КОТфавит от вьетнамского художника

Вьетнамец Фам Минь Хоанг нарисовал забавный английский алфавит, где каждая буква каким-то образом связана с котиками.
Коты и их умение создавать хаос из ничего и при этом быть невероятно любимыми — это источник бесконечного вдохновения для современных художников. Вот и художник из Вьетнама Фам Минь Хоанг создал целый КОТфавит, где каждая буква английского алфавита состоит из милых и шкодливых котиков. Такая идея пришла к Фам Минь Хоанг, когда он работал, а его домашние коты всеми силами мешали ему закончить задачу вовремя.
Буквы A, B, C и D
Не так-то просто сесть за работу, если и клавиатура, и все канцелярские принадлежности уже захвачены котом.
Буквы E, F, G и H
Буквы I, J, K и L
Буква J как воплощение слов: «За секунду до».
Буквы M, N, O и P
Буквы Q, R, S и T
Немного кошечьей мяты — и кот будет способен изогнуться не только в букву S, но и в какую угодно букву любого существующего языка.
Буквы U, V и W
Буквы X, Y и Z
Источник:
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