Бениньи случайно снял фильм по реальным событиям

Многие видели одну из лучших работ режиссёра Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна". За этот душераздирающий фильм он получил три "Оскара" и стал известен на весь мир. Он считал, что его история не более, чем выдумка, но позже выяснилось, что эта история действительно случилась.
Коротко напомню сюжет: отец, заключённый гетто, чтобы спасти своего ребёнка, объясняет, что все, что происходит - это просто игра, у которой есть строгие правила. Главное - не попадаться на глаза эсэсовцам, а ещё нельзя к ним обращаться с вопросами и жалобами. Пока игра идёт, сын получает бонусные очки и когда он наконец наберёт их нужное количество, то получит в подарок танк.
А теперь к реальной истории.
В марте 1941 год в гетто на юге-востоке Польши на свет появился Янек Шляйфштан. Всех младенцев и малышей считали ненужным грузом и их просто вырывали из рук родителей и отправляли в Освенцим. Родители смогли спрятать годовалого сына, когда заключённых переводили на фабрику вооружений HASAG. Мать укрыла Янека в подвале, где он провел полтора года в абсолютной темноте. Немного света он видел только в момент, когда папа и мама спускались к нему, держа в руках свечу. Родители смогли научить сына не издавать ни звука и даже смогли поймать и посадить к сыну в подвал кошку, чтобы та охотилась на голодных мышей и крыс.
В сентябре 1943 года все евреи с фабрики были заменены на поляков. А евреев перенаправили в печально известный Бухенвальд. Янеку было уже два с половиной года, когда его папа Израиль усадил его перед собой и сказал: "Сейчас мы сыграем в интересную игру. Я обещаю тебе вечером три кусочка сахара. Условия такие - ты не будешь плакать, что бы ни случилось". Сахар был дороже всех самых изысканных деликатесов, поэтому Янек беспрекословно послушался папу, который взял заранее приготовленный мешок, с проделанными дырочками, поместил туда сына, набросив на него сверху одежду. Мешок Израль взвалил на плечи и они отправились в путь.
По прибытии в Бухенвальд семья была разлучена. Маму увезли в Берген-Бельзен. Детей и стариков убили сразу же у поезда, когда комендант лагеря небрежно сказал: "Нам нужны работники, а не дармоеды".
Израиль Шляйфштайн совершил невозможное - пронёс сына в барак. Двое немцев-коммунистов помогли укрыть ребёнка, заключённые, отрывая кусочки от своих голодных паек, подкармливали его. Один даже смог сделать Янеку игрушку - малюсенькую деревянную лошадку. Янек не плакал. Никогда. Он говорил всегда еле слышным шёпотом. Ведь тогда злые дяди не найдут его и не увезут к жестокой колдунье.
Сложно назвать хорошим то, что произошло дальше, но в тех условиях это стало настоящим чудом. Во время рядового обыска барака роттенфюрер нашёл ту самую деревянную лошадку. Он перерыл весь барак, обшарил каждый угол и нашёл Янека. Дома эсэсовца ждал сын, такого же возраста и что-то в нём дрогнуло. Серьёзный малыш понравился ему и он... не стал рапортовать о нём лагерному начальству. Он даже назвал его "талисманом Бухенвальда" и распорядился, чтобы Янеку сшили робу. Теперь он всегда появлялся на утренней перекличке и в завершение всегда говорил "Все заключённые подсчитаны!" Когда же в лагерь приезжало высокое начальство, то Янека немедленно прятали, потому что в Бухенвальде не может быть детей - их уничтожали.
Всё так и продолжалось до 1945 года, но как-то раз Янек остался один и вышел из барака. Его увидел заместитель начальника лагеря и тот, взбешённый, приказал отправить "мелкого еврея" в газовую камеру.
Израиль, неизвестно как, но смог выпросить два дня, чтобы попрощаться с Янеком. А для одного из эсэсовцев, большого поклонника лошадей, пообещал сделать красивое и удобное седло. А как раз через два дня этого человека отправили на фронт и про малыша просто как-то позабылось. Отец, в очередной раз, сказав спасибо божьему провидению, смог спрятать сына, теперь уже в больнице Бухенвальда, где он пробыл до 11 апреля 1945 года, когда узники лагеря организовали восстание.
По окончании войны выяснилось кое-что ещё: Эсфирь Шляйфштайн, мама Янека, тоже выжила. Она была в Дахау.
Уже в 1948 году вся семья перебралась в США и в 1950-м году в семье родился ещё один ребёнок. Янек, которого на американский манер стали звать Джозефом, почти 30 лет работал на телевидении, женился, растил детей и никто не знал о том, что он пережил в детстве. Историю Янека узнали только после выхода фильма "Жизнь прекрасна" и в американском госархиве нашли историю Шляйфштайнов. После этого Янек дал одно-единственное интервью и больше никогда не общался с журналистами. Он не хотел проживать это заново. И его можно понять. После выхода из концлагеря ему пришлось свидетельствовать на судебном процессе. Янеку в тот момент было всего шесть лет и он был самым молодым свидетелем. Ему пришлось снова смотреть в глаза эсесовцам, чтобы опознать их и указать на тех, кто страшнее всего обращался с узниками.
Янек до сих пор живёт в Нью-Йорке и он никогда не спит с выключенным светом.
Источник:
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Да и вообще всячески поддерживают нацизм.
Такой парадокс
Получил бы фильм признание, если он был не про евреев, а допустим, про вьетнамцев??