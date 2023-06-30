Мария Лиманская: История самой известной регулировщицы



Мария Филипповна начала свой боевой путь в 1942 году, когда её, 18-летнюю девушку, призвали в Красную Армию. Вначале она шила головные уборы и форменную одежду для солдат, находясь в Запасном полку, а затем попросилась на фронт. Пройдя практически пешком от своей родной деревни Малая Полтавка (Волгоградская область) до Батайска, Мария несколько раз чудом избежала смерти. Однажды она чуть не утонула, переходя через реку, а затем заболела воспалением лёгких и провела некоторое время на лечении в госпитале, прежде чем начать служить в 15-й военно-автомобильной части. После выздоровления и прохождения трёхдневных курсов обучения регулировщиц, задача которых заключалась в координировании движения военных колонн, перевозивших провизию, лекарства и раненых солдат, Мария приступила к своей службе. Она запомнила все необходимые движения и выполняла их автоматически. В течение дня она регулировала потоки транспорта с помощью жёлтого и красного флажков, а вечером использовала трёхцветный фонарь. Согласно нормам, фронтовой регулировщице должно было приходиться на посту не более 4 часов, но Марии Филипповне и её подругам часто приходилось стоять по 6 и 8 часов. Несмотря на любую погоду. Мария любила работать под дождем, потому что в это время опасные бомбардировки прекращались, а она многократно сталкивалась с ними.