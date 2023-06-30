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17 горе-поваров, у которых особые отношения с кулинарией

17 горе-поваров, у которых особые отношения с кулинарией

Автор:
30 июня 2023 22:55
Сообщество : Еда
Метки: Особое   горе-повара   кулинария   отношение   пища   приготовить   провал   
1323
18

Приготовление пищи - это настоящее искусство. Но если ваша форма для карамели выглядит как горящий метеорит или результаты всех усилий на кухне далеки от идеала, расслабьтесь, вы не одни, нас таких много! Пользователи интернета делятся в соцсетях своими кулинарными провалами, взгляните!

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Метки: Особое   горе-повара   кулинария   отношение   пища   приготовить   провал   
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3  комментария
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13k
Djeff 54 минуты назад
Опять только омериканские идиЁты...
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10k
Летучий Мыш 53 минуты назад
Готовила курицу, а получилась рыба кудесница.
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