном те, кто страдает психическим или расстройством пищевого поведения. Причинами их формирования могут также выступать дефекты пищеварительной системы, замедленное опорожнение желудка или пониженная кислотность, операция на этом органе и даже банальная вредная привычка – недостаточное пережёвывание пищи.
Безоары делятся на несколько видов в зависимости от их содержимого и способа формирования:
- Трихобезоары. Образуются из шерсти или волос. Соответственно, у людей, страдающих психическими отклонениями, проявлением которых выступает поедание собственных волос.
- Фармакобезоары. Формируются из накапливающихся лекарственных препаратов.
- Фитобезоары. Появляются при активном употреблении богатых растительными волокнами и клетчаткой плодов. Чаще всего проблему провоцирует хурма.
- Лактобезоары. Обычно развиваются у недоношенных детей из молочного белка вследствие не полностью сформированной пищеварительной системы.
Характерные признаки – тошнота, рвота, потеря аппетита, резкое похудение, рези в животе и быстрое появление ощущения переполненности желудка после еды. Болезнь опасная, поскольку может быть чревата кровотечением, непроходимостью желудка и кишечника и даже перитонитом.
Лечится медикаментозно, а в сложных случаях хирургическим путём. Поэтому при неоднократном появлении таких признаков, особенно если речь идёт о ребёнке или человеке с расстройством пищевого поведения, не стоит тянуть с походом к доктору.
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