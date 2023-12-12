Ситуации, которые могли произойти только с фотографами

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Работа фотографа полна сюрпризов. Чаще всего их создают клиенты, ведь коммуникация - это самая большая сложность любой профессии. В этом посте собраны разные истории от фотографов.
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Судя по всему, фотосессии "ню" этому фотографу тоже не нравятся...
- Падаете? - спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой.
- Какое это падение! - презрительно сказал фоторепортер. - Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в Парке культуры и отдыха!"