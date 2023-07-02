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Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов

Художник переосмыслил героев славянских сказок и мифов

Автор:
02 июля 2023 09:27
Метки: интересно   искусство   мифы   подборка   сказки   художник   
1876
17

Даже известные герои сказок способны удивить, если художник раскроет персонажей с неожиданной стороны. Возможно, про некоторых героев подборки вы раньше и не слышали.

Мифы и легенды разных народов — это бездонное море вдохновения для художников. Например, Роман Папсуев вдохновляется славянской мифологией и переосмысливает героев из сказок, мифов, легенд и былин

Курочка Ряба и Мышка

×
×

Те самые персонажи известной всем сказки.

Гусь-лебедь и Яга

Исследователи фольклора утверждают, что в Баба-яга — это не один персонаж, а несколько старушек-ведьм, каждая из которых преследует свои цели. Во вселенной Романа Папсуева Яга — это тоже не отдельный персонаж, а объединяющее название для целого класса магических существ. По задумке художника, у них даже есть свой орден – Орден Яг.

Берегиня

В восточнославянской мифологии Берегиня — это дух, блуждающий по берегам рек и потоков.

Русалки и мавки-навки

В славянской мифологии также были русалки, но рыбьих хвостов они не имели. Мавки и навки — также обитающие в водоёмах создания. Чаще всего они злы к человеку.

Домовой

Вот так в вариации художника выглядит маленький дух-хозяин дома.

Волколаки

Оборотни в славянской мифологии. По мнению Романа Папсуева, из этих мощных человеко-зверей могли бы выйти и отличные воины, и даже шаманы.

Садко

Известный былинный персонаж.

Кощей Бессмертный

Злодей из сказок, с которым каждый знаком с детства.

Валисиск

Ужасающее сказочное чудовище. Боится пения петухов.

Анчутка

Маленький злой дух из славянской мифологии. Его имя нельзя произносить вслух, иначе он появится и накликает беду.

Кузутики

По поверьям Пермского края и Урала, кузутики — это маленькие нечистые духи. Злые помощники колдунов.

Алконост

Мифическая райская птица.

Аспид

Крылатый змей из легенд и сказаний.

Шуликуны

Маленькие духи, которые накануне Рождества или Нового года выходят из воды, а после Крещения уходят обратно в реки и проруби.

Псоглавец

Люди с головами животных встречаются в мифологии различных народов.

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Метки: интересно   искусство   мифы   подборка   сказки   художник   
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11  комментариев
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6k
salim777 Час назад
Псоглавец с головой ротвейлера? В старославянские времена были ротвейлеры? И "курочка-ряба" мерзотная получилась. Остальное недурно, а кое что просто отлично.
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5k
Горожанин 9 минут назад
Готика - никакого отношения к славянской мифологии не имеет. У автора не хватает интеллекта и художественного таланта, чтобы вместо внешних пустых штампованных эффектов глубоко понимать стиль, поэтику формы и содержания.
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2k
Хачик 20 минут назад
Вот где АЛКОНОС!

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18k
Олег Полчаса назад
Автору бы поменьше милитаризма в фантазиях, да побольше знаний в славянской мифологии, вот тогда бы внешне красивые рисунки соответствовали содержанию.
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29k
Aqueronte Час назад
Красиво, уж лучше чем кресты и церкви с частями трупов на всеобщее обозрение
Славяне были гораздо ближе к природе в своих верованиях чем эти нынешние ряженые попы
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33k
Андрей Иванов Час назад
В славянской мифологии также были русалки, но рыбьих хвостов они не имели. Мавки и навки также обитающие в водоёмах создания. Чаще всего они злы к человеку.
__________________

Русалки могли иметь что угодно. Русалка - это дух-оберег чего-то. Озера, дерева, камня и т.д. Каждая хрень имела своего духа-русалку. И они все были разные. Поэтому русалка на дереве - это нормально (у Пушкина о хвосте ни слова). Это позже под влиянием неграмотных попов с Запада они стали ассоциироваться с западными ундинами
Мавка - злобная нечисть-паразит, по виду - девица, подманивает мужиков, запрыгивает на шею и заякоривается ногами. Снять нельзя, носителя буквально заезживает.
Навка это душа ребенка или девушки, ушедших из жизни не по своей воле. По преданиям, встреча с ней не несла ничего хорошего. Лишь в редких случаях мертвушка брала человека под опеку. Живут в лесах и полях
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