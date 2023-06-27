Видеть, запоминать, создавать: уникальный графический художник Стивен Уилтшер

Рисование и живопись – это такие же сложные виды искусства, как и другие. И на обучение могут уйти годы. Но не в случае со Стивеном Уилтшером.
Сейчас это уникальный архитектурный художник с феноменальной памятью. Ему достаточно один раз мельком взглянуть на городской пейзаж, чтобы в мельчайших деталях воспроизвести его.
Но это сейчас. А в три года малышу поставили диагноз аутизм, поскольку мальчик не говорил. При этом каких-то физиологических отклонений или болезней у Стива не было. Только в семь он произнёс первое слово. Это было слово «бумага», поскольку через образы он общался с миром и рисовал-рисовал-рисовал. Заговорил мальчик только к 10 годам.
Когда ему было 11 лет, то Стив стал участником интересной программы ВВС. В её рамках Уилтшер облетел на вертолёте центральную часть Лондона. А потом по памяти воспроизвёл точную карту родного города. Людей с такими способностями во всём мире едва ли наберётся пара десятков человек. И ребёнок получил вполне заслуженное прозвище – Живая камера.
После Лондона были и другие города – Рим, Мадрид, Токио, Франкфурт, Нью-Йорк и не только. Панорамы некоторых достигают в длину 10 метров. А для запоминания малейших нюансов художнику достаточно всего лишь двадцатиминутной экскурсии над городом на вертолёте.
Сейчас на счету Стивена несколько книг, собственная галерея в Лондоне и тысячи работ. Благодаря упорству и уникальному дару художник был удостоен ордена Британской империи за вклад в искусство.
Кстати, любимый фильм Уилтшера – «Человек дождя» с Дастином Хоффманом. Ведь он очень похож на главного героя – гения-саванта с феноменальной памятью.
Синдром саванта (savant – на французском «учёный») – такое название носит особенность этого человека. Особенность редкая и малоизученная. Известно, что мозг таких людей в силу патологических изменений работает не так, как у остальных. Это может проявляться и отклонениями в развитии (неспособность выполнять элементарные вещи в быту), и удивительными способностями. Среди них феноменальная память как у Стивена, таланты в музыке, живописи, математике и других науках.
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