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Столько негатива про многодеточек. С чего бы это?

Столько негатива про многодеточек. С чего бы это?

Автор:
03 апреля 2024 20:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   многодетные   многодеточки   наглость   подборка   
2294
15
Действительно, кто все те гадкие люди, которые разжигают ненависть к многодетным семьям? Видимо, тут есть какие-то иные причины, а не большое количество детей в семье?!
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Метки: Прикол   Юмор   многодетные   многодеточки   наглость   подборка   
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8  комментариев
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11k
Juli 57 минут назад
Потому что сам факт многодетности не дает оснований для получения халявных благ. И очень часто используется многодетными именно для этого. Пособия и льготы. Мы понимаем. что в России необходимо повышать рождаемость, но почему многодетные семьи, которые живут за счет пособий, должна обеспечивать я и моя семья? Если бы соблюдалась добросовестность от таких семей - вопросов бы не было.
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1k
kolobok263 8 минут назад
блин,просто скрин новостей..забавно...
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1k
kolobok263 12 минут назад
зачем я все это прочитал? мысли б..яди, которой все должны?
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11k
Garpia121 Полчаса назад
Рожать нужно столько детей, сколько вы сможете достойно обеспечить самостоятельно.
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25k
SolomonA Полчаса назад
К сожалению - все логично. Очень часто многодетность является последствием быдлянства и тупости. Очень подробно это расписано в фильме "Идиократия"...
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542
Шэльмавье фон Шольценко 37 минут назад
Не знаю, я вот недавно баптисту у которог 12 дитёв, баньку отделывал, мужик без торгов и претензий согласился на цену.Курил на территории участка,позже узнал что это маленько зашквар для них .
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Chupa_Ka_Bra
  • Дата регистрации: 12.09.2016
  • 782 поста (768 в горячем)

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