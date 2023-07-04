КОТфавит от вьетнамского художника

Коты и их умение создавать хаос из ничего и при этом быть невероятно любимыми — это источник бесконечного вдохновения для современных художников. Вот и художник из Вьетнама Фам Минь Хоанг создал целый КОТфавит, где каждая буква английского алфавита состоит из милых и шкодливых котиков. Такая идея пришла к Фам Минь Хоанг, когда он работал, а его домашние коты всеми силами мешали ему закончить задачу вовремя.

Буквы A, B, C и D