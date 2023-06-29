Мать и дочь воссоздают наряды звезд с помощью вещей, найденных дома

Женщина из Турции прославились в сети благодаря своей креативности и дизайнерским талантам. Она воссоздает из подручных материалов платья звёзд и наряжает в них дочку. В продолжении поста вы можете посмотреть наряды и образы знаменитостей, которые смогли повторить мама и дочка.
Мода и стиль знаменитостей всегда привлекали внимание поклонников. Поэтому совсем неудивительно, что некоторые люди пытаются повторить их образы, используя для этого менее дорогостоящие материалы и собственную фантазию. Художница из Турции по имени Алья Чагляр решила подойти к решению этого вопроса ещё более креативно. Она воссоздаёт наряды селебрити из подручных средств, тратя на это минимум финансов и времени. В качестве модели выступает её дочь Стефани.
Бейонсе
Девочка с удовольствием примеряет на себе готовые образы и позирует перед камерой, чтобы продемонстрировать подписчикам в социальных сетях результаты творческого эксперимента.
Алья и Стефани занимаются копированием нарядов не первый год. За это время у них появилась целая армия поклонников, которая с нетерпением ждёт воплощения новых образов с красных дорожек.
Зендея
Чтобы воссоздать образ какой-либо знаменитости, у художницы уходит от 10 до 30 минут. В качестве материалов используются хорошо знакомые нам вещи — бумага, фольга, пластик и многое другое.
Милли Бобби Браун
Тейлор Свифт
Алекси Мабий
Дженнифер Лопес
Кейт Бланшетт
Приянка Чопра
Кайли Дженнер
Адель
Ники Минаж
Николь Кидман
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Ким Кардашьян
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Рианна
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