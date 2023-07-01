14 фильмов ужасов, где главными злодеями стали дети

12-летнего Оскара обижают в школе, но он молча терпит все издевательства, никому не рассказывая об этом. Всё меняется, когда он знакомится с Эли, которой на вид тоже около двенадцати лет. Правда, она точно этого не знает.

Эли помогает Оскару найти в себе силы, дать отпор обидчикам и поверить в себя. Дружба детей крепнет с каждым днём, но есть одно но… Эли — вампир.

IMDb: 7.9

Гори, гори ясно (2019)