Как устроен индийский рынок женихов

Так вот, рынок женихов Сабхагачхи был основан Раджой Хари Сингхом из династии Карнат еще более семи столетий назад для того, чтобы облегчить женщинам из разных социальных групп процесс поиска супруга. Как правило, цена на мужчин, которые приходят на рынок, формируется в зависимости от его финансовых возможностей, а также уровня образования и семейного происхождения. Поэтому семьи потенциальных невест на полном серьезе могут попросить кандидата в женихи продемонстрировать им аттестат, свидетельство о рождении, диплом об образовании и прочие документы.