И вот Квинихидзе занялся экранизацией написанной в 1961 году странной пьесы Пристли «31 июня». В оригинале название гораздо длиннее и почти раскрывает все её сюжетные коллизии: «The Thirty-first of June: A Tale of True Love, Enterprise and Progress in the Arthurian and AD-Atomic Ages» — «Сказка о настоящей любви, предприимчивости и прогрессе во времена короля Артура и в атомно-рекламном веке».