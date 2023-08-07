"Вышла из декрета красиво": жительница Геленджика стала лучшей на конкурсе "Миссис Россия - 2023"





В своих соцсетях Жанна раньше выглядела совершенно по-другому: милая мамочка без какого-либо налёта гламура. Кстати, её друзья заметили в комментариях к фото с конкурса красоты, что

с трудом узнали в этой раскрашенной кукле ту самую Жанну.





