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Как устроен индийский рынок женихов

Как устроен индийский рынок женихов

Автор:
01 августа 2023 07:20
Метки: Индия   в мире   жених   интересно   люди   рынок   
1946
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О культуре, нравах и традициях Индии можно говорить очень долго, настолько они интересны и многогранны. Из данной статьи вы узнаете о рынке женихов, на котором женщины вместе с членами семьи выбирают себе будущего родственника.

Сегодня речь пойдет о семейных взаимоотношениях индийцев: правда, в их зачаточном состоянии – в моменте, когда мужчины и женщины находятся в поиске подходящего партнера. Но, если про индийских женщин все более-менее понятно, им, чаще всего, мужей подбирают отцы или старшие братья, то вопрос с поиском жен представляет для нас куда больший интерес, поскольку за своей «второй половиной» индийские мужчины отправляются... на рынок.

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Нет, конечно же, речь идет не о рынке в буквальном понимании, на котором мы все время от времени покупаем овощи, фрукты и свежее мясо. Индийский рынок женихов – это такое уникальное в своем роде мероприятие, на котором ежегодно собирается более 1000 мужчин, жаждущих поскорее лишиться статуса «холостяка». Рынок женихов в Индии, называемый Саурат Мела или Сабхагачхи, проводится каждый год, в июле, на местном рынке в районе Мадхубани, что в штате Бихар.

Длиться это мероприятие 9 дней, на протяжении которых рынок посещают невесты вместе со своими семьями, которые, собственно, и выбирают себе будущего родственника «по карману». Любопытно, что в данном случае традиция выбора жениха работает лишь частично: безусловно, супруга для своей дочери выбирают, а точнее «покупают» родители, однако девушка в данном случае также имеет право голоса, хоть и номинальное, в отличие от тех моментов, когда ее просто ставят перед фактом скорого замужества.

Так вот, рынок женихов Сабхагачхи был основан Раджой Хари Сингхом из династии Карнат еще более семи столетий назад для того, чтобы облегчить женщинам из разных социальных групп процесс поиска супруга. Как правило, цена на мужчин, которые приходят на рынок, формируется в зависимости от его финансовых возможностей, а также уровня образования и семейного происхождения. Поэтому семьи потенциальных невест на полном серьезе могут попросить кандидата в женихи продемонстрировать им аттестат, свидетельство о рождении, диплом об образовании и прочие документы.

К слову, мужчины в данном процессе также не являются безропотным «товаром». Они могут и сами назначать себе цену и соглашаться (и не соглашаться) на предложение семьи лишь после того, как будет озвучено приданое. Приданое, кстати, выполняет на рынке женихов функцию «живых» денег, поэтому, как говорится, торг здесь более чем уместен.

Но тут есть один нюанс. По сути, приданое официально запрещено в Индии, и одной из главных целей рынка женихов была как раз ликвидация этого самого приданого. Однако у женихов, вопреки запретам, по-прежнему одним из первоочередных требований является наличие значительного приданого от семьи невесты.

Наибольшей популярностью среди невест и их семей, конечно же, пользуются молодые мужчины. На возрастных женихов спрос не так велик, и исключение делается только ради достаточно состоятельных и благополучных мужчин. Также особое внимание уделяется профессии потенциального жениха – наибольшее внимание у семей невест вызывают инженеры, врачи и государственные служащие.

Также в Индии существует запрет на заключение браков среди представителей одного клана: между женихом и невестой не должно быть родства в семи поколениях. Более того, на рынке женихов семьи невест стараются найти избранника в пределах одной касты, потому что кастовые ограничения сохраняются и строго чтутся в Индии по сей день.

Но не нужно думать, что на рынок женихов Сабхагачхи съезжаются исключительно состоятельные граждане. Бедняки тоже хотят быть счастливыми: правда, предложить им особо нечего, да и средств на празднование свадебного торжества у них нет. Поэтому для самых бедных, у которых нет состоятельных родителей или родственников, за чей счет можно было бы неплохо отпраздновать свадьбу, организовываются коллективные бракосочетания, в которых принимают участие до 300 пар одновременно!

Подобные торжества являются своего рода благотворительностью со стороны индийских миллионеров, желающих не только осчастливить малоимущие пары, мечтающие о настоящей свадьбе, но и заработать «плюсик» в карму. Меценаты верят, что, отдавая девушку из бедной семьи замуж, они, в свою очередь, получают божественное благословение.

Сегодня рынок женихов в Бихаре не столь популярен, как еще несколько десятилетий назад, однако он по-прежнему является чем-то сродни местной достопримечательности и привлекает тысячи холостяков со всей страны, многие из которых преодолевают огромные расстояния, чтобы в один прекрасный день оказаться выбранным той самой, единственной... точнее, ее семьей.

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Метки: Индия   в мире   жених   интересно   люди   рынок   
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Валерий Час назад
интересно знать а как обычные индусы находят себе пару? там с этим кастами ещё не так всё просто--могут и по яйкам надавать если будешь их подкатывать к невесте не своего ранга
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56k
zloykoyot Час назад
Эта фотка что-то вдруг напомнила.
Ссылка youtu.be
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