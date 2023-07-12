Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла"

Джеки, как и Бенни, был одинок и несчастлив в личной жизни, стеснялся женщин и в отношениях терпел неудачи. Несмотря то, что оба были весьма обеспечены, они вели довольно скромный образ жизни и Бенни и Джеки считали скупердяями. Комики были очень близкими друзьями и часто общались вне съёмок.

Хилл и Райт оба любили хорошо и много поесть. Только вот Райт, в отличие от Хилла, не толстел. Джеки был заядлым курильщиком. Говорили, что на площадке он обычно появлялся с сигаретой в одной руке и пачкой чипсов в другой. При этом он был трезвенником.

В конце 1970-х шоу было показано в США, и у Райта образовался клуб американских поклонников. Ему стали поступать предложения из-за океана, но актёр был уже слишком стар для карьеры в США.