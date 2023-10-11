"Как же сделать, чтоб всем было хорошо": удивительная Янка Дягилева

Пока Янка была жива, она так и не выпустила ни одного официального релиза, однако, все, кому посчастливилось услышать её вживую, запоминали это событие навсегда - это было что-то очень потаённое, колдовское и интимное. Олег Судаков говорил, что плакали как мужчины, так и женщины. Плакали оттого, что понимали, что им просто не суждено видеть мир так, как видит его она.

Дягилева обычно усаживалась на край сцены и начинала петь под гитару спокойно, протяжно, но уже через две-три песни ритм усиливался, становился жёстче. На одном концерте под её нетерпеливой рукой порвалась одна струна и она перестроила гитару под пятиструнье, порвалась ещё одна - перестроила на четыре, но выступление не прекратила.

