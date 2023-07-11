Интересные факты из жизни Бенни Хилла

Разбогатев, Хилл так и не купил себе машину, считая эту покупку слишком дорогой и каждый день пешком проходил много миль до студии, где снимали его шоу. Такси для него также было роскошью. Всю еду комик покупал в магазинах только по акции и питался очень дешёвыми продуктами. Одежду всегда чинил, редко покупая новую и совершенно не стеснялся штопаных носков и заплаток. Такое отношение к деньгам в нём воспитали чрезвычайно скупые родители. При этом Хилл был миллионером: после смерти на его счету было 7,5 млн фунтов.