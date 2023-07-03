Воспитательницы детского сада в Сочи получил по 3 года колонии за издевательства над детьми

Примечательно, что пострадавшие дети были с особенностями развития. Они не могли пожаловаться родителям.
К 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима приговорил Хостинский районный суд Сочи бывших воспитательниц частного детского центра "Теремок", которые систематически истязали детей. У 53-летней Лии Бадировой и 38-летней Екатерины Кулисевич были свои методы воспитания и помощи в адаптации для детей с аутизмом. При малейшей провинности они таскали их за волосы, били и оскорбляли.
Истязания продолжались с 2020 по 2021 год, однако из-за особенностей развития дети не могли рассказать, откуда на их теле синяки и ссадины. Тревогу забила одна из матерей, когда её 8-летняя дочь начала закрываться руками от любого прикосновения. Родители потребовали записи с установленных в "Теремке" камер и увидели "профессиональные педагогические методы работы с детьми с особенностями развития".
Источник:
Родители сразу же обратились с доказательствами в полицию, но дело начал расследовать Следственный комитет. В итоге было установлено, что от рук горе-воспитателей пострадали 8-летняя девочка и 7-летний мальчик.
Установлено, что подсудимые, с июля 2020 по февраль 2021 года работали инструкторами по организации досуга досугового центра «Теремок». Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику. Своими действиями подсудимые причиняли детям физические и нравственные страдания
Помимо наказания по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязания несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном положении") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей") бывшим инструкторами по организации досуга навсегда запрещено работать с детьми.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
ps жаль родители их не покалечили.
чтобы их на зоне опустили, как следует!