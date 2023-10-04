Скромная горничная, которая обошла именитых астрономов

Вильямина отлично справлялась с работой секретаря, и профессор стал потихоньку подкидывать ей уже более ответственные задания. С которыми женщина справлялась более чем хорошо.

В 1881 году босс обучил помощницу анализу звёздных спектров. А через несколько лет поставил во главе группы, занимавшейся расчётами математических классификаций и редактированием публикаций обсерватории.