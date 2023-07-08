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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля

Автор:
08 июля 2023 19:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
9247
20
Если вам было лень исследовать социальные сети на предмет наличия новых мемов, то для вас у меня ожидаемо хорошие новости...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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32  комментария
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1k
surgy 9 часов назад
Никто - сразу минус всей подборке!!!
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5k
Kozlodoev 7 часов назад
Админы, забаньте этого урода, он позорит фишки.
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19k
speaktr-st 8 часов назад
Комментарий к фото
Поколение егэ только сейчас начинает просекать тему?
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836
adssaf afasffdsga 8 часов назад
Комментарий к фото
Это что, лава?
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5k
Трям 8 часов назад
Ура! Кретинизм никифора опять тут!
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10k
Сатанеев 8 часов назад
Нигде???
Не, я со вздохом уже готов принять, понять и простить безграмотных имбецилов, кто пишет вместо неопределённого местоимения некто - "никто".
Но здесь что, где это нигде?

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10k
Сергей 9 часов назад
А знаете что, я сохраню эту страницу, и отправлю её в СК на проверку лгбт агитации!
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10k
Сергей 9 часов назад
где закончился пост?
там где кент, совместное решение...
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15k
Мистер Фикс 9 часов назад
Неверно.
Босс волен не соблюдать дресс-код, в отличии от подчиненных...

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276
данила беринский 9 часов назад
уйня
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33k
ACU900 9 часов назад
Эх, не сберегла она эту вещь:
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189
Ариманов ACU900 2 часа назад
А должна была "сберечь"? Наверное, парни на вписке тоже не сберегли свои члены. Не для того ли ходят на вписки, чтоб потрахаться?
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19k
speaktr-st 9 часов назад
Комментарий к фото
УЖС! ФУ!
Баба норм.
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15k
_delphin_ 9 часов назад
Комментарий к фото
Картинка должна быть другая. Производители мебели ОКУЕЛИ. Сам делаю. Не так круто, как фабриканты, но на 80% дешевле. Мебель сейчас на 3-5 лет, норм экономлю.
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1k
zu4ara 9 часов назад
гомосятина
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7k
sedoisever 10 часов назад
Про диски – пипец логика... Помятую дверь и ободранную краску тоже из машины не видно. Как и дохера чего ещё...
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6k
Умница-красавица 10 часов назад
На последней - Никифоридис изучает свое очко в поисках мозгов. Где-то же они должны быть..
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26
Ксения Лукашенкова-Денисова 10 часов назад
Где то был пост про мужика,сожравшего бошку голубя)
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Никифоридис

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