Для тех, кто очень хочет собаку, но не осознает всю ответственность

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Мужчина на Авито придумал гениальный бизнес-план — сдавать свою Сиба-ину в аренду за 2500 рублей.
Со слов гения его питомец-потрошитель убьет любое желание заводить собаку благодаря рассказам, как он уничтожает все вокруг.
Фотографии, как вы видите, прилагаются.
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