Проект «Боргхильд»: как фашистская Германия создала первую в мире секс-куклу

Завершенный прототип якобы имел огромный успех. Ходили слухи, что даже сам Гиммлер заказал сразу 50 «Боргхильд». Однако судьба этих кукол, как и всего проекта, остается неизвестной: завершение проекта «Боргхильд», окутанное неопределенностью и противоречиями, отражает его начало. Некоторые утверждают, что полевые испытания не увенчались успехом, потому что солдаты стыдились при одной мысли, что противники могут застать их с куклой. Другие предполагают, что причина кроется в сокращении финансирования до того, как началось массовое производство, поскольку к 1942 году ситуация на фронте сильно ухудшилась.

К этой загадке также прибавляется разрушение Музея гигиены во время бомбардировки Дрездена, которая якобы уничтожила все следы проекта. Единственным сохранившимся доказательством этого своеобразного начинания являются несколько снимков, спасенные из мусора скульптор и позже попавшие в руки журналисту Норберту Ленцу.

Тщательное внимание, которое уделяли дизайну «Боргхильд», как минимум удивляет. Тот факт, что велись дебаты о физических характеристиках кукол и были приложены усилия, чтобы сделать опыт максимально реалистичным, демонстрирует вовлеченность тех, кто участвовал в проекте, а эстетические решения, от спортивного телосложения до специфических черт лица, проливают свет на представление нацистов об «идеальной» женщине. Эти решения многое говорят о нацистской идеологии и их отношении к женщинам и сексу.

Участие Франца Чакерта и Генриха Гиммлера еще раз подчеркивает, что режим был готов вовлечь видных деятелей даже в столь противоречивую авантюру. Это предполагает институциональную приверженность проекту, выходящему за рамки типичных военных усилий. Однако и она не защитила проект от суровых реалий войны.