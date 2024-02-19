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Гений музыки и эхолокации Эллен Будро

Гений музыки и эхолокации Эллен Будро

Автор:
19 февраля 2024 12:33
Сообщество : Истории
Метки: Гений   Музыка   Эллен Будро   Эхолокация   дар   память   савант   савантизм   синдром   уникальность   
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Люди-саванты – явление редкое, малоизученное и оттого особенно привлекательное.

Таким человеком является Эллен Будро – слепая женщина с уникальными  исключительными музыкальными способностями, родившая в США в 1957 году. Она способна идеально воспроизвести любую мелодию, услышав её всего один раз, и имеет в голове такой огромный репертуар песен, что однажды газетный репортёр попытался поставить Эллен в тупик, попросив женщину сыграть несколько малоизвестных мелодий. И потерпел неудачу.

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Эллен знала их все. Абсолютно. У женщины-саванта есть ещё необычные способности. Несмотря на слепоту, она может ходить, не натыкаясь на предметы. При ходьбе Эллен издает тихие звуки, напоминающие стрекотание. Это что-то вроде встроенного сонара – прибора, используемого для определения глубины и наличия объектов в воде путём отправки сигнала под воду и последующего приёма его эха.

В голове у Эллен идут чрезвычайно точные цифровые часы. Чтобы помочь преодолеть дочери страх перед телефоном, мама Эллен однажды уговорила девочку послушать автоматическую запись времени.  С тех пор Эллен знает точный час и минуту в любое время суток. При этом она никогда не видела часов, и ей не объясняли, что такое течение времени.

Именно в тот момент, когда начинается её любимая программа новостей, она вбегает в комнату, где бы ни находилась, включает телевизор, и диктор начинает программу, словно по подсказке Эллен.

Эллен играет на фортепиано, гитаре, а сейчас является клавишницей и солисткой рок-н-ролльной группы в своём родном городе.

Будро представляет собой поразительный пример редкой, но иногда встречающейся триады: слепота, умственная отсталость и музыкальная гениальность.

Малышка появилась на свет недоношенной и развивалась очень медленно. Когда ей исполнилось 4 месяца, врачи подтвердили подозрения родителей касаемо слепоты.

С ранних лет она различала только крупные предметы – стены, заборы и здания и настаивала на том, чтобы подойти к ним и потрогать. Её отец вспоминал, что дочь могла ходить по густым незнакомым лесам, не натыкаясь на деревья.

Когда Эллен училась ориентироваться, она издавала постоянный стрекочущий звук.

В возрасте 4 лет психологическое тестирование показало 40 баллов по шкале социальной зрелости Вайнленда, что позволило оценить IQ, который на тот момент составлял 30-50 баллов.

Семья твёрдо решила найти для дочери оптимальные возможности для получения образования и профессиональной подготовки. Эллен очень хорошо училась в школе и прошла через ряд ступеней программы специального образования, включая программу специального образования для взрослых.

Музыкальные способности и память Эллен поражают воображение. Её интерес к музыке проявился уже в возрасте 6 месяцев. Примерно в возрасте 4 лет Эллен удивила свою мать, подобрав несколько мелодий на маленьком электронном органе.

В 7 лет учитель посоветовал родителям купить пианино. Они так и сделали, и с тех пор музыка превратилась в океан, бесконечный водопад песен и мелодий.

Теперь Эллен выстраивает сложные аккорды для сопровождения мелодий, которые она слышит по радио или по телевизору. Эллен училась играть на гитаре, проводя бесчисленные часы, поднимаясь и опускаясь по каждой струне, запоминая тона и экспериментируя с аккордами.

Саванта увлекает и завораживает ритм любого типа, формы или происхождения. Она обожает импровизировать и, прослушав практически любой альбом, начинает играть аккорды к нему, создавая необычные, но яркие и запоминающиеся аранжировки. Она может сыграть услышанное в одной форме, например, в джазовом стиле, а затем в другом, к примеру, классическом. Эллен легко переложит рок-н-ролл на форму вальса или менуэта.

Считается что феномен савантизма – редкого состояния, при котором лица с отклонением в развитии имеют «остров гениальности» – выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности, обусловлен генетически. Но разгадать код этой гениальности, который наделяет избранных уникальными способностями, подобно тем, что обладает Будро, пока ещё не получилось.

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Метки: Гений   Музыка   Эллен Будро   Эхолокация   дар   память   савант   савантизм   синдром   уникальность   
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8k
diman02 7 часов назад
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11k
Сергей Попов 9 минут назад
М-да... Играет она очень так себе. Много ошибается, с чувством ритма вообще беда. Для слепой она играет, конечно, не плохо. Но гениальностью там и не пахнет.
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407
Пчёл 3 часа назад
Что за бред про "автоматическую запись времени"?! Типа подними её поздней ночью и спроси, который час - ответит? Да ну бред!
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0
Дмитрий Пчёл Час назад
Это вообще легко) Просто надо один раз научиться и регулярно пользоваться.
Также можно компас внутри настроить и ещё много всего мало нужного
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1k
roman-delisov 4 часа назад
Как она могла хорошо учиться в школе с низки IQ?
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15k
Vital Idol 6 часов назад
афтр, ну а где видео с её исполнением?!
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vfrcbvec 6 часов назад
https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/savants/https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/savants/
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343
Dupych 7 часов назад
Гений музыки.
Великолепная статья в 5 фотографиями.
Ждем цикл статей гении Живописи с аудиофайлами.
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3k
San_Fajanse 7 часов назад
вот только из за этого чувака я зареган в тик токе, слепой от рождения, самоучка, Новосибирск, там есть несколько заслуживающих внимания видосов
https://www.tiktok.com/@alex540nsk/video/7025665637762616577?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7322640167407502853https://www.tiktok.com/@alex540nsk/video/7025665637762616577?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7322640167407502853
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