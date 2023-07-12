FISHKINET
Сообщество RealFishki 1690 постов • 153 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июля

Автор:
12 июля 2023 19:37
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4478
20
Вы ведь помните, что сегодня день основания Саратова? Поэтому поздравляю всех жителей Самары с этим знаменательным днём! Отпраздновать предлагаю мемами.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям 2 часа назад
Молодец, никифор! Прокачал свой кретинизм до нового уровня!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица 18 минут назад
Минус не поставлю, так и быть. Но только из-за капибарчиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
unclejohn 56 минут назад
Комментарий к фото
Если твоя девушка - копибара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс Крайчек 57 минут назад
Комментарий к фото
Да-да. На фоне явно загорелого Пуха и розового пятачка болотно-зелёный Кролик выглядит "хорошо отдохнувшим на море"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
Алексей Павлиди Час назад
Так Саратов или Самара?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
a_komolow Час назад
Хрень какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Собака сутулая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
В новой квартире-студии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Комментарий к фото
Как-то фу...
Ожидал второй картинкой ну хотя бы это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1070810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#история#удивительно#новости#подборка#погода#мир#красота
#Юмор#животные#кино#интересно#в мире#Прошлое#машина#СССР#драка#находка
#интересное#забавно#позитив#факты#Ynews#улыбнуло#Индия#шоу бизнес#актеры#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться