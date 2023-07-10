В России появился самолет "Жириновский"

«Аэрофлот» назвал самолет в честь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
В ноябре прошлого года депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к компании "Аэрофлот" с инициативой о присвоении борту имени Жириновского. В июне глава компании Сергей Александровский сообщил о положительном решении в ответе на этот вопрос.
В конце июня в «Шереметьево» прибыли два самолёта Boeing 737-900ER, и один из них назвали в честь Владимира Жириновского. Второй лайнер получит имя поэта и госдеятеля Гавриила Державина. Самолёты с регистрациями PK-LPW и PK-LPY считаются досточно "свежими". Они были выпущены в конце 2018 года, и до момента покупки Россией летали в индонезийском лоукостере Lion Air.
Борт с именем Жириновского поступил на баланс авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлота". Обычно при взлёте и посадке экипаж объявляет о том, что борт назван в честь того или иного знаменитого соотечественника, поэтому имя В.В.Жириновского будет звучать всякий раз, когда лайнер отправится в полёт.
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Приобретенный BOEING -«самолет трудной судьбы».
Сперва его списали Нидерланды и передали Монголии. Монголы пару сезонов наслаждались скрипом лайнера, но решили не дожидаться «отвала крыльев» - и сплавили его в Африку. Туда, где таким пустякам, как "отломы несущих плоскостей" не принято придавать значения.
Там "борт" помыкался, но как-то выжил. Конечно, в полете отваливались и падали в пустыню двери, задымления салона были "нормой жизни", но все обошлось благополучно.
Тем не менее, африканцы решили что пора от самолета избавляться.
Дураков не было, продажа "зависла". Лайнер передали племени бушменов, которые использовали его "строго на земле" ( как дворец бракосочетаний и укрытие для КРС во время песчаных бурь).
Шло время. Началась война. Тут-то и подвернулась обиженная всем миром, "отлетавшая" россия.
Она вцепилась в роковой "Боинг" и выменяла его у бушменов на 50 АК-47, 300 блоков сигарет и белую девственницу.
Называть столь драматический самолет именем жирика - все равно, что похоронному бюро давать имя Асисяя. ( принес с собой друга- венок бесплатно).
Впрочем, возможно сработает " магия имени" и "жирик" шумно приземлится на Новодевичьем. На родной могиле.
Невзоров
@nevzorovtv
Подержанный Человек и Самолёт. Прилетел из нищей Индонезии, встретить старость в богатой России.