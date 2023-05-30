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"Очень хочется домой и концертов": Инстасамка пошла на поклон к Мизулиной, пообещав стать пай-девочкой

"Очень хочется домой и концертов": Инстасамка пошла на поклон к Мизулиной, пообещав стать пай-девочкой

Автор:
30 мая 2023 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мизулина   инстасамка   исполнители   концерты   лига безопасного интернета   рэп   творчество без наркотиков   шоу бизнес   
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Сборище фриков, засветившихся в исполнении песен с опасным для молодёжи содержанием, внезапно поняли, что вне России они никто и звать их никак. Пришлось каяться.

В январе 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила войну исполнителям с негативным контентом. Мальчики-девочки, песни которых содержали нехорошие призывы к нехорошим действиям, упоминания о наркотиках и проституции и т.д., сначала не поверили в серьезность намерений Мизулиной - и зря.


Внезапно обнаружилось, что запланированные концерты отменяются без объяснения причин, а будущее - туманно. В такую передрягу попала Инстасамка (в обычной жизни - Дарья Зотеева) и ей подобные певцы ртом. 4 февраля должен был состояться концерт Зотеевой в Сочи, однако его отменили буквально за несколько часов до начала, а до этого билеты вернули в Краснодаре, Пятигорске и Курске.


Дальше - больше. "На карандаш" Мизулиной попались и другие псевдорэперы, и в тесном мирке шоу-бизнеса запахло паникой. Инстасамка, покинувшая Россию, попыталась было стать звездой на западе, однако оказалось, что там таких исполнителей хватает и без неё. Пришло время каяться.


Зотееву сотоварищи заметили в обществе Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета написала в своем Телеграм-канале, что встреча была рабочей и состоялась по просьбе исполнителей. С Мизулиной общались Hofmannita, Instasamka, а также Scally Milano.


"Тенденция отказа от запрещенного контента в творчестве продолжается. Исполнители планируют удалить все треки, которые содержат опасную информацию. Время покажет", - осторожно заметила Екатерина Михайловна.

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Метки: Мизулина   инстасамка   исполнители   концерты   лига безопасного интернета   рэп   творчество без наркотиков   шоу бизнес   
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25  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
С Мизулиной общались Hofmannita, Instasamka, а также Scally Milano - Кто, кто все эти люди, пилять...???
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203
Sibiryak1976 5 минут назад
В России куча свободных вакансий крайне востребованных профессий: штукатур-маляр, ветеринар, пекарь, доярка и т.д. Необходимо этим недоделанным прививать любовь и уважение к труду. Всех ОБЯЗАТЕЛЬНО через трудотерапию. В села и деревни на перевоспитание.
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5k
A 9 минут назад
Только обрадовались, что это гомно из страны свалило и вот тебе, прут обратно(((
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12k
Проктолог-иллюзионист 10 минут назад
А у них в паспортах так и написано? Hofmannita, Instasamka, а также Scally Milano? Или, может быть, Мизулина встречалась таки с нормальными людьми, у которых есть имена?
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1k
Кактус 10 минут назад
А мне нравится тенденция, что хоть молодежь чухнула, что там они накуй никому не нужны, а тут надо считаться с людьми посерьезней.
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17k
sonic24a 11 минут назад
не пускайте её! Она опять начнет слова ртом квакать и интернет засорять.
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14k
Роман 23 минуты назад
Эти чепушилы только и могут подражать западным селебам
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11k
Властелин Полчаса назад
Сволочи они и уроды со своими песнями матами и всем поносом которым они блюют из своего хавальника и к чему призывают. Всех их на виселицу гореть им в аду.
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2k
Lena Полчаса назад
Цирк уродов, пилять! И псевдонимы идиотские и сами как недоумки выглядят.
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2k
max Полчаса назад
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4k
Григорий Полчаса назад
кто эти три говна Hofmannita, Instasamka, а также Scally Milano ?!!!
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2k
Bar 42 минуты назад
Кто вообще все эти уроды?
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12k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Хорошая инициатива, считаю.
Все эти инфлюенсеры должны работать на благо Государства и нести в массы соответствующий контент
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15k
Smiley 43 минуты назад
Нет уж.
Врач сказал "в морг" - значит в морг.
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3k
portroy 45 минут назад
Мерзулина - это та самая из Думы? Вроде иначе выглядела и звали Лена вроде? Или это 2.0?)))
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13k
Shtoppi 49 минут назад
надеюсь ума хватит не пускать, этот тухлый сброд, обратно в российское медиапространство.
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44k
Цыц тут у меня 57 минут назад
Мой ручной крокодил увидел эту рожу на экране компьютера и окочурился от страха. Инстатварь, верни крокодила!
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5k
Старичок Час назад
переобувание начинать надо с названий. менять латиницу на кирилицу.
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930
ruslan d Час назад
Давайте их еще в пионеры примем
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2k
Василий Афиногенов Час назад
йобушки-воробушки,переобулась!
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Бить нужно сразу и в глаз. Чтобы другим понятнее стало.
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