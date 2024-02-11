Бывший премьер-министр Голландии согласился на эвтаназию и отправился на тот свет вместе с женой

Они ушли из жизни, держась за руки.
Дрис ван Агт был премьер-министром Нидерландов в 1977-1982 годах и возглавлял партию «Христианско-демократический призыв». Потом политик отошёл от дел и жил на пенсии со своей супругой. Она болела, а ван Агта в 2018 году шарахнул инсульт, после него он так и не поправился.
Вместе эта пара прожила долгих 70 лет.
И под такую дату они захотели уйти на тот свет тоже вместе. И воспользовались парной эвтаназией - умерли, держась за руки.
В Голландии разрешили эвтаназию в 2002 году. Поначалу «Услугой» пользовались только неизлечимо больные, затем подтянулись возрастные семейные пары. Например, в 2023 году опцией «парная эвтаназия» воспользовалось 30 супружеских пар.
Экс-премьер-министр стал первым голландским богачом и политиком, согласившимся на подобную процедуру. На данный момент эвтаназия легализована в Швейцарии, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Испании и США (только в 9 штатах).
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Чем я старше становлюсь, тем больше думаю над тем как я помру.
Бляха, неохота, но время подходит.
И так прям неохота, если я буду в здравом уме но помирать от какого нибудь сраного рака.
Да, я понимаю, что на мои невеликие бабки, родные будут пытаться меня спасти. Тупо оттягивая агонию и просирая ресурсы. Которые я бляха копил всю свою жизнь. Продадут гараж там ,машину и прочее... Но я помру, а они будут в опе...
Как это ни цинично звучит, я в загробную жизнь не верю. Никто еще точно и правдиво оттуда не вернулся и не доказал что там есть рай или ад.
Поэтому, моя мечта умереть быстренько и во сне..
А вот если я превращусь в овощ, то я пока в здравом уме понимаю, меня при жизни будут втихую желать чтоб я сдох))
Не позавидуешь... есть случаи у знакомых, когда за овощем ухаживали 6 лет, это врагу не пожелаешь...
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