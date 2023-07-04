Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 июля

Кстати, вы знали, что 4 июля — это уникальный день. В 1054 году вспыхнула сверхновая в созвездии Тельца, результатом которой стала Крабовидная туманность. В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости. А в 1946 году Кёнигсберг переименовали в Калининград. Ничего такого же монументального в посте нет, зато есть свежие мемы.

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