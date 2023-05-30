"Очень хочется домой и концертов": Инстасамка пошла на поклон к Мизулиной, пообещав стать пай-девочкой

Сборище фриков, засветившихся в исполнении песен с опасным для молодёжи содержанием, внезапно поняли, что вне России они никто и звать их никак. Пришлось каяться.
В январе 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила войну исполнителям с негативным контентом. Мальчики-девочки, песни которых содержали нехорошие призывы к нехорошим действиям, упоминания о наркотиках и проституции и т.д., сначала не поверили в серьезность намерений Мизулиной - и зря.
Внезапно обнаружилось, что запланированные концерты отменяются без объяснения причин, а будущее - туманно. В такую передрягу попала Инстасамка (в обычной жизни - Дарья Зотеева) и ей подобные певцы ртом. 4 февраля должен был состояться концерт Зотеевой в Сочи, однако его отменили буквально за несколько часов до начала, а до этого билеты вернули в Краснодаре, Пятигорске и Курске.
Дальше - больше. "На карандаш" Мизулиной попались и другие псевдорэперы, и в тесном мирке шоу-бизнеса запахло паникой. Инстасамка, покинувшая Россию, попыталась было стать звездой на западе, однако оказалось, что там таких исполнителей хватает и без неё. Пришло время каяться.
Зотееву сотоварищи заметили в обществе Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета написала в своем Телеграм-канале, что встреча была рабочей и состоялась по просьбе исполнителей. С Мизулиной общались Hofmannita, Instasamka, а также Scally Milano.
"Тенденция отказа от запрещенного контента в творчестве продолжается. Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Время покажет", - осторожно заметила Екатерина Михайловна.
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Все эти инфлюенсеры должны работать на благо Государства и нести в массы соответствующий контент
Врач сказал "в морг" - значит в морг.