31 июня — Всемирный день фантастики
Есть даты, которых в официальных календарях не существует. Но о них знают практически все, даже если толком не помнят их происхождение.
Так фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), поставленный Марком Захаровым по сценарию Григория Горина, рассказал о 32 мая, который ввёл главный герой. По задумке Мюнхгаузена при исчислении дат в расчёты вкралась ошибка, которую и призван исправить лишний майский день. В фильме это приводит к отречению барона от самого себя и его исчезновению на несколько лет. При этом он стал местной знаменитостью, а 32 мая — официальным днём его памяти.
А примерно за год до выхода фильма Захарова, то же самое случилось с 31 июня.
Официальный календарь насчитывает в июне только 30 дней. Однако эзотерики уверены: даже самые точные часы не способны отразить истинное время. Эта субстанция так и не изучена человеком: ученые рассуждают о ней исключительно в категории «возможно».
По словам эзотериков, 31-е число случается на стыке 30 июня и 1 июля, длясь всего лишь мгновение. И называется лунным днём. Если верно поймать этот миг, можно даже попасть в альтернативные миры. Но гораздо проще загадать заветное желание. Несмотря на то, что длится 31-е июня ничтожно мало, можно успеть многое.
Этот несуществующий день оказался ключевым в музыкальном фильме Леонида Александровича Квинихидзе (Файнциммера) о любви художника из XXI века и средневековой принцессы из королевства Перадор. В картине 31 июня описывали как «прекрасный лунный день», в который принцесса в наказание должна была «сидеть в замке, размышлять о будущем и блюсти королевскую честь».
А началось всё с британского писателя и драматурга Джона Бойнтона Пристли (1894-1984). Он известен по многочисленным эссе, рассказам, романам, пьесам, которые ставят в театрах по всему миру. И в фильмографии Пристли более 100 работ: фильмы, эпизоды сериалов, которые снимали по написанным им сценариям и по его произведениям.
В СССР он был одним из немногих разрешенных современных западных литераторов, возможно, ещё и потому, что Пристли был одним из организаторов Кампании за ядерное разоружение, которая в конце 1950-х гг. призывала к отказу Великобритании от ядерного оружия. Как бы то ни было, но он оказался в числе разрешённых.
И вот Квинихидзе занялся экранизацией написанной в 1961 году странной пьесы Пристли «31 июня». В оригинале название гораздо длиннее и почти раскрывает все её сюжетные коллизии: «The Thirty-first of June: A Tale of True Love, Enterprise and Progress in the Arthurian and AD-Atomic Ages» — «Сказка о настоящей любви, предприимчивости и прогрессе во времена короля Артура и в атомно-рекламном веке».
Главную работу по превращению пьесы Пристли в советскую классику проделал, конечно, Квинихидзе. Но и автор сценария Нина Фомина постаралась, переписав оригинал почти полностью, при этом оставив в неприкосновенности основную идею — любовь сквозь время и расстояние.
Действие фильма происходит в Британии в 2-х временных линиях — в XII и XXI вв. Мелиот — правитель королевства Перадор — ищет жениха для своей дочери — принцессы Мелисенты. Те претенденты на её руку, что живут с ней в одно время, не подходят. В этот же день 30 июня человек XXI века — художник Сэм Пенти ищет образ девушки для рекламы чулок, которую ему необходимо сдать 1 июля. И увидев вдруг Мелисенту в зеркале, Сэм понимает, что нашёл ту, которую так долго искал.
Злой волшебник Мальгрим устраивает недолгую встречу Мелисенты и Сэма на Звёздном мосту, соединяющем времена. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но за их соединение Мальгрим просит слишком большую плату — принадлежащую Мелисенте волшебную брошь Великого Мерлина. Добрый же волшебник Марлаграм пытается помочь влюблённым, но безуспешно.
Обитатели 2-х миров путешествуют туда и обратно, попадая в комические ситуации. С брошью приходится расстаться, но Сэм и Мелисента наконец обретают друг друга. Лунный день 31 июня заканчивается, и участники истории забывают всё, что с ними случилось в тот день. Только Сэм и Мелисента продолжают любить друг друга.
Квинихидзе увлекался музыкальными фильмами и снял уже очень симпатичные комедии «Соломенная шляпка» (1974) и «Небесные ласточки» (1976) с поющим Андреем Мироновым. Вот и «31 июня» он превратил в музыкальный праздник.
Принцип был тот же: современная музыка, продвинутые по советским меркам аранжировки, хорошие певицы (песни пели Лариса Долина, Жанна Рождественская и найденная аж в Ужгороде Татьяна Анциферова). Мог Квинихидзе заполучить и Аллу Пугачёву или Ирину Понаровскую (обе пробовались в фильм на роль леди Нинет), снова поработать с Мироновым. Но в итоге остановился на артистах балета, отдав приоритет танцам, как и в «Небесных ласточках». Из Большого позвал супругов Людмилу Власову (Нинет) и Александра Годунова (Лемисон), а также Марину Нудьгу (привидение леди Джейн), а в Музтеатре Станиславского и Немировича-Данченко нашёл принцессу Мелисенту — Наталью Трубникову.
Но и по киношным актёрам состав был звёздный: короля Мелиота сыграл замечательный Владимир Зельдин, злого волшебника Мальгрима — не менее замечательный Владимир Этуш. В небольших ролях снялись Любовь Полищук, Игорь Ясулович, Михаил Кокшенов, солист Музтеатра и Большого театра певец Вячеслав Войнаровский. И всё делалось очень быстро: фильм отсняли всего за 1,5 месяца, летом 1978 года, пока у театральных были отпуска.
