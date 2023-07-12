Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июля

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Вы ведь помните, что сегодня день основания Саратова? Поэтому поздравляю всех жителей Самары с этим знаменательным днём! Отпраздновать предлагаю мемами.
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Ожидал второй картинкой ну хотя бы это...