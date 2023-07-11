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Сообщество Без кота и жизнь не та 1657 постов • 473 подписчика подписаться
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Подслушано: усатые твиты

Подслушано: усатые твиты

Автор:
11 июля 2023 19:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   интересное   коты   кошки   наблюдения   подборка   твиты   
2955
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Подборка забавных наблюдений, жалоб, откровенного нытья, восхищений и просто дурацких ситуаций, которые могли произойти с кем угодно, но произошли с котиками.

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Метки: Юмор   интересное   коты   кошки   наблюдения   подборка   твиты   
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4  комментария
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17k
Михаил Гривин 40 минут назад
Сзади подкрался, полотенце сверху накинул, замотал и впихнул таблетку. Пару минут делов. Потом кинул в сторону, он сам оттуда выпутается.
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16k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Сейчас эти препараты делаю такими, что коты их с радостью жрут. Не стоит экономить 200 р на нормальный глистогон.
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16k
_delphin_ 2 часа назад
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Дом построил в 3 этажа.
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16k
_delphin_ 2 часа назад
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Кошки жрут всё, что хотят. Моя дура - висках - нет, пурина - да. Но с улицы возвращается и воняет то рыбой тухлой, то ещё какой помойкой. Вот как так?))
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