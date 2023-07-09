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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля

Автор:
09 июля 2023 20:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
8621
20
9 июля 1816 года Аргентина объявила независимость от Аргентины. А я объявляю независимость от баянов. Все баяны в бан.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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28  комментариев
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15k
_delphin_ 5 часов назад
В основном ерунда, ожидал лучшего.
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33k
ACU900 5 часов назад
Если ты в отпуске просыпаешься ко времени когда идти на работу - значит ты не в отпуске, у тебя простой скучный выходной дома. А в отпуске это когда просыпаешься там где разница во времени с домом в нескольких часовых поясов и когда ты утром просыпаешься - обычно на работе уже идут домой по причине наступившего вечера...
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33k
ACU900 5 часов назад
Анекдот:
Учительница жалуется отцу:
- Ваш Вовочка назвал меня проституткой. Отец ругает Вовочку:
-Это ещё что такое, неблагодарный! Учительница тебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье дело, чем она занимается после работы?!
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36k
russger 6 часов назад
Ну это на один глоток, максимум два. А дальше что?

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143
Александр Шевченко 6 часов назад
Я бы с удовольствием вернулся в свою первую шарагу. 25 лет как в окно посмотрел. В этом году снова учиться пойду, правда ещё куда не решил, но время есть.
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129
Serg Александр Шевченко 5 часов назад
Кто из них ты? ))
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143
Александр Шевченко Vladimir Solomatin 4 часа назад
Ну на тот момент всего лишь староста группы. На фото девушка моя, что повыше и сестра её. Фото 98 или 99 года, делал я. Плюсик вам в карму и тортик за добрый комментарий.
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156
Jay Freeman Александр Шевченко 4 часа назад
Поскольку Вы совершенно не интересовались моим мнением, чувствую себя должным дать ценный совет. Если ещё не решили на кого учиться, как насчёт выучиться на программиста? Это просто и приятно. И даже интересно.
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56k
Олег 6 часов назад
@Модератор Fishki.net Желание умирающего= закон! "А я объявляю независимость от баянов. Все баяны в бан."
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33k
АнтонПолднев 7 часов назад
Вот эта штука посильнее Фауста Гёте. После того, как она взлетела и пролетела мимо меня, я полгода к психологу ходил и заработал фобию на всю жизнь...
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