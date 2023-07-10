Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 июля

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10 июля 1547 во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль. Примечательно, что дуэли продолжались и после этой даты. Предлагаю уже покончить с этой варварской традицией, а вместо запланированной дуэли заценить сегодняшние мемы.
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