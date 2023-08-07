"Вышла из декрета красиво": жительница Геленджика стала лучшей на конкурсе "Миссис Россия - 2023"

32-летняя южанка с фамилией Специальная обошла 32 соперниц, самой старшей из которых исполнилось 56 лет.
В минувшее воскресенье в Москве прошёл финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин. Корону красоты получила южанка Жанна Специальная из Геленджика. Жанна родилась и выросла в Ростове -на-Дону, а сейчас с семьёй живет в Геленджике.Если верить СМИ, у женщины четыре (!!!) высших образования и ответственная должность директора департамента продаж в ИТ-компании. Правда, последние три года красавица находилась в декретном отпуске, воспитывая дочку Участвовать в конкурсе Жанна захотела не просто так: по её словам, она "мечтала выйти из декрета красиво". Похоже, поставить яркую точку на отпуске по уходу за ребёнком ей удалось.
Для участия в конкурсе Жанне пришлось кардинально поменять образ: она сменила цвет волос и начала делать яркий макияж.
Похоже, эти перемены так преобразили южанку и понравились жюри, что её признали лучшей среди остальных участниц. В качестве приза победительница получила путёвку на Мальту.
В своих соцсетях Жанна раньше выглядела совершенно по-другому: милая мамочка без какого-либо налёта гламура. Кстати, её друзья заметили в комментариях к фото с конкурса красоты, что
с трудом узнали в этой раскрашенной кукле ту самую Жанну.
В конкурсе участвовали 33 замужних женщины. Все они ранее победили в своих регионах. Самой молодой исполнилось 28 лет, самой взрослой - Татьяне Мясниковой из Нижнего Новгорода - 56 лет. Нижегородка - юрист по профессии, она воспитывает двоих детей. А на конкурс "Миссис Россия-2023" попала, победив в региональном соревновании.
Другие конкурсантки стали победительницами в специальных категориях
Второй приз и титул «Миссис Россия Globe 2023» достался 38-летней москвичке, маме двух детей Анне Груниной. У неё также появилась возможность представить Россию на конкурсе красоты в Китае в марте 2024 года.
Победительниц конкурса определяло жюри, в состав которого входили композитор и певец Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, миссис Россия – 2022 Нина Банная и т.д.
Источник:
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данный конкурс должен носить название, точно отражающее его суть.
а по сему зваться он должен "MILF-Россия" ))))
Я видел елезаметные и то, если бабу вверхногами поставить, а тут прям абзац.