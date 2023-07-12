История и рецепты летних лимонадов

Во времена Екатерины II лимонад стал особенно популярным. Цитрусы к столу Её Императорского Величества поставлял граф Шереметев, у которого в теплицах росли сотни апельсиновых и лимонных деревьев.

Этот вкусный и освежающий напиток прекрасно утолял жажду во время танцев или карточных игр, и о нем даже упоминали классические писатели. Гавриил Державин в своем стихотворении "К Фелице" в 1782 году писал:





Поэзия тебе любезна, Приятна, сладостна, полезна, Как летом вкусный лимонад.





У Александра Пушкина в "Станционном смотрителе" домашний лимонад использовался для пополнения сил у заболевшего гусара.





А в рассказах Александра Куприна мы читаем о фабричном лимонаде в бутылках. Все это говорит о том, как изменялось отношение к этому напитку со временем.



