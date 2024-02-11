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Бывший премьер-министр Голландии согласился на эвтаназию и отправился на тот свет вместе с женой

Бывший премьер-министр Голландии согласился на эвтаназию и отправился на тот свет вместе с женой

Автор:
11 февраля 2024 19:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нидерланды   голландия   жена   премьер министр   супруги   эвтаназия   
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Они ушли из жизни, держась за руки.

Дрис ван Агт был премьер-министром Нидерландов в 1977-1982 годах и возглавлял партию «Христианско-демократический призыв». Потом политик отошёл от дел и жил на пенсии со своей супругой. Она болела, а ван Агта в 2018 году шарахнул инсульт, после него он так и не поправился.

Вместе эта пара прожила долгих 70 лет.

И под такую дату они захотели уйти на тот свет тоже вместе. И воспользовались парной эвтаназией - умерли, держась за руки.

В Голландии разрешили эвтаназию в 2002 году. Поначалу «Услугой» пользовались только неизлечимо больные, затем подтянулись возрастные семейные пары. Например, в 2023 году опцией «парная эвтаназия» воспользовалось 30 супружеских пар.

Экс-премьер-министр стал первым голландским богачом и политиком, согласившимся на подобную процедуру. На данный момент эвтаназия легализована в Швейцарии, Голландии, Бельгии, Люксембурге, Испании и США (только в 9 штатах).

Источник:

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Метки: Нидерланды   голландия   жена   премьер министр   супруги   эвтаназия   
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17  комментариев
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11k
Garpia121 Час назад
Ну не сказать, что безвременно ушли. Не многие до 93 доживут. А то что, вдвоем, то правильно.
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392k
Алексей 11 минут назад
американское правительство бы с собой тоже забрал.там все равно все маразматики
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137k
parallax 22 минуты назад
Надо везде доброыольную эвтаназию разрешить. В первую очередь для неизлечимо больных, корчающихся от нестерпимых болей.
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8k
Allmaster 24 минуты назад
В чем то... я пожалуй даже соглашусь.
Чем я старше становлюсь, тем больше думаю над тем как я помру.
Бляха, неохота, но время подходит.
И так прям неохота, если я буду в здравом уме но помирать от какого нибудь сраного рака.
Да, я понимаю, что на мои невеликие бабки, родные будут пытаться меня спасти. Тупо оттягивая агонию и просирая ресурсы. Которые я бляха копил всю свою жизнь. Продадут гараж там ,машину и прочее... Но я помру, а они будут в опе...
Как это ни цинично звучит, я в загробную жизнь не верю. Никто еще точно и правдиво оттуда не вернулся и не доказал что там есть рай или ад.
Поэтому, моя мечта умереть быстренько и во сне..
А вот если я превращусь в овощ, то я пока в здравом уме понимаю, меня при жизни будут втихую желать чтоб я сдох))
Не позавидуешь... есть случаи у знакомых, когда за овощем ухаживали 6 лет, это врагу не пожелаешь...
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Сразу видно, настоящий христианин :)
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
Заслуживают большого человеческого уважения....
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425
iskra Час назад
Моя мечта . Умереть,когда сам счел нужным. Без мучений. Без напряга для родственников. Зная, что любимый человек не будет страдать..
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11k
kaboza Час назад
Чарку, сильно...
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8k
Умница-красавица Час назад
Еще бы нынешний президент США последовал этому прекрасному примеру
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8k
rutt Час назад
Достойно. Покойтесь с миром.
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16k
GROMOZEKA Час назад
И жили они долго и счастливо…..
Европейская версия
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