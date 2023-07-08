Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля

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Если вам было лень исследовать социальные сети на предмет наличия новых мемов, то для вас у меня ожидаемо хорошие новости...
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Не, я со вздохом уже готов принять, понять и простить безграмотных имбецилов, кто пишет вместо неопределённого местоимения некто - "никто".
Но здесь что, где это нигде?
Нигде??? Но здесь что, где это нигде? - и что вам тут не понравилось? где это нигде? так - нигде, что ж тут неясного? Давайте выходите из такого глубокого запоя.
там где кент, совместное решение...
Забыл добавить
Босс волен не соблюдать дресс-код, в отличии от подчиненных...
Баба норм.
Причём бывает даже один магазин закупает и у производителя и у перекупов (потому что перекуп сторговался на скидку, а магазин не смог потому что там манагер лох)