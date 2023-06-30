Есть даты, которых в официальных календарях не существует. Но о них знают практически все, даже если толком не помнят их происхождение.

Так фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), поставленный Марком Захаровым по сценарию Григория Горина, рассказал о 32 мая, который ввёл главный герой. По задумке Мюнхгаузена при исчислении дат в расчёты вкралась ошибка, которую и призван исправить лишний майский день. В фильме это приводит к отречению барона от самого себя и его исчезновению на несколько лет. При этом он стал местной знаменитостью, а 32 мая — официальным днём его памяти.

А примерно за год до выхода фильма Захарова, то же самое случилось с 31 июня.