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Мать и дочь воссоздают наряды звезд с помощью вещей, найденных дома

Мать и дочь воссоздают наряды звезд с помощью вещей, найденных дома

Автор:
29 июня 2023 07:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   дети   дочь   знаменитости   одежда   пародия   платье   
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Женщина из Турции прославились в сети благодаря своей креативности и дизайнерским талантам. Она воссоздает из подручных материалов платья звёзд и наряжает в них дочку. В продолжении поста вы можете посмотреть наряды и образы знаменитостей, которые смогли повторить мама и дочка.

Мода и стиль знаменитостей всегда привлекали внимание поклонников. Поэтому совсем неудивительно, что некоторые люди пытаются повторить их образы, используя для этого менее дорогостоящие материалы и собственную фантазию. Художница из Турции по имени Алья Чагляр решила подойти к решению этого вопроса ещё более креативно. Она воссоздаёт наряды селебрити из подручных средств, тратя на это минимум финансов и времени. В качестве модели выступает её дочь Стефани.

Бейонсе

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Девочка с удовольствием примеряет на себе готовые образы и позирует перед камерой, чтобы продемонстрировать подписчикам в социальных сетях результаты творческого эксперимента.

Алья и Стефани занимаются копированием нарядов не первый год. За это время у них появилась целая армия поклонников, которая с нетерпением ждёт воплощения новых образов с красных дорожек.

Зендея

Чтобы воссоздать образ какой-либо знаменитости, у художницы уходит от 10 до 30 минут. В качестве материалов используются хорошо знакомые нам вещи — бумага, фольга, пластик и многое другое.

Милли Бобби Браун

Тейлор Свифт

Алекси Мабий

Дженнифер Лопес

Кейт Бланшетт

Приянка Чопра

Кайли Дженнер

Адель

Ники Минаж

Николь Кидман

И снова Карби Би

Стильный и строгий образ от Бейонсе

Ким Кардашьян

Королевский лук от Кайли Дженнер

Рианна

Источник:

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Метки: в мире   дети   дочь   знаменитости   одежда   пародия   платье   
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Фёдор 24 минуты назад
Королевский лук
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lekha-fil 6 минут назад
Ну и чё тут креативного?
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