14 фильмов ужасов, где главными злодеями стали дети

Подборка жутких фильмов, где главными злодеями выступили «цветы жизни».
Фильмы ужасов — это уж точно жанр не для слабонервных. Ещё страшнее, когда главными антагонистами в фильме выступают те, кто по природе своей не может и не должен причинять страшный вред всему живому. Речь идёт о детишках!
Омен (1976)
Жена американского дипломата Роберта Торна Кэтрин в родах теряет ребёнка. Чтобы не огорчать любимую, Роберт соглашается на предложение священника взять младенца, мать которого умерла при его рождении, то есть совершить подмену. Вот только по мере роста мальчика начинают происходить странные события. Всё становится ещё более жутким после того, как семью дипломата начинает преследовать священник, убеждая Роберта, что они воспитывают Антихриста.
IMDb: 7.5
Звонок (2002)
«Звонок» 2002 года является ремейком японской киноленты с таким же названием.
В центре сюжета находится странная видеокассета, после просмотра которой следует звонок и человеку остаётся жить всего 7 дней. Желая расследовать смерть своей племянницы, журналистка Рэйчел Келлер смотрит эту самую кассету. Что ж, у неё всего неделя, чтобы предотвратить свою собственную смерть.
IMDb: 7.1
Впусти меня (2008)
12-летнего Оскара обижают в школе, но он молча терпит все издевательства, никому не рассказывая об этом. Всё меняется, когда он знакомится с Эли, которой на вид тоже около двенадцати лет. Правда, она точно этого не знает.
Эли помогает Оскару найти в себе силы, дать отпор обидчикам и поверить в себя. Дружба детей крепнет с каждым днём, но есть одно но… Эли — вампир.
IMDb: 7.9
Гори, гори ясно (2019)
Фермеры Тори и Кайл Брайеры усыновляют мальчика Брэндона, спасённого в 2006 году из упавшего космического корабля. По мере взросления парень становится злым и агрессивным по отношению к своим приёмным родителям. Более того, оказывается, Брэндон обладает сверхспособностями, со временем становясь кем-то вроде злобного тёмного супергероя.
IMDb: 6.1
Венок из ромашек (2008)
Марта и Томас теряют свою единственную дочь. Чтобы справится с горем, они уезжают в ирландскую деревню, где решают удочерить местную девочку-аутистку, потерявшую своих родителей. Дэйзи, так зовут сиротку, постепенно привыкает к новому дому и людям её приютившим, но Марта с Томасом начинают замечать за ней что-то очень странное. Дейзи совсем не та, за кого себя выдаёт.
IMDb: 5.1
Синистер (2012)
Эллисон, автор детективов, переезжает со всей своей семьёй в дом, где годом ранее были зверски убиты все жильцы, кроме девочки, которая пропала после преступления. Естественно, мужчина скрыл этот «незначительный» момент от своих родных. Переехав в новый дом, на чердаке писатель находит киноплёнки, которые являются ключом к раскрытию преступлений. Одно но — из-за своего писательского любопытства, Эллисон совершил огромную ошибку, подвергнув риску жизни своей семьи.
IMDb: 6.8
Что-то не так с Кевином (2010)
Родив сына, Ева решает посвятить жизнь воспитанию ребёнка, отложив с сторону свои личные амбиции. Но с самого начала отношения матери и ребёнка не складываются. Когда Кевину исполняется 15 лет, он совершает страшное преступление, а Ева мучается вопросом, есть ли в его поступке её вина, достаточно ли любви и внимания она давала своему сыну?
IMDb: 7.5
Тварь (2019)
В семье Игоря и Полины горе — умирает их единственный сын. Чтобы восполнить утрату, пара решается взять из приюта странного мальчика, желая дать тому шанс на лучшую жизнь. Но трудный ребёнок оказывается не таким простым, как могло сначала показаться.
IMDb: 4.7
Изгоняющий дьявола (1973)
12-летняя дочь актрисы Крис МакНил начинает очень странно себя вести. Врачи не в силах поставить ей диагноз и подозревают психическое заболевание. Но приглашенный священник считает, что девочка одержима дьяволом, а значит нужно провести обряд экзорцизма.
IMDb: 8.1
Спокойной ночи, мамочка (2014)
История о двух мальчиках-близнецах и их матери, которая недавно вернулась из клиники пластической хирургии. Но мальчики не узнают свою маму: мало того, что лицо её всё в бинтах и сложно понять, точно ли это она, так ещё и холодное, отстранённое поведение женщины наводит на мысли о подмене. В этот момент мальчишки решают любой ценой выяснить, где их настоящая мать.
IMDb: 6.7
Дело №39 (2007)
Эмили — социальный работник, посвятившая свою жизнь профессии. В один момент ей выпадает шанс спасти от беды маленькую девочку Лилит. Вот только ещё неизвестно, кого именно спасла Эмили.
IMDb: 6.2
Джошуа (2007)
Всё идёт прекрасно, пока в семье богатых Брэда и Эбби Кэрнов не рождается второй ребёнок — очаровательная малышка. С этого момента все самые тёмные стороны начинают проявляться в их старшем ребёнке — сыночке Джошуа. Кажется, мальчик готов сделать всё, чтобы сжить со света свою семью.
IMDb: 5.8
Дети кукурузы (1984)
В маленьком провинциальном городке, со всех сторон окружённом кукурузными полями, появляется 12-летний мальчик, этакий детский проповедник. Он заставляет детей убивать взрослых, а их кровью питать поля. Также Исаак убеждает детей приносить себя в жертву полям, совершая самоубийство в день 18-летия. Многие пробуют бежать, но не так-то это и просто.
IMDb: 5.6
Грэйс (2009)
Беременная Мэделайн и Майкл Матесон попадают в аварию, в которой погибает мужчина и нерождённый малыш. Несмотря на огромную потерю, Мэделайн решает рожать младенца, пусть и мёртвого. Но получив на руки ребёнка, оказывается, что девочка, которую мать нарекает Грэйс (Изящество), жива, если можно так сказать. Пытаясь выкормить ребёнка грудью, Мэделайн понимает, что Грэйс не пьёт молоко, она пьёт кровь. Перед женщиной встаёт вопрос: сможет ли она убить человека, чтобы выкормить своё дитя.
IMDb: 5.2
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