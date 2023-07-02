Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов

Исследователи фольклора утверждают, что в Баба-яга — это не один персонаж, а несколько старушек-ведьм, каждая из которых преследует свои цели. Во вселенной Романа Папсуева Яга — это тоже не отдельный персонаж, а объединяющее название для целого класса магических существ. По задумке художника, у них даже есть свой орден – Орден Яг.

Берегиня