30 уморительных попыток сфотографировать птиц

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Как же мы любим братьев наших меньших! Так и хочется запечатлеть каждый момент общения с ними. Только вот животные не хотят позировать, поэтому снимки часто получаются нелепыми. Да и камера может подвести. Но иногда неидеальные фотографии оказываются самыми лучшими!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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