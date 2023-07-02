Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов

Даже известные герои сказок способны удивить, если художник раскроет персонажей с неожиданной стороны. Возможно, про некоторых героев подборки вы раньше и не слышали.
Мифы и легенды разных народов — это бездонное море вдохновения для художников. Например, Роман Папсуев вдохновляется славянской мифологией и переосмысливает героев из сказок, мифов, легенд и былин
Курочка Ряба и Мышка
Те самые персонажи известной всем сказки.
Гусь-лебедь и Яга
Исследователи фольклора утверждают, что в Баба-яга — это не один персонаж, а несколько старушек-ведьм, каждая из которых преследует свои цели. Во вселенной Романа Папсуева Яга — это тоже не отдельный персонаж, а объединяющее название для целого класса магических существ. По задумке художника, у них даже есть свой орден – Орден Яг.
Берегиня
В восточнославянской мифологии Берегиня — это дух, блуждающий по берегам рек и потоков.
Русалки и мавки-навки
В славянской мифологии также были русалки, но рыбьих хвостов они не имели. Мавки и навки — также обитающие в водоёмах создания. Чаще всего они злы к человеку.
Домовой
Вот так в вариации художника выглядит маленький дух-хозяин дома.
Волколаки
Оборотни в славянской мифологии. По мнению Романа Папсуева, из этих мощных человеко-зверей могли бы выйти и отличные воины, и даже шаманы.
Садко
Известный былинный персонаж.
Кощей Бессмертный
Злодей из сказок, с которым каждый знаком с детства.
Валисиск
Ужасающее сказочное чудовище. Боится пения петухов.
Анчутка
Маленький злой дух из славянской мифологии. Его имя нельзя произносить вслух, иначе он появится и накликает беду.
Кузутики
По поверьям Пермского края и Урала, кузутики — это маленькие нечистые духи. Злые помощники колдунов.
Алконост
Мифическая райская птица.
Аспид
Крылатый змей из легенд и сказаний.
Шуликуны
Маленькие духи, которые накануне Рождества или Нового года выходят из воды, а после Крещения уходят обратно в реки и проруби.
Псоглавец
Люди с головами животных встречаются в мифологии различных народов.
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Славяне были гораздо ближе к природе в своих верованиях чем эти нынешние ряженые попы
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Русалки могли иметь что угодно. Русалка - это дух-оберег чего-то. Озера, дерева, камня и т.д. Каждая хрень имела своего духа-русалку. И они все были разные. Поэтому русалка на дереве - это нормально (у Пушкина о хвосте ни слова). Это позже под влиянием неграмотных попов с Запада они стали ассоциироваться с западными ундинами
Мавка - злобная нечисть-паразит, по виду - девица, подманивает мужиков, запрыгивает на шею и заякоривается ногами. Снять нельзя, носителя буквально заезживает.
Навка это душа ребенка или девушки, ушедших из жизни не по своей воле. По преданиям, встреча с ней не несла ничего хорошего. Лишь в редких случаях мертвушка брала человека под опеку. Живут в лесах и полях
Славяне добывали речной жемчуг сами, ну как рыбу ловили или пахали. Не было отдельной специальности и связанных с ней специфических мифов