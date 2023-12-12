FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2059 постов • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Ситуации, которые могли произойти только с фотографами

Ситуации, которые могли произойти только с фотографами

Автор:
12 декабря 2023 10:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   работа фотографом   работаю фотографом   ситуации   фотограф   
2415
14

Работа фотографа полна сюрпризов. Чаще всего их создают клиенты, ведь коммуникация - это самая большая сложность любой профессии. В этом посте собраны разные истории от фотографов.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: истории   истории из жизни   работа фотографом   работаю фотографом   ситуации   фотограф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну тут брату только спасибо надо сестре сказать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 17 минут назад
Действительно тяжёлая....Может поменять на работу шахтёра? Не? На завод пойти? Не? Дальнобойщиком за руль....часов на 10-12? Тоже нет! Ну даже не знаю. Но можно ещё поискать работу с лёгким трудом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Типа граф 23 минуты назад
Комментарий к фото
У моей кузины своя парикмахерская и я хожу туда стричься , плачу ей не полный ценник и сервис на высшем уровне .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA Час назад

Судя по всему, фотосессии "ню" этому фотографу тоже не нравятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis 2 часа назад
Сколько раз эти фото потом посмотрят? Если только насильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 2 часа назад
по пункту 6 - ценник фото+видеографа, стартует по самому дешманскому, от 50 тыр. ещё и кормить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фотограф Меньшов. Он взобрался туда для того, чтобы заснять моменты отъезда. Несколько секунд Меньшов лежал на перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу.
- Падаете? - спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.
- Какое это падение! - презрительно сказал фоторепортер. - Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке культуры и отдыха!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64745



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку
Красивая татуировка на арабском языке подвела девушку
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми "альпинистами"⁠⁠
Отреставрирована скульптура принцессы Турандот, ранее дважды сломанная нетрезвыми...
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#люди#забавно#позитив#улыбнуло#дети#птицы
#интересно#Юмор#машина#аварии#авто аварии#США#история#Ynews#Еда#Автовсячина
#животные#автомобили#Прикол#кино#интересное#факты#фильм#Великобритания#милота#собака
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Ситуации с начальницами, которые выводят из себя Ситуации с начальницами, которые выводят из себя Девушка застряла на крыше — но её спасло приложение для доставки еды Девушка застряла на крыше — но её спасло приложение для доставки еды Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра Ситуации из жизни в стиле "Накипело" Ситуации из жизни в стиле "Накипело" Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях

На что жалуетесь?

Вернуться