Мать и дочь воссоздают наряды звезд с помощью вещей, найденных дома

Девочка с удовольствием примеряет на себе готовые образы и позирует перед камерой, чтобы продемонстрировать подписчикам в социальных сетях результаты творческого эксперимента.

Алья и Стефани занимаются копированием нарядов не первый год. За это время у них появилась целая армия поклонников, которая с нетерпением ждёт воплощения новых образов с красных дорожек.

Зендея