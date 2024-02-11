Бывший премьер-министр Голландии согласился на эвтаназию и отправился на тот свет вместе с женой

И под такую дату они захотели уйти на тот свет тоже вместе. И воспользовались парной эвтаназией - умерли, держась за руки.

В Голландии разрешили эвтаназию в 2002 году. Поначалу «Услугой» пользовались только неизлечимо больные, затем подтянулись возрастные семейные пары. Например, в 2023 году опцией «парная эвтаназия» воспользовалось 30 супружеских пар.