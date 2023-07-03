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Воспитательницы детского сада в Сочи получил по 3 года колонии за издевательства над детьми

Воспитательницы детского сада в Сочи получил по 3 года колонии за издевательства над детьми

Автор:
03 июля 2023 12:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   аутизм   детский сад   истязания   колония   суд   
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Примечательно, что пострадавшие дети были с особенностями развития. Они не могли пожаловаться родителям.

К 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима приговорил Хостинский районный суд Сочи бывших воспитательниц частного детского центра "Теремок", которые систематически истязали детей. У 53-летней Лии Бадировой и 38-летней Екатерины Кулисевич были свои методы воспитания и помощи в адаптации для детей с аутизмом. При малейшей провинности они таскали их за волосы, били и оскорбляли.

Истязания продолжались с 2020 по 2021 год, однако из-за особенностей развития дети не могли рассказать, откуда на их теле синяки и ссадины. Тревогу забила одна из матерей, когда её 8-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения. Родители потребовали записи с установленных в "Теремке" камер и увидели "профессиональные педагогические методы работы с детьми с особенностями развития".

Родители сразу же обратились с доказательствами в полицию, но дело начал расследовать Следственный комитет. В итоге было установлено, что от рук горе-воспитателей пострадали 8-летняя девочка и 7-летний мальчик.



Установлено, что подсудимые, с июля 2020 по февраль 2021 года работали инструкторами по организации досуга досугового центра «Теремок». Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику. Своими действиями подсудимые причиняли детям физические и нравственные страдания

Помимо наказания по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязания несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном положении") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей") бывшим инструкторами по организации досуга навсегда запрещено работать с детьми.

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   аутизм   детский сад   истязания   колония   суд   
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15  комментариев
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13k
Kostick 36 минут назад
3 года? млиать, вот уж где сюр... нелюди в бабском обличии.
ps жаль родители их не покалечили.
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6k
Бу Минуту назад
твари(
чтобы их на зоне опустили, как следует!
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1k
Юлия Фоксина 3 минуты назад
Слишком гуманно, плохо что родители этих детей до неё не успели добраться, тогда могла получить адекватное содеянному наказание.
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4k
Григорий 7 минут назад
вот же мрази! беззащитные больные дети и две упоротых прошмандовки, мало дали!
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1k
svarog19692007 13 минут назад
А психотесты какие нибудь эти "воспитатели" проходят , прежде чем им доверяют с детками инвалидами работать ?
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12k
..: Атеист :.. 18 минут назад
и чтоб весь этот срок с ними так же обращались.. падлы.
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4k
Игорь 20 минут назад
Животные...
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933
ruslan d 23 минуты назад
Офигеть там ума палата , все это делать на камеры ...
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12k
Linuksoid Полчаса назад
А почему больных детей называют с особенностями развития? Если у них аутизм, так и пишите. Болезнь, это не особенность, это болезнь!
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22k
BiZ 42 минуты назад
другой работы не было что ли?
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3k
Alex 50 минут назад
Пиз**ц, Гестапо какое-то.
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