Вообще советские кинематографисты 1970-х гг. считали чем-то вроде профессионального долга спрятать в своих фильмах побольше фиг. Это смотрелось очень смело, но вот картины становились популярными вовсе не потому, что рубили правду-матку зрителю, обличая и указывая. Но Квинихидзе, впрочем, поддался общему веянию. При некотором желании из «31 июня» можно надергать обличающих цитат едва ли не на все случаи жизни.
«Жили без дорог — и дальше проживём», — говорит один из персонажей фильма. Да и то — без драконов оно как-то безопасней, хотя для владельцев машин это слабое утешение.
«Это не гадость, это последние достижения современной науки», «с этими танцами мы вообще без наследников останемся», «есть только солнечные часы, но они то спешат, то отстают». И, конечно, бессмертное: «Я не трус, но я боюсь». Есть и несколько банальностей вроде «чувствовать себя совершенно здоровой и быть здоровой — далеко не одно и то же» или «семейное счастье — это огромная ценность».
Но все это было скорее безобидно. В других фильмах, снятых в то время (хотя бы в «Том самом Мюнхгаузене») были сценки и более смешные, и более злободневные. Поэтому вряд ли Квинихидзе боялся, что картину «зарежет» цензура. Но опасность всё же подстерегла режиссёра.
«Эта песня слабо сочетается с королевской властью. Мы запрещаем её на веки веков» — тоже цитата из фильма, который вышел в то время, когда в подполье начал развиваться советский рок, предпосылки к которому прослеживались в саундтреке картины, что было довольно смело.
Но «31 июня» по телевизору таки показали. Накануне Нового года, 31 декабря, когда аудитория всех 2 телеканалов советского ТВ была максимальной. А потом всё, как отрезало. Даже не стали повторять по «просьбам зрителей», как это обычно бывало.
А в августе 1979 года танцор Годунов попросил политического убежища в США. Квинихидзе был знаком с этим балетным обычаем не понаслышке (его первая жена, балерина Наталия Макарова, осталась в США в 1970 году), и, наверное, уже пожалел, что на роль Лемисона не подошёл Миронов. Сейчас эмиграцию Годунова стали считать единственной причиной гонений на фильм с его участием, но, видимо, там всё сошлось вместе: и несколько авангардное музыкальное оформление, и несколько более откровенные, чем принято, костюмы. Да и весь сюжет в целом вместе с визуальным рядом давали повод подозревать создателей в инакомыслии. Ну а злые фразочки лишь добавили злости тем, кто принимал решение о том, показывать тот или иной фильм или положить его на полку.
«31 июня» на полке и оказался, на 7 долгих лет. Через несколько лет уехал из СССР и композитор фильма Александр Зацепин — это ещё больше усугубило положение с картиной. Самого Квинихидзе гонения, правда, не коснулись.
А фильм потом вернулся к зрителям, вошёл в «золотой фонд» советского кино и даже стал своего рода культовым.
Ну а причём же здесь Всемирный день фантастики?
А вот причём. В далёкий уже четверг 29 июня 1989 года, в 18 час. в небольшой комнатке ДК завода им. Петрова началось очередное заседание волгоградского Клуба любителей фантастики «Зазеркалье». Пришедший на собрание руководитель легендарного КЛФ «Ветер времени» (Волгоград) Лев Фролов заявил, что «во всем мире, оказывается, давно уже празднуют Всемирный день фантастики — 31 июня!» Конечно, такой даты в природе не существует, но объяснять, почему именно 31-го июня, не пришлось: все читали Пристли. Поэтому Фролов немедленно предложил отпраздновать этот День, предъявив бутылку портвейна.
Правда, «прогрессивное человечество» ежегодно отмечает 2-го января международный праздник — День научной фантастики/Science Fiction Day, приуроченный ко дню рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова (подробнее — здесь: «Академик»).
Но идея Фролова пришлась волгоградским фэнам по вкусу, и они с воодушевлением отмечали эту, не существующую в природе, дату. Наряду с Новым годом, «ВсеДеФан» стал одним из 2-х основных и постоянных праздников Волгоградского фэндома. Постепенно в процесс празднования втянулся и «Фан №1» Борис «Завгар» Завгородний (подробнее — здесь: «Советский фэн №1». Памяти Завгара), поначалу весьма скептически отнесшийся к этой придумке, и до 1996 года не принимавший в ней никакого участия. Фантастическая дата обычно переносилась на ближайшее к ней воскресенье, чаще всего — на последнее воскресенье июня. И только в последние годы праздник начали проводить по субботам.
Встречи проходили при любой погоде: и когда шёл дождь, и когда палило солнце. Программа мероприятий разнилась и могла включать: полуспортивные состязания, авторские песни, выборы принцессы Мелисенты и т.п. Особенно заполнился «ВсеДеФан» 1994 года, когда за водкой на ту сторону Волги был коллективно послан катер «Варяг»: солярки было потрачено немерено, а водки привезли только 2 бутылки — на большее уже не хватило средств.
У праздника есть даже свой гимн, созданный его основателем Львом Фроловым:
«Июня тридцать первое —
Волшебное число.
И будь погода скверная —
Отпразднуем назло!
Любители фантастики
Гуляют ВсеДеФан.
Все фэны и фэняшечки
Подняли свой стакан…
В стаканах плещет водочка,
А может быть вино.
Фантастика-красоточка,
И в книгах, и в кино!
Да здравствует Фантастика!
Да здравствует Фэндом!
Она давно уж классика,
Мы в честь её поём.
Июня тридцать первое —
Великое число…
Мы празднуем уверенно,
Нам в жизни повезло!»
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