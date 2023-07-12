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Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла"

Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла"

Автор:
12 июля 2023 18:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прошлое   актеры   интересное   история   кино   шоу   
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В "Шоу Бенни Хилла" помимо самого Бенни Хилла было множество других ярких персонажей. Это "ангелочки Хилла" - очаровательные девушки с длинными ногами и изящной фигурой, которые носили короткие юбочки, и, конечно же, Джеки Райт - смешной маленький лысый старик с морщинистым лицом.

Джеки, настоящее имя Джон Райт, родился в Северной Ирландии, в многодетной семье в 1905 году. Будучи маленького роста и хилым парнем в 1,5 метра, Джон всегда веселил сверстников своим внешним видом и повадками.

Когда он вырос, устроился работать автомехаником, а параллельно выучился играть на тромбоне и отбивать чечётку. В 1920-е годы он уехал в США, где пошёл работать на конвейере по сборке автомобилей. Однако кризис 1929 года заставил Джон вернуться на родину, где он стал играть на тромбоне и выступать комиком в мюзик-холле. В те времена у Райта уже образовалась лысина, поэтому он иронично назвал себя "Лысая бомба".

В 1960-е годы, будучи уже в довольно почтенном возрасте, Джеки снялся в нескольких эпизодах британского сериала "Автомобили Z", где его и отметил Бенни Хилл, уже известный своим собственным шоу. Совсем скоро после начала работы в шоу Бенни, Джон сменил имя на Джеки. Этот персонаж стал настоящей жемчужиной шоу. Благодаря своему внешнему виду и пластике, Джеки мастерски играл, вызывая смех у зрителей благодаря ускоренному воспроизведению шоу. Его называли "Маленький Джеки".

Джеки, как и Бенни, был одинок и несчастлив в личной жизни, стеснялся женщин и в отношениях терпел неудачи. Несмотря то, что оба были весьма обеспечены, они вели довольно скромный образ жизни и Бенни и Джеки считали скупердяями. Комики были очень близкими друзьями и часто общались вне съёмок.


Хилл и Райт оба любили хорошо и много поесть. Только вот Райт, в отличие от Хилла, не толстел. Джеки был заядлым курильщиком. Говорили, что на площадке он обычно появлялся с сигаретой в одной руке и пачкой чипсов в другой. При этом он был трезвенником.


В конце 1970-х шоу было показано в США, и у Райта образовался клуб американских поклонников. Ему стали поступать предложения из-за океана, но актёр был уже слишком стар для карьеры в США.

В 1978 году Джеки Райт решил выйти на пенсию, но просидел дома лишь месяц. Он маялся от скуки, поэтому вернулся в шоу и снова подставил свою лысину под шлепки Хилла.


Райт снимался в шоу Бенни Хилла до 1983 года, пока здоровье позволяло. А потом он упал на улице, сломал ногу и рёбра. Восстановившись, он вскоре снова упал и вывихнул бедро. Потом ещё операция на желудке. Это привело к мучительным болям. Несмотря на вынужденное прекращение съёмок, Джеки продолжал получать гонорары за телевизионные эпизоды с его участием - Хилл использовал старые кадры с забавным старичком в новых выпусках. После ухода с телевидения он вернулся в свой родной Белфаст, где о нём заботилась младшая сестра. Джеки Райт скончался в больнице в 1989 году. Ему было 84 года. Хилл так прокоментировал смерть друга и партнёра по шоу:


Это был чудесный мылыш. Не передать словами, как мне грустно без него.

Бенни Хилл пережил своего друга всего на три года и умер в 1992 году в одиночестве в своей съемной квартире, его тело было обнаружено спустя несколько дней после смерти. Помимо шоу Бенни Хилла, Джеки Райт также снялся в сериале "Автомобили Z" и комедийных шоу "Ангелы", "Золотой выстрел", "Школа секса", "Адам Адамант жив", "Шоу Дика Эмери", "Шоу Бейзила Браша", "Театр 625", "Три для всех".

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Метки: Прошлое   актеры   интересное   история   кино   шоу   
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8  комментариев
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Один из самых гармоничных дуэтов за всю историю.
Да и в целом всё Шоу Бенни Хилла, просто шедевр
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240
Алексей Бляйбтрой 22 минуты назад
Это вам не павел воля с камеди "жопа" клаб
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Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Смешной! Любимец публики!
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26k
Егор 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Тордион Час назад
Так проходит слава мира...

Хорошее было шоу.
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