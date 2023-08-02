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30 уморительных попыток сфотографировать птиц

30 уморительных попыток сфотографировать птиц

Автор:
02 августа 2023 12:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   кажр   птица   сникок   фотограф   
1285
31

Как же мы любим братьев наших меньших! Так и хочется запечатлеть каждый момент общения с ними. Только вот животные не хотят позировать, поэтому снимки часто получаются нелепыми. Да и камера может подвести. Но иногда неидеальные фотографии оказываются самыми лучшими!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   кажр   птица   сникок   фотограф   
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2  комментария
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Барсук 21 минуту назад
А ко мне вот такой приятель подкатил. Нормально так пообщались, угостил его йогуртом с плюшкой, хорошо время провели

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Ego sum qui sum Час назад
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