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Для тех, кто очень хочет собаку, но не осознает всю ответственность

Для тех, кто очень хочет собаку, но не осознает всю ответственность

Автор:
11 июля 2023 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аренда   животные   забавно   продажа   собака   
1686
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Мужчина на Авито придумал гениальный бизнес-план — сдавать свою Сиба-ину в аренду за 2500 рублей.

Со слов гения его питомец-потрошитель убьет любое желание заводить собаку благодаря рассказам, как он уничтожает все вокруг.

Фотографии, как вы видите, прилагаются.

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Метки: Прикол   Юмор   аренда   животные   забавно   продажа   собака   
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3  комментария
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9k
Garpia121 57 минут назад
Можно еще и такого "опытного" хозяина сдавать в аренду. Как не надо воспитывать собак и детей, специалист высшего уровня.
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4k
Наталья 2 часа назад
Отличный план
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Всем, кто хочет заводить животное впервые, нужно в обязательном порядке такую процедуру проводить.
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