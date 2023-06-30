17 горе-поваров, у которых особые отношения с кулинарией

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Приготовление пищи - это настоящее искусство. Но если ваша форма для карамели выглядит как горящий метеорит или результаты всех усилий на кухне далеки от идеала, расслабьтесь, вы не одни, нас таких много! Пользователи интернета делятся в соцсетях своими кулинарными провалами, взгляните!
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3. Я хотел приготовить своей жене необычное блюдо, поэтому начал с куриного бульона. После нескольких часов тушения в рецепте говорилось, что его нужно процедить через сито
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