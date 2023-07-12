История и рецепты летних лимонадов

Наступила жара и самое время пить всякие вкусные лимонады, которые можно приготовить дома самому. Хороший лимонад бодрит, он лёгкий и успокаивает. Наверное у каждой бабушки летом на даче всегда готовился домашний напиток по собственному рецепту. Но откуда вообще взялся лимонад?
История лимонада началась в Средние века на жарких берегах Средиземного моря. Жители Испании и Прованса позаимствовали арабский рецепт прохладительного напитка - ледяную сахарную воду с добавлением лимона. Истинные ценители начали приправлять его фиалковым и лавандовым сиропами, которые были популярны на юге Франции.
Вместе с лимонами и сахаром этот напиток распространился по всей Европе, став доступным для всех. На картине голландского художника Герарада тер Борха "Бокал лимонада" (1660 год) мы видим, как галантный кавалер подает лимонад нарядной девушке.
Из Голландии в Россию напиток привезли по приказу Петра I, который попробовал "цитроновую воду" во время своих путешествий по Европе, обедая в местных заведениях. Вначале лимонад подавался только на роскошных приёмах и балах. Но Пётр приказал завезти не только лимоны, но и саженцы, чтобы их стали выращивать в оранжереях. Вскоре любой зажиточный россиянин мог позволить себе выпить стакан-другой лимонада.
Во времена Екатерины II лимонад стал особенно популярным. Цитрусы к столу Её Императорского Величества поставлял граф Шереметев, у которого в теплицах росли сотни апельсиновых и лимонных деревьев.
Этот вкусный и освежающий напиток прекрасно утолял жажду во время танцев или карточных игр, и о нем даже упоминали классические писатели. Гавриил Державин в своем стихотворении "К Фелице" в 1782 году писал:
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
У Александра Пушкина в "Станционном смотрителе" домашний лимонад использовался для пополнения сил у заболевшего гусара.
А в рассказах Александра Куприна мы читаем о фабричном лимонаде в бутылках. Все это говорит о том, как изменялось отношение к этому напитку со временем.
Газированная минеральная вода была известна человечеству со времён Гиппократа. В эпоху Возрождения её стали продавать в бутылках, но пузырьки быстро исчезали, и напиток терял свой вкус.
В XVIII веке шведский химик Торберн Бергман изобрел сатуратор - устройство для обогащения воды углекислым газом. Ювелир из Женевы Якоб Швепп разработал промышленную установку и начал производство фруктовых "газировок", которые он назвал "безалкогольным шампанским".
К концу XIX века в Европе и России кофейни, лавочки и аптеки стали оснащаться сатураторами и предлагать газированные напитки, приготовленные из импортных сиропов. Эти товары пользовались огромным спросом.
В аптеке города Кутаиси работал чрезвычайно одарённый фармацевт Митрофан Лагидзе. Он любил газировку, но не хотел переплачивать за импортные товары. Лагидзе начал проводить эксперименты и обнаружил, что сиропы, которые использовала его бабушка, годятся для газировки гораздо лучше иностранных аналогов. Особенно ему удался рецепт на основе тархуна.
В 1906 году Митрофан Лагидзе переехал в Тбилиси, где открыл свою фабрику и магазин. В 1913 году лимонады "Воды Лагидзе" получили золотую медаль на Всемирной выставке напитков в Вене. После такого успеха их начали поставлять к императорскому двору, а затем и всей России. Лагидзе разнообразил рецептуру, появились такие сорта, как "Крем-сода", "Дюшес", "Ситро" и т.д. Даже во время революции производство не прекращалось, и в период НЭПа были возобновлены поставки в Москву.
В 1943 году появился классический "Лимонад", приготовленный на основе газировки с добавлением ванили, грушевого и яблочного сиропов. Франклин Рузвельт подарил Сталину 1000 бутылок кока-колы, и в ответный жест Сталин приказал Лагидзе (который оставался директором своей фабрики после революции) создать "лимонадный ответ". И таким образом появился "Лимонад".
Фирменные лимонады стоили от 22 до 45 копеек за бутылку, что было для многих дороговато. Однако в 50-х годах в СССР появились автоматы с дешёвой "газировкой", стоимость стакана напитка с сиропом на выбор составляла всего 3 копейки. Эта новинка особенно понравилась школьникам, но было немного сладких напитков. К сожалению, сиропы были искусственными, содержащими лимонную кислоту, сахар и ароматизаторы.
Известно, что лучшие напитки приготовлены из натуральных ингредиентов. Поэтому мы предлагаем вам попробовать несколько старинных рецептов домашнего лимонада.
- Мелко нарежьте целый лимон, очистите от шкурки средний огурец и добавьте 2 веточки мяты.
- Натрите 1 см корня имбиря и добавьте 2 столовые ложки мёда.
- Хорошо перемешайте и залейте 1 литром холодной кипяченой воды.
- Оставьте настаиваться в холодильнике 10-12 часов.
- Дайте 3 крупным апельсинам пролежать 2-3 часа в морозилке, затем разморозьте и нарежьте их, удалив косточки.
- Измельчите апельсины с помощью блендера до получения пюре.
- Добавьте 300 грамм сахара, залейте 3 литрами кипящей воды, остудите и добавьте сок 1 крупного лимона.
- Хорошо перемешайте и оставьте настояться в холодильнике 4-6 часов.
- Доведите до кипения 2 литра воды, добавьте 150 грамм сахара и варите до полного растворения сахара.
- Добавьте пучок свежего базилика и порезанный на дольки лимон.
- Хорошо перемешайте, выключите огонь и оставьте настояться до остывания.
- Отфильтруйте жидкость.
- Подавайте со льдом.
- В блендере измельчите 400 грамм свежих огурцов и добавьте 2-3 веточки мяты или мелиссы.
- Добавьте 5 столовых ложек сахара или меда, свежевыжатый сок 4-х лимонов и цедру с одного из них. Добавьте 2 стакана воды, тщательно перемешайте и взбейте блендером.
- Отфильтруйте жидкость, добавьте 2 литра газированной воды, а также 1 огурец и 1 лимон, порезанные на кружочки.
- Подавайте со льдом.
- Смешайте 100 мл фиалкового сиропа с соком и цедрой 1 лимона.
- Затем залейте 1 литром газированной минеральной воды.
- Подавайте со льдом.
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