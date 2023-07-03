Воспитательницы детского сада в Сочи получил по 3 года колонии за издевательства над детьми

К 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима приговорил Хостинский районный суд Сочи бывших воспитательниц частного детского центра "Теремок", которые систематически истязали детей. У 53-летней Лии Бадировой и 38-летней Екатерины Кулисевич были свои методы воспитания и помощи в адаптации для детей с аутизмом. При малейшей провинности они таскали их за волосы, били и оскорбляли.



Истязания продолжались с 2020 по 2021 год, однако из-за особенностей развития дети не могли рассказать, откуда на их теле синяки и ссадины. Тревогу забила одна из матерей, когда её 8-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения. Родители потребовали записи с установленных в "Теремке" камер и увидели "профессиональные педагогические методы работы с детьми с особенностями развития".