Видеть, запоминать, создавать: уникальный графический художник Стивен Уилтшер

Но это сейчас. А в три года малышу поставили диагноз аутизм, поскольку мальчик не говорил. При этом каких-то физиологических отклонений или болезней у Стива не было. Только в семь он произнёс первое слово. Это было слово «бумага», поскольку через образы он общался с миром и рисовал-рисовал-рисовал. Заговорил мальчик только к 10 годам.