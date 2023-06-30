Мария Лиманская: История самой известной регулировщицы

Фотография советской военной регулировщицы, сделанная фотокорреспондентом Евгением Халдеем в мае 1945 года, стала одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. На этой чёрно-белой фотографии, известной как "Бранденбургская мадонна", на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот была запечатлена 21-летняя ефрейтор Мария Лиманская (Шальнева), выполняющая свою обычную работу.
Однако имя героини фотографии не было известно стране сразу, поскольку при первой публикации в журнале "Работница" под фотографией было указано имя другой регулировщицы. Только благодаря внимательности её соседки, которая написала в редакцию, чтобы исправить ошибку, была восстановлена справедливость. Журнал извинился перед "мадонной", а фотограф Халдей отправил ей оригинал снимка с подписью: "Марии Лиманской на добрую память".
Мария Филипповна начала свой боевой путь в 1942 году, когда её, 18-летнюю девушку, призвали в Красную Армию. Вначале она шила головные уборы и форменную одежду для солдат, находясь в Запасном полку, а затем попросилась на фронт. Пройдя практически пешком от своей родной деревни Малая Полтавка (Волгоградская область) до Батайска, Мария несколько раз чудом избежала смерти. Однажды она чуть не утонула, переходя через реку, а затем заболела воспалением лёгких и провела некоторое время на лечении в госпитале, прежде чем начать служить в 15-й военно-автомобильной части. После выздоровления и прохождения трёхдневных курсов обучения регулировщиц, задача которых заключалась в координировании движения военных колонн, перевозивших провизию, лекарства и раненых солдат, Мария приступила к своей службе. Она запомнила все необходимые движения и выполняла их автоматически. В течение дня она регулировала потоки транспорта с помощью жёлтого и красного флажков, а вечером использовала трёхцветный фонарь. Согласно нормам, фронтовой регулировщице должно было приходиться на посту не более 4 часов, но Марии Филипповне и её подругам часто приходилось стоять по 6 и 8 часов. Несмотря на любую погоду. Мария любила работать под дождем, потому что в это время опасные бомбардировки прекращались, а она многократно сталкивалась с ними.
Первый раз она почувствовала страх, когда город Батайск подвергся воздушной атаке, и она находилась на разрушенном мосту, чтобы запретить проезд с помощью красного флажка. В какой-то момент водитель грузовика потерял контроль и, чтобы уйти от снарядов, решил проехать через переправу, сбив Марию с её рабочего места. В результате она сломала ногу.
Оказавшись снова в госпитале, она пережила еще один шок, но уже не из-за боли в ноге. Во время бомбардировки стекла в палате разбились, и на Марию упали куски штукатурки. После налета Мария вышла на улицу вместе с подругами и увидела четыре несработавшие бомбы на разорванной территории. Сапёры, приехавшие для их обезвреживания, нашли записку на одной из бомб с надписью: "Дорогие товарищи, чем можем, тем поможем". По словам Марии, эти неисправные снаряды были изготовлены советскими гражданами, увезенными в немецкое пленение, которые хотели хоть как-то помочь своей родине.
Самыми страшными моментами, по её признанию, были дни и ночи, проведенные на посту под Варшавой, когда она видела, как снаряды "Катюш" пролетали над её головой и взрывались у перекрёстка. Единственная мысль, которая у неё возникала, была: "Хотелось бы, чтобы меня сразу убило, сил уже нет".
В Берлине Мария помимо своей основной работы также участвовала в разгрузке заблокированных улиц. Она рассказывала, как из затопленного метро, по приказу Гитлера, извлекали тела утонувших людей. При осмотре чердака дома, где ей предстояло жить с подругами, она обнаружила тела немецкой семьи мужа, жены и маленькой девочки, покончивших жизнь самоубийством путем повешения.
Весть о безоговорочной капитуляции Германии и долгожданной Победе застала Марию Лиманскую на посту. Стоя под берлинским небом 9 мая 1945 года и регулируя непрерывный поток транспорта, она внезапно услышала крик шофёра одной из машин: "Сестричка, Победа!" и увидела, как он бросил у её ног какой-то пакет. Распаковав его, Мария обнаружила пару туфель на высоком каблуке. Она гордо похвасталась своим трофеем перед пятью регулировщицами-подругами, а на следующий день они сделали свою первую послевоенную фотографию в гражданской одежде, примерив платье и косынку вместе. В другой раз какой-то проезжавший человек подарил Марии пачку сигарет, но узнав, что она не курит, с сожалением сказал: "Прости, больше у меня ничего нет". Из-за этого значимость презента стала ещё выше.
Во время работы на дорогах Мария Филипповна случайно познакомилась с Уинстоном Черчиллем, который в это время ехал на Потсдамскую конференцию. Увидев девушку на посту, премьер-министр Великобритании остановился рядом и через переводчика спросил, не обижают ли её английские солдаты. По словам Марии, она отвечала без скромности: "Черта с два, они не смеют нас обижать!", хотя в официальной версии этот ответ был записан как: "Пусть только попробуют!".
Мария Филипповна, которая по сей день находится в живых, живет в Саратовской области и часто делится своими военными и жизненными воспоминаниями с учащимися школ и представителями СМИ. Седовласая "Бранденбургская мадонна", в мирное время работавшая санитаркой в хирургическом отделении, не питает ненависти к своим врагам с фронта и иронически рассказывает о своей внучке, которая вышла замуж за немца и переехала жить в Германию.
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