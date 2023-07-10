В России появился самолет "Жириновский"

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к компании "Аэрофлот" с инициативой о присвоении борту имени Жириновского. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил о положительном решении в ответе на этот вопрос.





В конце июня в «Шереметьево» прибыли два самолёта Boeing 737-900ER, и один из них назвали в честь Владимира Жириновского. Второй лайнер получит имя поэта и госдеятеля Гавриила Державина. Самолёты с регистрациями PK-LPW и PK-LPY считаются досточно "свежими". Они были выпущены в конце 2018 года, и до момента покупки Россией летали в индонезийском лоукостере Lion Air.



