Проект «Боргхильд»: как фашистская Германия создала первую в мире секс-куклу

Шел 1941 год, и мир был охвачен агонией Второй мировой войны. Германия была полностью сосредоточена на военном прогрессе и, как ни странно, это включало разработку первой в мире резиновой женщины. А руководил этим «проектом полевой гигиены» под названием «Боргхильд» рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Нацистская оккупация Франции вскоре привела к вспышке сифилиса среди немецких солдат; достаточно крупной, чтобы на проблему обратил внимание Гиммлер. Вместо того, чтобы ограничивать солдат и запрещать им вылазки в местные публичные дома, он задумался о безопасной альтернативе. Так и родилась идея создать пусть и искусственную, зато «здоровую» женщину.
Францу Чакерту, видному деятелю Немецкого музея гигиены, было поручено воплотить концепцию Гиммлера в жизнь. К тому моменту Чакерт уже прославился созданием «Женщины из стекла», анатомически правильной прозрачной скульптуры, которая произвела фурор в Германии 1930-х годов, что делало его идеальным кандидатом для этого проекта.
Едва приступив к созданию синтетической женщины, Чакерт и его команда столкнулись с фундаментальной проблемой: как создать куклу, которую солдаты охотно бы использовали? Они установили три основных критерия: синтетическая плоть должна быть реалистичной, тело куклы должно быть пластичным и подвижным, а анатомия должна ощущаться настоящей.
От первоначальных концепций, таких как алюминиевые каркасы, отказались. В конечном итоге Чакерт остановился на «гальвонопластических» куклах, сделанных из композитного материала, используемого в детских игрушках немецкой торговой марки Elastolin. Затем команда сосредоточилась на дизайне. Хотя среди создателей были разногласия относительно того, как должна выглядеть идеальная женщина, они в конце концов согласились на стилизованный спортивный образ с грудью, «за которую можно ухватиться».
Однако создание идеального лица оказалось еще более сложной задачей. Команда считала, что подходящее выражение лица имеет решающее значение, и что для возбуждения солдата оно даже важнее, чем тело. В итоге они протестировали множество различных лиц, стремясь создать «искусственное выражение похоти». Куклам также сделали короткие прически в качестве постоянного напоминания об их связи с армией.
Завершенный прототип якобы имел огромный успех. Ходили слухи, что даже сам Гиммлер заказал сразу 50 «Боргхильд». Однако судьба этих кукол, как и всего проекта, остается неизвестной: завершение проекта «Боргхильд», окутанное неопределенностью и противоречиями, отражает его начало. Некоторые утверждают, что полевые испытания не увенчались успехом, потому что солдаты стыдились при одной мысли, что противники могут застать их с куклой. Другие предполагают, что причина кроется в сокращении финансирования до того, как началось массовое производство, поскольку к 1942 году ситуация на фронте сильно ухудшилась.
К этой загадке также прибавляется разрушение Музея гигиены во время бомбардировки Дрездена, которая якобы уничтожила все следы проекта. Единственным сохранившимся доказательством этого своеобразного начинания являются несколько снимков, спасенные из мусора скульптор и позже попавшие в руки журналисту Норберту Ленцу.
Тщательное внимание, которое уделяли дизайну «Боргхильд», как минимум удивляет. Тот факт, что велись дебаты о физических характеристиках кукол и были приложены усилия, чтобы сделать опыт максимально реалистичным, демонстрирует вовлеченность тех, кто участвовал в проекте, а эстетические решения, от спортивного телосложения до специфических черт лица, проливают свет на представление нацистов об «идеальной» женщине. Эти решения многое говорят о нацистской идеологии и их отношении к женщинам и сексу.
Участие Франца Чакерта и Генриха Гиммлера еще раз подчеркивает, что режим был готов вовлечь видных деятелей даже в столь противоречивую авантюру. Это предполагает институциональную приверженность проекту, выходящему за рамки типичных военных усилий. Однако и она не защитила проект от суровых реалий войны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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