Художник превратил заброшенную хижину в светоотражающую инсталляцию

Американский художник Филлип К. Смит создал оптическую иллюзию из 70-летней хижины в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния. Свою инсталляцию он назвал "Светлый дом". Чередование зеркал и деревянных реек создает ощущение, будто смотришь на пустыню сквозь здание.
"Светлый дом" - это возможность ощутить тишину и перемены в пустыне.
"Когда вы сбавляете темп и соединяетесь с пустыней, вам открывается инсталляция. Она представляет собой свет и тени, отраженный свет, проецируемый свет", - рассказывает Смит.
Дверь и окна дома оснащены светодиодами, которые после наступления темноты освещают пустынный ландшафт.
Днем пейзаж пустыни отражается в зеркалах, хижина становится едва заметной.
"Цвета подсветки так медленно сменяются, что можно усомниться в том, что дверь и окна действительно меняют цвет".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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