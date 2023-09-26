Бениньи случайно снял фильм по реальным событиям

В сентябре 1943 года все евреи с фабрики были заменены на поляков. А евреев перенаправили в печально известный Бухенвальд. Янеку было уже два с половиной года, когда его папа Израиль усадил его перед собой и сказал: "Сейчас мы сыграем в интересную игру. Я обещаю тебе вечером три кусочка сахара. Условия такие - ты не будешь плакать, что бы ни случилось". Сахар был дороже всех самых изысканных деликатесов, поэтому Янек беспрекословно послушался папу, который взял заранее приготовленный мешок, с проделанными дырочками, поместил туда сына, набросив на него сверху одежду. Мешок Израль взвалил на плечи и они отправились в путь.

По прибытии в Бухенвальд семья была разлучена. Маму увезли в Берген-Бельзен. Детей и стариков убили сразу же у поезда, когда комендант лагеря небрежно сказал: "Нам нужны работники, а не дармоеды".



