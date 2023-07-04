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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 июля

Автор:
04 июля 2023 17:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2496
20
Кстати, вы знали, что 4 июля — это уникальный день. В 1054 году вспыхнула сверхновая в созвездии Тельца, результатом которой стала Крабовидная туманность. В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости. А в 1946 году Кёнигсберг переименовали в Калининград. Ничего такого же монументального в посте нет, зато есть свежие мемы.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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15k
Мистер Фикс 57 минут назад
Хрень
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turyst 39 минут назад
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17k
Booka1a 2 часа назад
Кхал Дрого, какого хера ты обрезал волосы?))
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Никифоридис

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