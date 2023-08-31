Эволюция безоара: от волшебного средства до серьёзной болезни

Такая ценная штуковина представляла собой всего лишь конкремент – плотный камень, формируемый в полостных органах и выводящих протоках желез. Объект формировался в основном в желудках жвачных животных путём постепенного наслоения солей на твёрдый фрагмент растения или случайно съеденный клочок шерсти. Похожим способом происходит зарождение жемчуга.

Когда опытным путём была доказана бесполезность этой штуковины, то от их использования отказались. И камешки стали представлять исключительно культурно-историческую ценность.