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КОТфавит от вьетнамского художника

КОТфавит от вьетнамского художника

Автор:
04 июля 2023 07:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прикол   Юмор   алфавит   животные   коты   креатив   творчество   
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Вьетнамец Фам Минь Хоанг нарисовал забавный английский алфавит, где каждая буква каким-то образом связана с котиками.

Коты и их умение создавать хаос из ничего и при этом быть невероятно любимыми — это источник бесконечного вдохновения для современных художников. Вот и художник из Вьетнама Фам Минь Хоанг создал целый КОТфавит, где каждая буква английского алфавита состоит из милых и шкодливых котиков. Такая идея пришла к Фам Минь Хоанг, когда он работал, а его домашние коты всеми силами мешали ему закончить задачу вовремя.

Буквы A, B, C и D

×
×

Не так-то просто сесть за работу, если и клавиатура, и все канцелярские принадлежности уже захвачены котом.

Буквы E, F, G и H

Буквы I, J, K и L

Буква J как воплощение слов: «За секунду до».

Буквы M, N, O и P

Буквы Q, R, S и T

Немного кошечьей мяты — и кот будет способен изогнуться не только в букву S, но и в какую угодно букву любого существующего языка.

Буквы U, V и W

Буквы X, Y и Z

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   алфавит   животные   коты   креатив   творчество   
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2  комментария
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Евгений 23 минуты назад
Прикольно, особенно с Т улыбнуло
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3k
WisImp 17 минут назад
Сейчас бы с этим дизайном запустить линейку стикеров и продавать. Кто реализует идею, свяжитесь со мной - скиньте % от прибыли.
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