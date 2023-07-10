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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 июля

Автор:
10 июля 2023 16:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3505
20
10 июля 1547 во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль. Примечательно, что дуэли продолжались и после этой даты. Предлагаю уже покончить с этой варварской традицией, а вместо запланированной дуэли заценить сегодняшние мемы.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
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надо бежать быстрее скорости света тогда уж)
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2k
Хачик 5 минут назад
Мне больше понравилось, как Элтон Джон аргументировал свой отказ петь на коронации Чарльза: "- Не буду я петь для этого 3,14дараса!"

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8k
ишты 19 минут назад
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Всегда любил шашлык, но в данном случае вынужден признать, что черешня нравится больше.
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15k
_delphin_ 20 минут назад
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Нельзя бежать со скоростью света, со скоростью света могут двигаться только безмассовые частицы. Любая масса при скорости света станет бесконечной и это схлопнет вселенную. /* занимательная физика для фишкян)))
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481
Anatolij 24 минуты назад
А когда будет смешно? Картинки с глупыми подписями есть, а юмора - нет. Никифоридис нанял школьников, а сам пузико поехал погреть?
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56k
Олег 52 минуты назад
никифоридис, тупица, ты обещал вчера самозабаниться за баяны.... ответь за базар!
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387
Денис Веселов Час назад
А меня наоборот, что с кофе крепкого , что с чифира в сон рубит))))
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427
Knives22 Час назад
Ныть нынче модно стало?
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54k
dima423 2 часа назад
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Типа у друга меньше ЗП, поэтому он такой худой?))
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Никифоридис

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