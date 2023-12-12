Ситуации, которые могли произойти только с фотографами

Решение по Олимпиаде вынесено

Ситуации с начальницами, которые выводят из себя

Девушка застряла на крыше — но её спасло приложение для доставки еды

Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра

Ситуации из жизни в стиле "Накипело"

Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях