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В России появился самолет "Жириновский"

В России появился самолет "Жириновский"

Автор:
10 июля 2023 08:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Boeing 737-900ER   Ynews   авиа   аэрофлот   жириновский   память   самолет   
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«Аэрофлот» назвал самолет в честь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к компании "Аэрофлот" с инициативой о присвоении борту имени Жириновского. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил о положительном решении в ответе на этот вопрос.


В конце июня в «Шереметьево» прибыли два самолёта Boeing 737-900ER, и один из них назвали в честь Владимира Жириновского. Второй лайнер получит имя поэта и госдеятеля Гавриила Державина. Самолёты с регистрациями PK-LPW и PK-LPY считаются досточно "свежими". Они были выпущены в конце 2018 года, и до момента покупки Россией летали в индонезийском лоукостере Lion Air.


Борт с именем Жириновского поступил на баланс авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлота". Обычно при взлёте и посадке экипаж объявляет о том, что борт назван в честь того или иного знаменитого соотечественника, поэтому имя В.В.Жириновского будет звучать всякий раз, когда лайнер отправится в полёт.

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Метки: Boeing 737-900ER   Ynews   авиа   аэрофлот   жириновский   память   самолет   
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21  комментарий
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−22
иван магомедов 2 часа назад
в честь клоуна? да он потерпит крушение
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513
Андрей 44 минуты назад
Очень странная идеализация ВВЖ, талантливый человек, создавший из своей партии удачный бизнес проект, но как и в чём это отразилось на нашей Родине не пойму.......
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118k
arek14 47 минут назад
Аэрофлот ликует. Ему удалось обойти санкции и разжиться, пусть и поношенным, но все-таки импортным «бортом».

Приобретенный BOEING -«самолет трудной судьбы».
Сперва его списали Нидерланды и передали Монголии. Монголы пару сезонов наслаждались скрипом лайнера, но решили не дожидаться «отвала крыльев» - и сплавили его в Африку. Туда, где таким пустякам, как "отломы несущих плоскостей" не принято придавать значения.
Там "борт" помыкался, но как-то выжил. Конечно, в полете отваливались и падали в пустыню двери, задымления салона были "нормой жизни", но все обошлось благополучно.
Тем не менее, африканцы решили что пора от самолета избавляться.
Дураков не было, продажа "зависла". Лайнер передали племени бушменов, которые использовали его "строго на земле" ( как дворец бракосочетаний и укрытие для КРС во время песчаных бурь).
Шло время. Началась война. Тут-то и подвернулась обиженная всем миром, "отлетавшая" россия.
Она вцепилась в роковой "Боинг" и выменяла его у бушменов на 50 АК-47, 300 блоков сигарет и белую девственницу.

Называть столь драматический самолет именем жирика - все равно, что похоронному бюро давать имя Асисяя. ( принес с собой друга- венок бесплатно).
Впрочем, возможно сработает " магия имени" и "жирик" шумно приземлится на Новодевичьем. На родной могиле.
Невзоров
@nevzorovtv
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19k
sonic24a 50 минут назад
Дельтаплан назвали бы.
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1
устал я от вас 57 минут назад
Ну не в честь же лядей типа немцова-горбачёва-гайдара-ельцина и тому подобной мрази называть самолёты..
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21k
Serega Red 2 часа назад
Паразит который существувал на теле РФ.
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46k
Aleksandr 2 часа назад
Лучше бы Ту-160м назвали в честь Вольфовича, а потом отправили бы на патрулирование Карибского моря...

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Комментарий удален. Причина: флуд
−22
97
Ясен Пень 3 часа назад
Что не смеётесь? Не смешно? Не поняли? (с)
Подержанный Человек и Самолёт. Прилетел из нищей Индонезии, встретить старость в богатой России.
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97
Ясен Пень Андерсен 2 часа назад
Не буду обсуждать здесь личность Жириновского, хотя однажды даже общался с ним лично. Дело в том, что если государство хоть как-то бы хотело увековечить его имя, оно бы сделало что то большее, чем назвать его именем самолёт, оттрубившим до этого 5 лет на компанию лоукостер (Lion Air) из нищей страны. Будьте покойны, его там гоняли и в хвост и в гриву.
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21
Виктория Ясен Пень 2 часа назад
Не важно быть первым или последим- важно быть лучшим! А вы далеко не самый лучший. Не нравится богатая Россия, тогда зачем вы здесь?
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68k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Достоин!
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