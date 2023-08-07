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"Вышла из декрета красиво": жительница Геленджика стала лучшей на конкурсе "Миссис Россия - 2023"

"Вышла из декрета красиво": жительница Геленджика стала лучшей на конкурсе "Миссис Россия - 2023"

Автор:
07 августа 2023 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Миссис Россия - 2023   геленджик   женщины   конкурс красоты   королева красоты   красивое   фото   
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32-летняя южанка с фамилией Специальная обошла 32 соперниц, самой старшей из которых исполнилось 56 лет.

В минувшее воскресенье в Москве прошёл финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин. Корону красоты получила южанка Жанна Специальная из Геленджика. Жанна родилась и выросла в Ростове -на-Дону, а сейчас с семьёй живет в Геленджике.Если верить СМИ, у женщины четыре (!!!) высших образования и ответственная должность директора департамента продаж в ИТ-компании. Правда, последние три года красавица находилась в декретном отпуске, воспитывая дочку Участвовать в конкурсе Жанна захотела не просто так: по её словам, она "мечтала выйти из декрета красиво". Похоже, поставить яркую точку на отпуске по уходу за ребёнком ей удалось.


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Для участия в конкурсе Жанне пришлось кардинально поменять образ: она сменила цвет волос и начала делать яркий макияж.


Похоже, эти перемены так преобразили южанку и понравились жюри, что её признали лучшей среди остальных участниц. В качестве приза победительница получила путёвку на Мальту.



В своих соцсетях Жанна раньше выглядела совершенно по-другому: милая мамочка без какого-либо налёта гламура. Кстати, её друзья заметили в комментариях к фото с конкурса красоты, что

с трудом узнали в этой раскрашенной кукле ту самую Жанну.




В конкурсе участвовали 33 замужних женщины. Все они ранее победили в своих регионах. Самой молодой исполнилось 28 лет, самой взрослой - Татьяне Мясниковой из Нижнего Новгорода - 56 лет. Нижегородка - юрист по профессии, она воспитывает двоих детей. А на конкурс "Миссис Россия-2023" попала, победив в региональном соревновании.


Другие конкурсантки стали победительницами в специальных категориях


Второй приз и титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней москвичке, маме двух детей Анне Груниной. У неё также появилась возможность представить Россию на конкурсе красоты в Китае в марте 2024 года.


Победительниц конкурса определяло жюри, в состав которого входили композитор и певец Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, миссис Россия – 2022 Нина Банная и т.д.

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Метки: Ynews   Миссис Россия - 2023   геленджик   женщины   конкурс красоты   королева красоты   красивое   фото   
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11  комментариев
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34k
АнтонПолднев Полчаса назад
Конкурсы клиник пластической хирургии. Уже давно
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5k
Kozlodoev 5 минут назад
Страшные, силиконовые, да еще и стервы, на рожах написано. Тьфу!
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16k
Shtoppi 18 минут назад
<<В минувшее воскресенье в Москве прошёл финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин>>
-------------
данный конкурс должен носить название, точно отражающее его суть.
а по сему зваться он должен "MILF-Россия" ))))
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25k
AzuveR 19 минут назад
Эммм. На любителя.
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32k
Ego sum qui sum 37 минут назад
на них столько макияжа, что это не конкурс красоты
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
63k
5k
Трям 54 минуты назад
Херасе шрамы на сиське! Топором делали?
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