Подслушано: усатые твиты

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Подборка забавных наблюдений, жалоб, откровенного нытья, восхищений и просто дурацких ситуаций, которые могли произойти с кем угодно, но произошли с котиками.
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Метки: Юмор интересное коты кошки наблюдения подборка твиты
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