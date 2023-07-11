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Интересные факты из жизни Бенни Хилла

Интересные факты из жизни Бенни Хилла

Автор:
11 июля 2023 19:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Англия   Жизнь   бенни хилл   биография   интересное   комики   телевидение   
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Год его рождения точно неизвестен до сих пор. И вообще о судьбе британского комика известно довольно мало. Но кое-что всё-таки мы знаем.

Известный факт, что комики и люди, которые много улыбаются, нередко очень несчастны. Они смешат зрителя и становятся заложниками своих же шуток. Не минуло это и известного комика Бенни Хилла, больше 30 лет смешившего весь мир. Последние годы он прожил в одиночестве, страдая от тяжёлой депрессии.


Настоящее имя Бенни - Альфред Хоторн Хилл. Родился он в 1924 (а может быть и в 1925) году. А его дедушка и папа работали клоунами в цирке.
В 1942 году Бенни оказался в Нормандии - там он был водителем и механиком. Он не участвовал в боях, но всё равно оказался в зоне риска - его назначили при ПВО оператором прожекторов. А уже под самый финал войны будущего комика перебросили в "Дивизию развлечений" и конец войны он уже встретил профессиональным военным клоуном.

Маргарет Тэтчер в 80-е назвала Бенни Хилла "позором британской нации" и настаивала на том, чтобы его шоу подвергли жёсточайшей цензуре.
Бен Элтон, так называемый "прогрессивный" комик, вообще заявил, что именно Хилл с его шоу несёт ответственность за все эпизоды изнасилования, произошедшие в Англии в те годы, пока по телевидению показывали шоу Бенни. Примечательно, что фем-сообщество набросилось именно на Элтона, абсолютно справедливо заявив, что уж точно не мужчина должен решать, что именно женщине считать оскорбительным в свой адрес.

Когда в 2015 году британцев опросили на предмет того, какая мелодия для них самая узнаваемая, то большинство ответили Yakety Sax. Да, тот самый известный на весь мир мотив "Шоу Бенни Хилла", узнаваемый с первой же ноты.


Разбогатев, Хилл так и не купил себе машину, считая эту покупку слишком дорогой и каждый день пешком проходил много миль до студии, где снимали его шоу. Такси для него также было роскошью. Всю еду комик покупал в магазинах только по акции и питался очень дешёвыми продуктами. Одежду всегда чинил, редко покупая новую и совершенно не стеснялся штопаных носков и заплаток. Такое отношение к деньгам в нём воспитали чрезвычайно скупые родители. При этом Хилл был миллионером: после смерти на его счету было 7,5 млн фунтов.


Все мы знаем образ Бенни Хилла - толстый пошляк и вульгарный старикашка. А вот в реальной жизни Бенни был зажат и меланхоличен. Стеснялся общаться с женщинами и всего дважды за всю жизнь был сильно и страстно влюблён. Ухаживал за своими возлюбленными и делал предложение, но оба раза получил категорический отказ.


Последние его годы были невероятно грустными. Шоу закрыли, и Бенни просто заперся в своей съёмной квартирке и целыми днями поедал недорогую еду, запивая её алкоголем.
22 апреля 1992 года на почту Хилла пришёл новый контракт от Центрального независимого телевидения. Прошло несколько дней и продюсер проекта Деннис Кирклэнд пришёл домой к комику, чтобы рассказать радостную новость.
Он увидел страшное зрелище: труп комика, начавший уже разлагаться, сидел в старом кресле у работающего телевизора. Все вокруг было завалено бутылками алкоголя и тарелками с остатками еды.
Бенни скончался в тот же день, когда ему прислали письмо с новым контрактом. Причиной смерти стал коронарный тромбоз.


Не зная, как ещё подогреть новость о смерти Бенни Хилла, СМИ опубликовали утку о том, что в его могиле, по завещанию покойного, лежат разные драгоценности и золото.
4 октября 1992 года её разрыли. Неизвестные разгромили его надгробный памятник, откопали тело комика и устроили на могиле полный хаос. Все это было обнаружено лишь на следующий день и ответственных за надругательство над покойным так и не нашли. Теперь на его могиле огромная бетонная плита.

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Метки: Англия   Жизнь   бенни хилл   биография   интересное   комики   телевидение   
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25  комментариев
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1k
ruslan d 2 часа назад
обожал его в детстве )))
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620
Звёздный князь 6 минут назад
Один из моих любимейших комиков.

Регулярно пересматриваю всю коллекцию выпусков его шоу.
Сняты в 70-х, а сюжеты скетчей до сих пор актуальны. Особенно про толерантность и обстановку в стране - ничего не изменилось. Ощущение, что ролики только вчера сняли.
А знаменитые финальные погони под весёлую музыку, ставшей его визитной фишкой...
Эххх... Великий человек и такая незаслуженная смерть в одиночестве.
Жаль, что достойным нельзя вечно жить. Земля ему пухом и светлая память...
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7
Рижанин 7 минут назад
Он был просто шикарен! Грустно...
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8k
Игорь 9 минут назад
Да Тэтчер не настаивала, она боролась с Бенни Хиллом, Бенни Хилл был еще выдающимся сатириком. Некоторые скетчи попадали и на наши экраны, но они наименее смешные, а причина как раз в том, что там Хилл высмеивал пороки Британии и правящий партии с Тэтчер во главе. Темз Телевижн размагнитила более 200 часов его сатиры именно по требованию Тэтчер. Она же и добилась закрытия его передачи. Странно, что этот момент не любят обсуждать отечественная либеральная тусовка. Это же яркий пример удушения демократии.
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4k
Владимир 21 минуту назад
он был-клевым...
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2k
Overlord Полчаса назад
Старина Бенни лучший! Любимый комик!! Смотрел его постоянно по ТВ-6 в озвучке голосом Белявского! это топ

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4k
просто Дмитрий 41 минуту назад
Когда-то и про "украинского" Беню также напишут
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29k
Ваня 48 минут назад
это был шикарный актер...
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5k
Трям Час назад
Грустьпичаль.
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1k
c3nsor3d Час назад
Баян.
Но, блин, заразил (ТС) .. Ща накачаю ролликофф с Бенькой... (поржу!) :-)
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31k
Ashabad Час назад
А почему не написали, что его шоу закрыли из-за того, что он пошутил про королеву?
Я, понимаю, что в Британии свобода слова - это миф. Но на фишках об этом можно писать.
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238
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
мда. это вам не камеди "жопа" клаб
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19k
sonic24a 2 часа назад
он прикольный
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5k
Трям 2 часа назад
Я вот точно знаю, как будет выглядеть могила зелибобы - выжженая земля, а в центра коровья лепеха. Но интересно, что на ней веткой напишут...
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12k
Denissg 3 часа назад
Когда мы впервые увидели Бенни, все были в восторге. Но быстро пришло понимание, что его шоу - шутки ниже пояса, полуголые девицы, ускоренная беготня и похлопывание партнера по лысине.
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350
Алексей Павлиди Галочка, которая умерла 2 часа назад
Бин в основном на мимике, гримасах. Хил же экшен
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Галочка, которая умерла

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