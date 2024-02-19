Гений музыки и эхолокации Эллен Будро

Эллен знала их все. Абсолютно. У женщины-саванта есть ещё необычные способности. Несмотря на слепоту, она может ходить, не натыкаясь на предметы. При ходьбе Эллен издает тихие звуки, напоминающие стрекотание. Это что-то вроде встроенного сонара – прибора, используемого для определения глубины и наличия объектов в воде путём отправки сигнала под воду и последующего приёма его эха.

В голове у Эллен идут чрезвычайно точные цифровые часы. Чтобы помочь преодолеть дочери страх перед телефоном, мама Эллен однажды уговорила девочку послушать автоматическую запись времени. С тех пор Эллен знает точный час и минуту в любое время суток. При этом она никогда не видела часов, и ей не объясняли, что такое течение времени.

Именно в тот момент, когда начинается её любимая программа новостей, она вбегает в комнату, где бы ни находилась, включает телевизор, и диктор начинает программу, словно по подсказке Эллен.

Эллен играет на фортепиано, гитаре, а сейчас является клавишницей и солисткой рок-н-ролльной группы в своём родном городе.