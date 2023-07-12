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Художник превратил заброшенную хижину в светоотражающую инсталляцию

Художник превратил заброшенную хижину в светоотражающую инсталляцию

Автор:
12 июля 2023 13:53
Сообщество : Искусство
Метки: зеркало   инсталляция   искусство   пустыня   свет   хижина   художник   
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Американский художник Филлип К. Смит создал оптическую иллюзию из 70-летней хижины в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния. Свою инсталляцию он назвал "Светлый дом". Чередование зеркал и деревянных реек создает ощущение, будто смотришь на пустыню сквозь здание.

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"Светлый дом" - это возможность ощутить тишину и перемены в пустыне.

"Когда вы сбавляете темп и соединяетесь с пустыней, вам открывается инсталляция. Она представляет собой свет и тени, отраженный свет, проецируемый свет", - рассказывает Смит.

Дверь и окна дома оснащены светодиодами, которые после наступления темноты освещают пустынный ландшафт.

Днем пейзаж пустыни отражается в зеркалах, хижина становится едва заметной.

"Цвета подсветки так медленно сменяются, что можно усомниться в том, что дверь и окна действительно меняют цвет".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зеркало   инсталляция   искусство   пустыня   свет   хижина   художник   
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4  комментария
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10k
Vacony 2 часа назад
Ну удачи тебе Смит отмывать эти зеркала по периметру....
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10k
Алексей Час назад
Тонкий нж лист,шлифованный или зеркальный
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
о как, в ИНСТАЛЛЯЦИЮ млять превратил. волшебник прям
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