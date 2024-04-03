Столько негатива про многодеточек. С чего бы это?

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Действительно, кто все те гадкие люди, которые разжигают ненависть к многодетным семьям? Видимо, тут есть какие-то иные причины, а не большое количество детей в семье?!
1. Лучший вариант развития событий — заблокировать сразу же, не тратя времени на переписку
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12. Самое забавное то, что владелица автомобиля считает себя многодетной при двух детях. Видимо, в её понимании абортированные тоже считаются
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