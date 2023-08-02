30 уморительных попыток сфотографировать птиц

Как же мы любим братьев наших меньших! Так и хочется запечатлеть каждый момент общения с ними. Только вот животные не хотят позировать, поэтому снимки часто получаются нелепыми. Да и камера может подвести. Но иногда неидеальные фотографии оказываются самыми лучшими!