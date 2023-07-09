Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля

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9 июля 1816 года Аргентина объявила независимость от Аргентины. А я объявляю независимость от баянов. Все баяны в бан.
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