Скромная горничная, которая обошла именитых астрономов

В тот день 1880 года глава Гарвардской обсерватории был очень недоволен низкими показателями своих подчинённых. Так недоволен, что в сердцах бросил, дескать, моя горничная и то лучше справилась бы с работой по сравнению с вами – неэффективными бездельниками. Фраза профессора оказалась пророческой.
Весной 1857 года в обычном городке Данди, что в Шотландии, родилась обычная девочка, которую назвали Вильямина Патон Стивенс. Она отучилась в школе и в ожидании подходящей партии осталась там преподавать.
После замужества вместе с мужем Джеймсом перебралась в Штаты. Но мистер Флеминг оказался человеком ветреным и год спустя исчез в неизвестном направлении, оставив супругу растерянной и беременной.
Выбора не было. Чтобы выжить, учительница пошла работать горничной в дом серьёзного и уважаемого человека – профессора Эдуарда Пикеринга. Тот оценил ум и старание помощницы по хозяйству и предложил женщине место в обсерватории, которую возглавлял.
Вильямина отлично справлялась с работой секретаря, и профессор стал потихоньку подкидывать ей уже более ответственные задания. С которыми женщина справлялась более чем хорошо.
В 1881 году босс обучил помощницу анализу звёздных спектров. А через несколько лет поставил во главе группы, занимавшейся расчётами математических классификаций и редактированием публикаций обсерватории.
Следующим этапом было улучшение классификации звёзд. Вильямина так увлеклась, что не только каталогизировала существующие объекты, но и открыла новые. На её счету за время работы в Гарвардской обсерватории оказались 59 туманностей и более 300 звёзд.
В 1888 году женщина обнаружила в созвездии Ориона поразительно красивую туманность, которую назвали Конская Голова. А ещё через несколько лет Флеминг стала первой американкой, удостоенной чести быть избранной в члены Королевского астрономического общества.
Феноменальная работоспособность, старание и усердие бывшей горничной настолько впечатлили руководителя, что профессор открыл в обсерватории специальное подразделение, состоявшее исключительно из представительниц слабого пола. Подчинённые тут же дали ему саркастичное название – гарем Пикеринга. Но ни самой Флеминг, ни её коллегам до шёпотков не было дела: девушки просто увлечённо работали, и команда в юбках дала старт целой плеяде талантливых женщин-астрономов.
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