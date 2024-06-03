Никколо Паганини: дьявольский скрипач

В 23 года Никколо пригласили дирижировать в Лукке местным оркестром. Тогда же он начал свой роман с Элизой, сестрой Наполеона, которую называли Белой Розой. Красивая, неглупая, обеспеченная и вхожа в лучшие дома. Но довольно скоро Никколо начал недолгие отношения с другой сестрой - Красной Розой.

Паганини менял своих женщин часто и ни одной не открывался полностью.

Девять лет Никколо был придворным музыкантом Элизы, которая была его музой и покровительницей. Рядом с ней он стал спокойнее, много, но не запоем путешествовал и даже болеть стал намного реже.

Когда он написал для Элизы "Любовную сцену" для двух струн, она была восхищена и, рассмеявшись, спросила, неужели он сможет придумать что-то даже для одной струны? Никколо принёс ей военную сонату "Наполеон", написанную для одной струны, что вообще никак не укладывалось в рамки хоть чего-то разумного.